Ultima ora
Nicușor Dan vorbește pentru prima dată despre incidentul cu drona rusească intrată în spațiul aerian al României: ”Știm parcursul pe teritoriul românesc!”
16 sept. 2025 | 13:54
de Bianca Dumbrăveanu

Pensia anticipată pentru cadrele MAI: vârsta minimă, vechime și reguli esențiale

ACTUALITATE
Pensia anticipată pentru cadrele MAI: vârsta minimă, vechime și reguli esențiale

Cadrele Ministerului Afacerilor Interne (MAI) din România pot beneficia de pensia anticipată, o opțiune care le permite să se retragă din activitate înainte de vârsta standard de pensionare. Aceasta presupune respectarea unor condiții stricte legate de vechime și activitate efectivă, iar cuantumul pensiei poate fi afectat de perioada anticipată de retragere. În funcție de vechimea acumulată și de vârsta la momentul solicitării, cadrele MAI pot beneficia de această formă de pensionare parțială sau completă, cu aplicarea unor reduceri specifice.

Condițiile de acordare a pensiei anticipate

Beneficiarii pensiei anticipate în cadrul MAI sunt:

  • Polițiștii din toate structurile, inclusiv Poliția Română și poliția locală;
  • Jandarmii, atât cei din Jandarmeria Română, cât și din structurile speciale;
  • Pompierii și personalul ISU, care desfășoară activitate operativă sau tehnică;
  • Alte categorii de personal contractual sau civil care îndeplinesc condiții specifice de vechime și activitate efectivă în MAI.

Pentru a beneficia de pensia anticipată, cadrele MAI trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

Vezi și:
Site-ul pentru cartea electronică de identitate, clonat. MAI avertizează românii să acceseze doar portalul oficial
Cum primești plăcuțele cu numerele de înmatriculare prin curier, oriunde în România. Anunțul MAI pentru șoferii români
  • Vechime efectivă: minimum 20 de ani, dintre care cel puțin 10 ani în activitate efectivă.
  • Reducerea vârstei standard de pensionare: cu maximum 5 ani.

Este important de menționat că această reducere de vârstă nu se cumulează cu alte reduceri prevăzute de lege. Astfel, vârsta minimă de pensionare anticipată nu poate fi mai mică de 45 de ani.

Vârsta minimă de pensionare anticipată

Vârsta standard de pensionare pentru cadrele MAI este de 60 de ani. Prin urmare, reducerea maximă de 5 ani permite pensionarea anticipată la vârsta de 55 de ani. Totuși, având în vedere că vârsta minimă de pensionare anticipată este de 45 de ani, cadrele MAI pot solicita pensionarea anticipată începând cu această vârstă, dacă îndeplinesc condițiile de vechime.

Vechimea necesară pentru pensia anticipată

Pentru a beneficia de pensia anticipată, cadrele MAI trebuie să aibă o vechime efectivă de minimum 20 de ani. Dintre aceștia, cel puțin 10 ani trebuie să fie în activitate efectivă. Această condiție asigură că persoanele care se pensionează anticipat au o carieră semnificativă în cadrul instituției.

Impactul pensiei anticipate asupra cuantumului pensiei

Pensia anticipată se calculează pe baza pensiei pentru limită de vârstă, cu aplicarea unei reduceri pentru fiecare lună de anticipare. Această reducere este de 0,75% pentru fiecare lună de anticipare. De exemplu, dacă o persoană se pensionează cu 12 luni înainte de vârsta standard, pensia sa va fi redusă cu 9%.

Este important de menționat că, la împlinirea vârstei standard de pensionare, pensia anticipată se transformă automat în pensie pentru limită de vârstă, fără a mai fi aplicate reduceri.

Actele necesare pentru solicitarea pensiei anticipate

Pentru a solicita pensia anticipată, cadrele MAI trebuie să depună următoarele acte:

  • Cerere de pensionare anticipată.
  • Copii ale documentelor de identitate.
  • Adeverințe care să ateste vechimea în muncă.
  • Alte documente relevante, în funcție de situație.

Este recomandat ca solicitarea să fie depusă cu cel puțin 30 de zile înainte de data dorită pentru pensionare.

Furtuna Zack lovește și România. Județele unde se așteaptă vijelii puternice. Europa, sub cod de furtuni violente, rafale de 120 km/h
Recomandări
Cum să îndepărtezi superglue-ul de pe aproape orice suprafață
Cum să îndepărtezi superglue-ul de pe aproape orice suprafață
Cât costă un metru cub de lemne în această toamnă. Românii cumpără din timp pentru sezonul rece
Cât costă un metru cub de lemne în această toamnă. Românii cumpără din timp pentru sezonul rece
Sărbătoare pe 17 septembrie 2025. Ce sfântă este pomenită și ce tradiții respectă credincioșii
Sărbătoare pe 17 septembrie 2025. Ce sfântă este pomenită și ce tradiții respectă credincioșii
Sondaj Avangarde: românii se tem de Rusia și îl critică pe Nicușor Dan pentru politica externă. Au cea mai mare încredere în Maia Sandu și Donald Trump. NATO, instituția favorită
Sondaj Avangarde: românii se tem de Rusia și îl critică pe Nicușor Dan pentru politica externă. Au cea mai mare încredere în Maia Sandu și Donald Trump. NATO, instituția favorită
Românii susțin digitalizarea educației, dar cer soluții clare pentru provocările din școli. Ce arată cele mai recente studii
Românii susțin digitalizarea educației, dar cer soluții clare pentru provocările din școli. Ce arată cele mai recente studii
Primele declarații ale lui Nicușor Dan despre SPP-istul Ionuț. De ce nu mai este mereu prezent lângă el, ce schimbări au apărut
Primele declarații ale lui Nicușor Dan despre SPP-istul Ionuț. De ce nu mai este mereu prezent lângă el, ce schimbări au apărut
Orașele din România în care pierzi cel mai puțin timp în mașină. Bucureștenii stau peste 12 zile anual în ambuteiaje, arată Indexul de Trafic 2025
Orașele din România în care pierzi cel mai puțin timp în mașină. Bucureștenii stau peste 12 zile anual în ambuteiaje, arată Indexul de Trafic 2025
Activează modul avion pe telefon. Puțini știu de aceste 3 motive utile
Activează modul avion pe telefon. Puțini știu de aceste 3 motive utile
Revista presei
Adevarul
Tânărul suspect în uciderea lui Charlie Kirk ar fi recunoscut fapta pe Discord, înainte de arestare: „Eu am fost la Utah Valley University ieri”
Playsport.ro
OFICIAL | Neluțu Varga l-a convins și a dat lovitura! Islam Slimani a semnat cu CFR și e gata să debuteze în Gruia
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Horoscop zilnic 17 septembrie 2025. Zodia care trebuie să fie atentă la prietenii falși
Playtech Știri
Carmen de la Sălciua și Culiță Sterp, din nou împreună. Au îngropat securea războiului: „Timpul a vindecat”. EXCLUSIV
Playtech Știri
De ce evită măcelarii carnea tocată din supermarket. Ce trebuie să știi înainte să o cumperi
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...