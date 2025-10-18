Ultima ora
Explozie puternică în cartierul Rahova din București: mai multe etaje ale unui bloc au fost distruse. Au fost confirmate trei decese UPDATE
18 oct. 2025 | 07:57
de Diana Dumitrache

Pensia garantată dacă ai muncit 29 de ani. Calcul exact

ACTUALITATE
Pensia garantată dacă ai muncit 29 de ani. Calcul exact
Ce pensie primeşti dacă ai lucrat 29 de ani (Foto: Profimedia)

Lucrul 29 de ani înseamnă că ai un stagiu de cotizare peste pragul minim de 15 ani. Astfel, dacă pensia calculată pe baza contribuțiilor tale este mai mică decât 1.281 lei, atunci vei avea dreptul la pensia minimă garantată; statul va completa diferența până la această sumă.

Ce pensie primeşti dacă ai lucrat 29 de ani

Dacă pensia pe baza contribuțiilor tale ajunge să fie egală sau mai mare decât 1.281 lei, nu vei primi completarea — vei primi pensia calculată normal. Să presupunem:

  • ai muncit 29 de ani şi ai plătit contribuţii conform salariilor pe care le-ai avut;
  • s-a făcut calculul pensiei tale prin formula oficială pe baza punctelor de pensie sau a salariului mediu, etc.;
  • rezultă în decizie că pensia ta este de, să zicem, 1.000 lei/lună.

În acest caz, statul va interveni și îți va plăti un supliment de 281 lei lunar, pentru ca să ajungi la minimul garantat de 1.281 lei. Dacă însă calculul indică 1.400 lei (mai mare decât minimul), nu există completare.

Vezi și:
Indemnizaţia socială pentru pensionari, în 2025. Cine o ia şi ce sumă oferă statul

Ce condiţii trebuie îndeplinite

Pentru a beneficia de pensia minimă garantată, ai nevoie:

  • să ai domiciliul în România;
  • să fii pensionar (adică să fi îndeplinit vârsta de pensionare sau alte condiţii legale — pensie anticipată, etc.) conform legislației în vigoare;
  • să ai un stagiu de cotizare minim, stabilit de lege — în mod normal 15 ani de contribuții la sistemul public.

De ce este importantă această prevedere?

  • Asigură un venit minim decent pensionarilor care, deși au muncit, nu au acumulat contribuții suficiente pentru a obține o pensie mai mare peste acest prag.
  • Reduce riscul pensionării cu venituri sub limitele de subzistență.
  • Este un mecanism social de protecție, în special în contextul pensiilor mici şi al inflaţiei.

Nu toţi pensionarii care au cotizat vor beneficia automat de acest drept — contează exact ce pensie iese în urma calculelor. Dacă pensia calculată este deja peste minim, nu se primeşte supliment.

Valoarea minimă garantată poate fi modificată prin lege, în funcţie de inflaţie, salariul mediu brut, resurse bugetare etc. De exemplu, în diverse articole s-a discutat despre majorarea acestei sume. Există prevederi speciale sau excepţii în anumite cazuri (pensionari anticipaţi, invaliditate, etc.), dar regulile generale sunt cele expuse mai sus.

Nota redacţiei Playtech – Acest material are caracter informativ, nu substituie consultanta oficială. Pentru situaţii concrete, recomandăm consultarea unui specialist.

Când ninge în Bucureşti? Toţi aşteaptă zăpadă de Sărbători
Recomandări
Reguli de circulație pe drumurile expres din România, limita de viteză. Când rămâi fără permis de conducere, conform Codului Rutier
Reguli de circulație pe drumurile expres din România, limita de viteză. Când rămâi fără permis de conducere, conform Codului Rutier
Ce vârstă trebuie să aibă polițiștii și militarii pentru a beneficia de pensie anticipată
Ce vârstă trebuie să aibă polițiștii și militarii pentru a beneficia de pensie anticipată
Injecția care previne HIV, „gata să schimbe totul”, este aproape de aprobare oficială în Anglia și Țara Galilor
Injecția care previne HIV, „gata să schimbe totul”, este aproape de aprobare oficială în Anglia și Țara Galilor
Ce au găsit inspectorii în ruinele blocului din Rahova: Structura grav afectată, riscul de prăbușire este uriaș
Ce au găsit inspectorii în ruinele blocului din Rahova: Structura grav afectată, riscul de prăbușire este uriaș
Explozie Rahova. Unul dintre răniţi, transportat în Austria pentru îngrijiri medicale. Starea celorlalte victime internate în spitalele din Bucureşti
Explozie Rahova. Unul dintre răniţi, transportat în Austria pentru îngrijiri medicale. Starea celorlalte victime internate în spitalele din Bucureşti
Medicul pneumolog Flavia Groșan, în comă la spital. A devenit cunoscută după numeroasele sale poziții publice anti-COVID19
Medicul pneumolog Flavia Groșan, în comă la spital. A devenit cunoscută după numeroasele sale poziții publice anti-COVID19
Ce trebuie să faci ca să primești pensie din Spania ca român. Câți ani de muncă legală îți trebuie pentru 1.450 de euro pe lună
Ce trebuie să faci ca să primești pensie din Spania ca român. Câți ani de muncă legală îți trebuie pentru 1.450 de euro pe lună
Cât curent consumă o centrală electrică în funcție de putere: 6 kW, 9 kW, 12 kW și 24 kW
Cât curent consumă o centrală electrică în funcție de putere: 6 kW, 9 kW, 12 kW și 24 kW
Revista presei
Adevarul
Hoți de cai la nivel european. Mai mulți români puseseră la punct o rețea prin care traficau cai de tracțiune Comtois furați din Franța. Un exemplar costă 5.500 de euro
Playsport.ro
Unul dintre oamenii-cheie ai Interului va pleca la final de sezon. Cristi Chivu urmăreşte un...
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Zodiile chinezești care atrag succesul în a doua parte a lunii octombrie 2025. Banii vin din toate direcţiile în următoarele zile
Playtech Știri
Horoscop 18 octombrie 2025. Vindecare sufletească și energie pozitivă pentru unele semne zodiacale
Playtech Știri
Horoscop zilnic 17 octombrie 2025. Zi cu decizii importante și revelații pentru multe zodii
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...