Paramount anunță disponibilizarea a 2.000 de angajați după fuziunea cu Skydance

Grupul media Paramount Global, proaspăt fuzionat cu Skydance Media, trece printr-o nouă etapă de restructurare majoră. Potrivit publicației Variety, compania se pregătește să concedieze aproximativ 2.000 de angajați, dintre care jumătate chiar în această săptămână, în cadrul unui amplu program de reducere a costurilor. Mișcarea vine la doar câteva luni după încheierea unui acord de fuziune în valoare de 8,4 miliarde de dolari și în contextul în care noul conglomerat încearcă să se stabilizeze financiar după o perioadă de cheltuieli uriașe.

Restructurările vor afecta în principal operațiunile din Statele Unite, urmând ca o parte dintre disponibilizări să aibă loc și la nivel internațional. Potrivit surselor citate, scopul conducerii este de a economisi aproximativ 2 miliarde de dolari prin reducerea personalului și reorganizarea portofoliului media.

Fuziunea dintre Paramount și Skydance, condusă de David Ellison – fiul cofondatorului Oracle, Larry Ellison – a fost una dintre cele mai importante tranzacții din industria de divertisment din ultimii ani. În iulie 2025, Ellison a reușit să finalizeze acordul de preluare, după luni de negocieri complexe cu Wall Street și Casa Albă.

Noua entitate, Paramount-Skydance, a fost prezentată ca o alianță menită să modernizeze un colos media tradițional și să îl repoziționeze în fața competiției acerbe cu Netflix, Disney și Warner Bros. Discovery. Totuși, după euforia inițială, conducerea companiei a început să se confrunte cu probleme financiare acute, generate de investiții uriașe și de o piață aflată în plină transformare.

În doar câteva luni, conglomeratul a alocat 7,7 miliarde de dolari pentru un parteneriat pe șapte ani cu UFC, a cheltuit 150 de milioane pentru achiziția publicației The Free Press fondată de jurnalista Bari Weiss, și a încheiat o serie de contracte costisitoare cu vedete și producători din industria de divertisment.

Pe fondul acestor investiții, presiunea investitorilor pentru eficientizarea cheltuielilor a crescut. Ellison și echipa sa au promis acționarilor un plan de economii de 2 miliarde de dolari, ceea ce a dus inevitabil la anunțul disponibilizărilor.

Concedieri, plecări de vedete și tensiuni interne

Disponibilizările nu sunt singura problemă care zguduie conglomeratul. În ultimele săptămâni, mai mulți creatori importanți și figuri publice au început să părăsească Paramount sau să caute alternative.

Printre aceștia se numără Taylor Sheridan, unul dintre cei mai valoroși producători ai studioului, cunoscut pentru franciza Yellowstone, care se pregătește să semneze un contract cu NBCUniversal. De asemenea, CBS a pierdut un veteran al jurnalismului, John Dickerson, iar viitorul lui Jon Stewart în cadrul Paramount Global este incert, mai ales după ce compania a renunțat la colaborarea cu Stephen Colbert și a redus semnificativ bugetele pentru producțiile politice și de satiră.

În acest context, moralul angajaților este extrem de scăzut, iar sindicatele din industrie se pregătesc pentru reacții ferme. Surse interne citate de Deadline afirmă că mulți dintre angajații afectați nu au fost anunțați direct, ci au aflat din presă despre planurile de concedieri, ceea ce a generat un val de nemulțumiri în interiorul companiei.

Totodată, se discută despre închiderea unor divizii internaționale și reducerea investițiilor în conținut local, măsuri care ar putea afecta semnificativ prezența globală a brandului Paramount.

Ambițiile lui Ellison și încercarea de a domina industria media

În ciuda problemelor interne, David Ellison pare hotărât să continue planurile agresive de extindere ale conglomeratului. Potrivit publicației The Wrap, Ellison a făcut recent trei oferte pentru achiziționarea Warner Bros. Discovery, însă toate au fost respinse de consiliul WBD.

Refuzurile nu au descurajat familia Ellison, care rămâne în fruntea listei de potențiali cumpărători. Surse apropiate de Casa Albă au confirmat că administrația Trump urmărește cu interes procesul de achiziție și ar putea influența decizia finală, având în vedere relațiile apropiate dintre președinte și familia Ellison.

Un oficial anonim a declarat pentru The New York Post:

„Cine va deține Warner Bros. Discovery este o chestiune de importanță strategică. Consiliul trebuie să decidă nu doar în funcție de preț, ci și de capacitatea cumpărătorului de a încheia efectiv o tranzacție – iar familia Ellison are un istoric solid în acest sens.”

În paralel, Paramount-Skydance încearcă să-și reconfigureze identitatea și strategia. Conducerea se concentrează pe streaming, sport și conținut premium, dar se confruntă cu o competiție tot mai acerbă din partea platformelor globale. În ciuda succeselor izolate, cum ar fi achiziția drepturilor pentru UFC și performanțele rețelei CBS, compania riscă să piardă influență într-un peisaj media în continuă schimbare.

O industrie în tranziție, o companie în pragul redefinirii

Ceea ce se întâmplă la Paramount reflectă tensiunile structurale ale întregii industrii de divertisment. Într-o epocă în care streamingul, inteligența artificială și algoritmii de conținut domină piața, studiourile tradiționale sunt nevoite să se reinventeze pentru a rămâne relevante.

Pentru Paramount, disponibilizarea celor 2.000 de angajați este mai mult decât o măsură de reducere a costurilor – este simbolul unei transformări forțate. Fuziunea cu Skydance promitea un nou început, dar realitatea arată că integrarea dintre vechiul model de afaceri și noua generație de entertainment digital este mai dificilă decât se anticipa.

În timp ce David Ellison caută să transforme conglomeratul într-un imperiu media global, angajații și creatorii de conținut privesc cu incertitudine către viitor.

Iar pentru public, spectacolul pare abia la început – unul în care luptele pentru controlul industriei filmului se duc nu doar pe ecran, ci și în spatele ușilor închise ale marilor corporații.