Patru telescoape confirmă: Obiectul misterios care intră în Sistemul Solar este extrem de ciudat

O nouă descoperire stârnește fascinația astronomilor: obiectul interstelar 3I/ATLAS, detectat pentru prima dată în iulie 2025, continuă să surprindă oamenii de știință prin caracteristicile sale neobișnuite.

Acesta este doar al treilea obiect provenit din afara Sistemului Solar observat în istoria omenirii, iar datele colectate sugerează că este profund diferit de cometele obișnuite.

Hubble, SPHEREx, TESS și James Webb au ajuns la aceeași concluzie

Un grup de patru telescoape de mare putere, Hubble, SPHEREx, TESS și James Webb, și-au îndreptat atenția asupra obiectului, oferind o imagine detaliată asupra structurii și comportamentului său. Deși majoritatea experților consideră că ar fi o cometă, observațiile recente arată un profil mai complex și surprinzător, scrie Futurism.

Datele colectate de SPHEREx și James Webb indică faptul că coma obiectului, norul de gaze și praf care înconjoară nucleul unei comete, conține o proporție mult mai mare de dioxid de carbon decât se aștepta. Înregistrările sugerează că raportul CO2/apă este cel mai ridicat observat vreodată într-o cometă.

TESS, care detectase obiectul în arhivele sale cu câteva luni înainte de descoperirea oficială, a arătat că 3I/ATLAS era deja luminos și activ la șase unități astronomice de Soare, mult mai departe decât orbita lui Jupiter, ceea ce indică un nivel neobișnuit de activitate pentru o cometă atât de îndepărtată.

Hubble a relevat un „cocon în formă de lacrimă de praf desprins de nucleul solid și înghețat al cometei”, însă nu a fost observată coadă distinctă, așa cum se întâmplă în cazul cometelor obișnuite, conform astronomului Avi Loeb, care a sugerat cu umor că obiectul ar putea fi trimis de o civilizație extraterestră.

Originea obiectului rămâne misterioasă

Originea obiectului rămâne însă misterioasă. Într-un studiu preliminar, cercetătorii internaționali au ipotetizat că 3I/ATLAS ar putea conține „gheață expusă la niveluri mai mari de radiații decât cometelor din Sistemul Solar” sau că s-ar fi „format aproape de linia de gheață CO2 din discul protoplanetar al stelei-mamă”.

Pe măsură ce obiectul își continuă traiectoria, acesta va trece relativ aproape de Jupiter, Marte și Venus. Loeb a propus ca Mars Reconnaissance Orbiter să-l observe mai atent atunci când va ajunge la mai puțin de două milioane de kilometri de Planeta Roșie.

Mai târziu, NASA ar putea intercepta obiectul cu sonda Juno, în apropierea lui Jupiter, pentru a obține date suplimentare despre natura sa ciudată.

Până la plecarea sa din Sistemul Solar, 3I/ATLAS va rămâne un subiect de studiu și dezbatere, iar observațiile viitoare, împreună cu analiza științifică atentă, ar putea oferi indicii despre originea și structura acestei enigme cosmice.