Pauzele de la stimulare continuă pot face „minuni” pentru creier, spun cercetătorii

Într-o lume în care atenția este asaltată constant de notificări, știri și aplicații, puține momente sunt cu adevărat lipsite de stimuli. Totuși, exact aceste pauze aparent „pierdute” pot deveni cele mai valoroase pentru sănătatea mintală și claritatea cognitivă. Conform unei teorii validate de cercetările recente în neuroștiințe, „deconectarea” voluntară permite creierului să se repună pe picioare și să funcționeze mai eficient.

De ce are nevoie creierul tău de plictiseală

Mulți dintre noi nu mai știu ce înseamnă să nu faci nimic. În timp ce aștepți metroul, verifici notificările. Când faci o pauză la birou, derulezi știrile sau reel-urile de pe rețelele sociale. Dar această fugă continuă după distragere vine cu un cost: oboseala atențională.

Psihologii Rachel și Stephen Kaplan au propus în 1989 teoria restaurării atenției (Attention Restoration Theory – ART), care explică de ce expunerea la medii naturale – sau momentele în care mintea este liberă să hoinărească – contribuie la refacerea capacității noastre de concentrare. Ei au identificat două tipuri de atenție: cea direcționată (necesară pentru sarcini precise, precum cititul sau condusul) și cea nedirecționată (care apare natural, de exemplu, când privim norii sau ascultăm vântul prin frunze).

Lipsa acestor momente de „atenție liberă” duce la epuizarea sistemului cognitiv. Creierul este suprasolicitat, iar capacitatea de a te concentra scade semnificativ. Studiile recente confirmă că simpla expunere la medii naturale sau renunțarea la stimulii digitali, chiar și pentru zece minute, poate reduce oboseala mentală și crește performanța cognitivă.

Natura – terapia gratuită la care ai mereu acces

Neuroștiințele vin cu dovezi concrete în sprijinul teoriei ART. Scanările cerebrale au arătat că amigdala – regiunea responsabilă de procesarea stresului și a anxietății – își reduce activitatea în prezența unor stimuli naturali. În schimb, mediile urbane mențin această zonă în alertă.

Un studiu controlat a analizat două grupuri: unii participanți au făcut o plimbare de 40 de minute în natură, ceilalți într-un mediu urban. Rezultatul? Cei care s-au bucurat de contactul cu natura au prezentat niveluri de stres mai scăzute și semne de restaurare cognitivă clară. Alte cercetări au demonstrat că și o simplă privire la un ecran ce redă un peisaj natural poate declanșa un efect similar în creier.

Mai mult, o analiză a 42 de studii a arătat că expunerea la medii naturale este asociată cu îmbunătățiri în atenție, dispoziție și funcții cognitive. Așadar, nu e doar o idee romantică de secol XIX – este un fapt susținut științific: natura ne repară mintea.

Cum poți aplica teoria restaurării atenției în viața ta

Nu ai nevoie de o cabană în munți sau de o vacanță exotică pentru a-ți lăsa mintea să se reseteze. Este suficient să cauți spații verzi în apropiere – un parc, o pădure, malul unui râu – și să-ți acorzi permisiunea să fii pur și simplu prezent. Fără telefon, fără muzică în căști, fără presiunea de a „face” ceva.

Poți începe chiar în momentele de rutină zilnică. În loc să iei automat telefonul când stai la coadă sau aștepți metroul, lasă-ți mintea să vagabondeze. Privește în jur, ascultă ce se întâmplă, observă detalii aparent banale. Dacă simți că ești tentat să te întorci la planificarea mentală sau verificarea listei de cumpărături, s-ar putea să ai nevoie de un mediu mai ofertant din punct de vedere natural, care să te atragă firesc.

Fie că ești în mijlocul unei păduri sau doar urmărești o buburuză cum se mișcă pe birou, nu ești leneș. Dimpotrivă – îți oferi șansa de a-ți întreține sănătatea psihică și claritatea mentală. Așa cum somnul este esențial pentru corp, stările de atenție nedirecționată sunt vitale pentru creier.

Iar dacă ai nevoie de un motiv în plus să te oprești din scrollat, amintește-ți: deconectarea nu înseamnă pierdere de timp, ci întreținere mentală. Iar creierul tău, suprasolicitat și mereu în priză, îți va mulțumi.