Ultima ora
Cât te va costa factura la curent în septembrie dacă ești client Hidroelectrica. TVA-ul majorat se resimte
08 aug. 2025 | 18:22
de Ozana Mazilu

Pauzele de la stimulare continuă pot face „minuni” pentru creier, spun cercetătorii

ȘTIINȚĂ
Pauzele de la stimulare continuă pot face

Într-o lume în care atenția este asaltată constant de notificări, știri și aplicații, puține momente sunt cu adevărat lipsite de stimuli. Totuși, exact aceste pauze aparent „pierdute” pot deveni cele mai valoroase pentru sănătatea mintală și claritatea cognitivă. Conform unei teorii validate de cercetările recente în neuroștiințe, „deconectarea” voluntară permite creierului să se repună pe picioare și să funcționeze mai eficient.

De ce are nevoie creierul tău de plictiseală

Mulți dintre noi nu mai știu ce înseamnă să nu faci nimic. În timp ce aștepți metroul, verifici notificările. Când faci o pauză la birou, derulezi știrile sau reel-urile de pe rețelele sociale. Dar această fugă continuă după distragere vine cu un cost: oboseala atențională.

Psihologii Rachel și Stephen Kaplan au propus în 1989 teoria restaurării atenției (Attention Restoration Theory – ART), care explică de ce expunerea la medii naturale – sau momentele în care mintea este liberă să hoinărească – contribuie la refacerea capacității noastre de concentrare. Ei au identificat două tipuri de atenție: cea direcționată (necesară pentru sarcini precise, precum cititul sau condusul) și cea nedirecționată (care apare natural, de exemplu, când privim norii sau ascultăm vântul prin frunze).

Vezi și:
Românul care revoluționează medicina la Stanford: cum a recreat țesut cerebral uman în laborator
De ce vorbim în somn? Ce arată cercetările despre această „eroare” a creierului

Lipsa acestor momente de „atenție liberă” duce la epuizarea sistemului cognitiv. Creierul este suprasolicitat, iar capacitatea de a te concentra scade semnificativ. Studiile recente confirmă că simpla expunere la medii naturale sau renunțarea la stimulii digitali, chiar și pentru zece minute, poate reduce oboseala mentală și crește performanța cognitivă.

Natura – terapia gratuită la care ai mereu acces

Neuroștiințele vin cu dovezi concrete în sprijinul teoriei ART. Scanările cerebrale au arătat că amigdala – regiunea responsabilă de procesarea stresului și a anxietății – își reduce activitatea în prezența unor stimuli naturali. În schimb, mediile urbane mențin această zonă în alertă.

Un studiu controlat a analizat două grupuri: unii participanți au făcut o plimbare de 40 de minute în natură, ceilalți într-un mediu urban. Rezultatul? Cei care s-au bucurat de contactul cu natura au prezentat niveluri de stres mai scăzute și semne de restaurare cognitivă clară. Alte cercetări au demonstrat că și o simplă privire la un ecran ce redă un peisaj natural poate declanșa un efect similar în creier.

Mai mult, o analiză a 42 de studii a arătat că expunerea la medii naturale este asociată cu îmbunătățiri în atenție, dispoziție și funcții cognitive. Așadar, nu e doar o idee romantică de secol XIX – este un fapt susținut științific: natura ne repară mintea.

Cum poți aplica teoria restaurării atenției în viața ta

Nu ai nevoie de o cabană în munți sau de o vacanță exotică pentru a-ți lăsa mintea să se reseteze. Este suficient să cauți spații verzi în apropiere – un parc, o pădure, malul unui râu – și să-ți acorzi permisiunea să fii pur și simplu prezent. Fără telefon, fără muzică în căști, fără presiunea de a „face” ceva.

Poți începe chiar în momentele de rutină zilnică. În loc să iei automat telefonul când stai la coadă sau aștepți metroul, lasă-ți mintea să vagabondeze. Privește în jur, ascultă ce se întâmplă, observă detalii aparent banale. Dacă simți că ești tentat să te întorci la planificarea mentală sau verificarea listei de cumpărături, s-ar putea să ai nevoie de un mediu mai ofertant din punct de vedere natural, care să te atragă firesc.

Fie că ești în mijlocul unei păduri sau doar urmărești o buburuză cum se mișcă pe birou, nu ești leneș. Dimpotrivă – îți oferi șansa de a-ți întreține sănătatea psihică și claritatea mentală. Așa cum somnul este esențial pentru corp, stările de atenție nedirecționată sunt vitale pentru creier.

Iar dacă ai nevoie de un motiv în plus să te oprești din scrollat, amintește-ți: deconectarea nu înseamnă pierdere de timp, ci întreținere mentală. Iar creierul tău, suprasolicitat și mereu în priză, îți va mulțumi.

România, lovită din nou de caniculă. Temperaturi sufocante și nopți tropicale în acest weekend
Recomandări
Denzel Washington revine în forță în filmul de pe Netflix „The Equalizer 3”. De ce trebuie să-l vezi acum, dacă l-ai ratat la cinema
Denzel Washington revine în forță în filmul de pe Netflix „The Equalizer 3”. De ce trebuie să-l vezi acum, dacă l-ai ratat la cinema
La ce să fii atent când angajezi un avocat. Sfaturi de la un antreprenor de succes: ”Eu n-am știut și m-a costat”
La ce să fii atent când angajezi un avocat. Sfaturi de la un antreprenor de succes: ”Eu n-am știut și m-a costat”
Producătorii seriei Blade Runner 2099 confirmă întârzierea: Când ar putea fi lansat serialul produs de Ridley Scott
Producătorii seriei Blade Runner 2099 confirmă întârzierea: Când ar putea fi lansat serialul produs de Ridley Scott
Probleme grave de securitate la aplicația TeaOnHer, alternativa controversată pentru bărbați a aplicației Tea
Probleme grave de securitate la aplicația TeaOnHer, alternativa controversată pentru bărbați a aplicației Tea
Trupa Paraziții s-a retras de la UNTOLD X. Cheloo a oferit primele explicații
Trupa Paraziții s-a retras de la UNTOLD X. Cheloo a oferit primele explicații
O mamă a doi copii a murit brusc după vacanța petrecută în Tunisia. Soțul ei încearcă cu disperare să afle ce s-a întâmplat
O mamă a doi copii a murit brusc după vacanța petrecută în Tunisia. Soțul ei încearcă cu disperare să afle ce s-a întâmplat
Sense8, serialul SF de pe Netflix pe care nu ar trebui să-l ratezi
Sense8, serialul SF de pe Netflix pe care nu ar trebui să-l ratezi
Care e diferența dintre cifre și numere. Foarte multe persoane le confundă
Care e diferența dintre cifre și numere. Foarte multe persoane le confundă
Revista presei
Adevarul
Pachetul 2 de măsuri de austeritate majorează amenzile de circulație. Când este suspendat dreptul de a conduce
Playsport.ro
Andrei Gheorghiță pleacă de la FCSB și semnează cu o rivală din Superliga. Gigi Becali a făcut anunțul
Ego.ro
Ce să nu faci niciodată când intri într-un cazinou
Playtech Știri
Îi stropești așa și nu se mai opresc din rodit! Metoda naturală pentru castraveți sănătoși și fără frunze galbene
Playtech Știri
Horoscop zilnic 8 august 2025. Zodia care face o alegere financiară inspirată
Playtech Știri
Metoda simplă prin care poți preveni apariția putregaiului apical la roșiile din grădină
Ego.ro
Ce au observat experții, la aparițiile fiului cel mic al lui Kate Middleton și al Prințului William
Ego.ro
Știați că Alin Gălățescu are o fiică? Iată ce relație are cu ea și cu mama ei