Particulele de poluare se atașează de globulele roșii și circulă prin tot corpul, arată un nou studiu. Cum ne afectează sănătatea

Un studiu realizat de cercetătorii de la Queen Mary University of London aduce primele dovezi directe că particulele microscopice de poluare a aerului se lipesc de globulele roșii și călătoresc astfel prin întreg organismul. Descoperirea, publicată în revista ERJ Open Research, oferă o explicație clară pentru modul în care aceste particule ajung în organe precum inima sau creierul, unde au fost deja asociate cu un risc crescut de boli.

Rezultatele cercetării au implicații majore pentru sănătatea publică, întrucât arată că expunerea la aerul poluat din marile orașe nu afectează doar plămânii, ci și întreg sistemul circulator. Mai mult, studiul demonstrează că purtarea unei măști de tip FFP2 reduce semnificativ riscul ca aceste particule să ajungă în sânge.

Experimentele au implicat 12 voluntari adulți sănătoși. Într-o primă etapă, aceștia au petrecut patru ore într-o clădire de birouri, unde nivelul de poluare era redus. Ulterior, fiecare a stat timp de o oră la doar câțiva metri de o stradă aglomerată din Londra, purtând un dispozitiv special – aethalometru – care măsura cantitatea de particule din aer.

După expunere, cercetătorii au prelevat probe de sânge și au analizat la microscop globulele roșii. Rezultatele au arătat că numărul particulelor de poluare atașate de celule crescuse de două până la trei ori după doar o oră petrecută lângă trafic intens. În termeni concreți, chiar dacă doar câteva celule la mia de globule roșii erau afectate, asta înseamnă că aproximativ 80 de milioane de globule roșii transportau particule într-un organism uman după o oră de expunere la marginea drumului.

Într-un al doilea experiment, opt dintre voluntari au repetat experiența purtând măști FFP2. Deși nivelul de poluare ambientală era același, analizele nu au mai arătat o creștere a particulelor pe celulele sanguine. Concluzia: măștile de protecție reduc semnificativ pătrunderea particulelor în organism.

De ce sunt periculoase aceste particule

Particulele descoperite aveau dimensiuni de sub 2,5 micrometri (PM2.5), suficient de mici pentru a pătrunde adânc în plămâni și pentru a trece apoi în circulația sanguină. Analizele chimice au arătat că ele conțin metale precum fier, cupru, siliciu, crom și zinc, rezultate din gazele de eșapament, dar și argint și molibden, provenite din uzura frânelor și a anvelopelor.

Profesorul Jonathan Grigg, coordonatorul studiului, a explicat că globulele roșii transportă în mod normal oxigenul de la plămâni către restul corpului, însă acum s-a demonstrat că aceleași celule pot „căra” particulele de poluare în orice organ. Aceasta ar putea explica prezența lor în creier, inimă sau alte zone sensibile și, implicit, legătura cu boli cardiovasculare, neurologice sau respiratorii.

Echipa de cercetători a confirmat rezultatele și prin experimente de laborator: atât globulele roșii umane, cât și cele ale șoarecilor au prezentat particule de poluare atașate atunci când au fost expuse la gaze de eșapament diesel.

Ce înseamnă descoperirea pentru sănătatea publică

Profesorul Ane Johannessen, expert al Societății Europene de Pneumologie, a subliniat că studiul oferă o explicație concretă pentru modul în care poluarea afectează fiecare parte a corpului. Ea a precizat că purtarea măștilor de tip FFP2 poate fi o măsură utilă în special pentru persoanele vulnerabile, cum ar fi pacienții cu boli respiratorii sau cei care nu pot evita expunerea la drumuri aglomerate.

Totuși, cercetătorii atrag atenția că soluția nu poate fi individuală. În contextul în care majoritatea oamenilor sunt expuși zilnic la niveluri periculoase de poluare, este nevoie de politici publice ferme pentru reducerea emisiilor generate de trafic și de industrie.

Descoperirea particulelor de poluare atașate globulelor roșii reprezintă un pas esențial în înțelegerea modului în care aerul pe care îl respirăm influențează sănătatea. Este o dovadă că efectele poluării nu se limitează la plămâni, ci pot afecta fiecare organ prin intermediul fluxului sanguin. În același timp, studiul arată că există și soluții simple, cum ar fi utilizarea măștilor de protecție, care pot reduce considerabil impactul zilnic al poluării asupra organismului.