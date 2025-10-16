Ultima ora
Planul celor peste 3.000 de km de autostrăzi şi drumuri expres din România. Unde se vor construi şosele rapide
16 oct. 2025 | 13:32
de Daoud Andra

Cum se va calcula pensia pentru angajații MAI în 2026. Schimbări legislative

Social
Cum se va calcula pensia pentru angajații MAI în 2026. Schimbări legislative
FOTO: colaj Playtech.ro

Anul 2026 nu va aduce creșteri pentru pensiile foștilor angajați din Ministerul Afacerilor Interne (MAI), potrivit noilor reglementări incluse în Legea nr. 141/2025, publicată recent în Monitorul Oficial. Documentul face parte din primul pachet de măsuri fiscal-bugetare al Guvernului și are ca scop reducerea deficitului bugetar și menținerea echilibrului financiar al statului.

Ce înseamnă punctul de referință pentru pensie

Concret, actul normativ prevede că valoarea punctului de referință (VPR), indicatorul central care stă la baza calculului pensiilor, rămâne neschimbată și în 2026, la nivelul de 81 de lei, același stabilit prin Legea 360/2023 privind sistemul public de pensii. Această decizie înseamnă că nici pensiile militare și nici cele din sistemul MAI nu vor fi majorate anul viitor, întrucât valoarea VPR rămâne înghețată pentru al doilea an consecutiv.

Valoarea pensiei unui angajat MAI se calculează printr-o formulă simplă, dar esențială: Pensia = Numărul total de puncte realizate × Valoarea punctului de referință.

Numărul de puncte realizate reflectă întreaga carieră a asiguratului – salariile, sporurile și contribuțiile lunare la sistemul public de pensii. Prin urmare, dacă valoarea punctului de referință rămâne la 81 de lei, pensiile nu pot crește decât dacă se modifică numărul total de puncte, ceea ce este puțin probabil pentru persoanele deja pensionate.

Legea stabilește totodată că, la calculul final al pensiei, fracțiunile de leu se rotunjesc în favoarea pensionarului, astfel încât suma rezultată să fie întregită la un leu.

Majorarea anuală, amânată pentru 2027

Potrivit Legii 360/2023, valoarea punctului de referință ar fi trebuit să crească anual, în luna ianuarie, în funcție de rata medie a inflației și 50% din creșterea reală a câștigului salarial mediu brut din anul anterior. Totuși, Legea 141/2025 amână această ajustare pentru anul 2027, ceea ce înseamnă că pensionarii nu vor beneficia de indexare nici în 2026.

Textul legal mai prevede o situație specială: dacă oricare dintre indicatorii folosiți pentru calculul majorării are o valoare negativă, se ia în considerare doar cel pozitiv. În cazul în care ambii sunt negativi, se menține aceeași valoare a punctului de referință, fără niciun fel de creștere.

Guvernul justifică această măsură prin necesitatea stabilizării cheltuielilor bugetare, în contextul în care România se confruntă cu un deficit ridicat și cu presiuni din partea Comisiei Europene pentru ajustarea fiscală. În paralel, Ministerul Finanțelor a subliniat că înghețarea VPR nu afectează drepturile deja dobândite, ci doar amână momentul în care pensiile vor fi indexate.

Ce urmează pentru angajații MAI

Pentru angajații activi din MAI, schimbarea nu aduce modificări imediate, însă afectează proiecțiile de viitor. Cei care urmează să iasă la pensie în 2026 vor avea veniturile calculate la același nivel al VPR ca în 2025.

Astfel, până în 2027, sistemul de pensii din România – inclusiv cel al structurilor de ordine publică – va rămâne sub același regim de calcul, fără creșteri, dar și fără reduceri, în așteptarea unei posibile reforme reale a sistemului public de pensii.

