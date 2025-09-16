Pensia anticipată pentru cadrele MAI: vârsta minimă, vechime și reguli esențiale

Cadrele Ministerului Afacerilor Interne (MAI) din România pot beneficia de pensia anticipată, o opțiune care le permite să se retragă din activitate înainte de vârsta standard de pensionare. Aceasta presupune respectarea unor condiții stricte legate de vechime și activitate efectivă, iar cuantumul pensiei poate fi afectat de perioada anticipată de retragere. În funcție de vechimea acumulată și de vârsta la momentul solicitării, cadrele MAI pot beneficia de această formă de pensionare parțială sau completă, cu aplicarea unor reduceri specifice.

Condițiile de acordare a pensiei anticipate

Beneficiarii pensiei anticipate în cadrul MAI sunt:

Polițiștii din toate structurile, inclusiv Poliția Română și poliția locală;

Jandarmii, atât cei din Jandarmeria Română, cât și din structurile speciale;

Pompierii și personalul ISU, care desfășoară activitate operativă sau tehnică;

Alte categorii de personal contractual sau civil care îndeplinesc condiții specifice de vechime și activitate efectivă în MAI.

Pentru a beneficia de pensia anticipată, cadrele MAI trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

Vechime efectivă: minimum 20 de ani, dintre care cel puțin 10 ani în activitate efectivă.

Reducerea vârstei standard de pensionare: cu maximum 5 ani.

Este important de menționat că această reducere de vârstă nu se cumulează cu alte reduceri prevăzute de lege. Astfel, vârsta minimă de pensionare anticipată nu poate fi mai mică de 45 de ani.

Vârsta minimă de pensionare anticipată

Vârsta standard de pensionare pentru cadrele MAI este de 60 de ani. Prin urmare, reducerea maximă de 5 ani permite pensionarea anticipată la vârsta de 55 de ani. Totuși, având în vedere că vârsta minimă de pensionare anticipată este de 45 de ani, cadrele MAI pot solicita pensionarea anticipată începând cu această vârstă, dacă îndeplinesc condițiile de vechime.

Vechimea necesară pentru pensia anticipată

Pentru a beneficia de pensia anticipată, cadrele MAI trebuie să aibă o vechime efectivă de minimum 20 de ani. Dintre aceștia, cel puțin 10 ani trebuie să fie în activitate efectivă. Această condiție asigură că persoanele care se pensionează anticipat au o carieră semnificativă în cadrul instituției.

Impactul pensiei anticipate asupra cuantumului pensiei

Pensia anticipată se calculează pe baza pensiei pentru limită de vârstă, cu aplicarea unei reduceri pentru fiecare lună de anticipare. Această reducere este de 0,75% pentru fiecare lună de anticipare. De exemplu, dacă o persoană se pensionează cu 12 luni înainte de vârsta standard, pensia sa va fi redusă cu 9%.

Este important de menționat că, la împlinirea vârstei standard de pensionare, pensia anticipată se transformă automat în pensie pentru limită de vârstă, fără a mai fi aplicate reduceri.

Actele necesare pentru solicitarea pensiei anticipate

Pentru a solicita pensia anticipată, cadrele MAI trebuie să depună următoarele acte:

Cerere de pensionare anticipată.

Copii ale documentelor de identitate.

Adeverințe care să ateste vechimea în muncă.

Alte documente relevante, în funcție de situație.

Este recomandat ca solicitarea să fie depusă cu cel puțin 30 de zile înainte de data dorită pentru pensionare.