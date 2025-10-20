Pană globală de internet: aplicații și site-uri populare, paralizate din cauza unei defecțiuni la Amazon Web Services

O pană masivă de internet a afectat în dimineața zilei de duminică zeci de aplicații și site-uri populare la nivel mondial, de la Snapchat și Roblox, până la Amazon, Reddit, Spectrum, Venmo și alte servicii financiare sau de divertisment. Problema pare să fie legată de Amazon Web Services (AWS), platforma de cloud computing care susține infrastructura digitală a unui număr uriaș de companii.

Defecțiunea a început în jurul orei 8 dimineața (ora Marii Britanii) și a fost raportată aproape simultan pe mai multe continente, afectând în special aplicațiile care depind de centrele de date din Virginia de Nord – una dintre cele mai importante regiuni din rețeaua AWS.

Imaginea care a circulat rapid online (vezi foto) arată logo-urile unor aplicații precum Snapchat, Amazon, AWS, Roblox, Reddit, Venmo sau Max, alături de grafice cu creșteri bruște de raportări de erori, conform platformei Down Detector. Toate aceste servicii prezintă același tipar: o perioadă de stabilitate urmată de o explozie de probleme tehnice într-un interval de câteva minute.

Potrivit The Independent și BBC, primele raportări au venit din Regatul Unit, unde utilizatorii au observat că aplicațiile de social media și site-urile comerciale nu se mai încarcă. În scurt timp, pana s-a extins la nivel global, afectând inclusiv utilizatorii din Statele Unite, Europa și Asia.

Printre platformele afectate se numără:

Snapchat , care nu mai permitea trimiterea mesajelor sau încărcarea conținutului în Stories;

, care nu mai permitea trimiterea mesajelor sau încărcarea conținutului în Stories; Roblox și Fortnite , unde milioane de jucători au fost deconectați simultan;

și , unde milioane de jucători au fost deconectați simultan; Duolingo și Canva , două dintre cele mai populare aplicații educaționale și creative;

și , două dintre cele mai populare aplicații educaționale și creative; Amazon Alexa și Ring , dispozitive inteligente care nu mai răspundeau la comenzi vocale sau notificări;

și , dispozitive inteligente care nu mai răspundeau la comenzi vocale sau notificări; Reddit , unde utilizatorii nu mai puteau accesa fluxul principal de postări;

, unde utilizatorii nu mai puteau accesa fluxul principal de postări; Venmo și Robinhood , aplicații financiare esențiale în SUA, care au raportat dificultăți de conectare;

și , aplicații financiare esențiale în SUA, care au raportat dificultăți de conectare; Max (serviciul de streaming HBO) și Spectrum, care s-au confruntat cu întreruperi în transmisii.

În Marea Britanie, impactul s-a simțit și în sistemele bancare. Clienții Lloyds, Halifax și Bank of Scotland au raportat mii de întreruperi în serviciile online, iar site-ul autorității fiscale HMRC a devenit inaccesibil. În Statele Unite, unele sonerii inteligente și camere de supraveghere conectate prin Ring au încetat să funcționeze.

Ce este Amazon Web Services și de ce o defecțiune are efect global

Amazon Web Services, divizia de cloud computing a gigantului american Amazon, este cea mai mare platformă de infrastructură digitală din lume, având o cotă de piață de peste 30% și venituri de peste 108 miliarde de dolari anual. Companiile pot „închiria” servere și spațiu de stocare în rețeaua AWS pentru a-și rula aplicațiile, site-urile sau serviciile online.

Cu alte cuvinte, atunci când AWS întâmpină o problemă tehnică, efectul de domino se resimte în întreaga industrie digitală. Multe aplicații nu sunt găzduite direct de Amazon, dar își bazează infrastructura pe această rețea. Astfel, o întrerupere la un centru de date din Virginia poate bloca simultan aplicații din Asia, Europa și America de Sud.

Într-un comunicat transmis presei, reprezentanții Amazon au confirmat că „anumite regiuni din rețeaua AWS, în special din America de Nord, se confruntă cu o întrerupere a serviciilor Amazon Elastic Compute Cloud (EC2) și Amazon DynamoDB”. Aceste servicii sunt esențiale pentru funcționarea bazelor de date și a serverelor virtuale care rulează aplicațiile.

Reacția companiilor și impactul asupra utilizatorilor

Deși Amazon nu a oferit un termen clar pentru rezolvarea problemei, inginerii au anunțat că „lucrează pentru restaurarea completă a serviciilor afectate”.

Între timp, companiile care depind de AWS au început să își informeze utilizatorii prin rețele sociale. Snapchat a confirmat că este „conștient de problemele globale de conectare”, iar Roblox a anunțat că lucrează „alături de partenerii tehnologici” pentru restabilirea serviciilor.

Platformele de plată precum Venmo și Robinhood au emis avertismente temporare privind imposibilitatea de a efectua tranzacții, iar aplicațiile de streaming au redus calitatea redării pentru a evita supraîncărcarea serverelor.

În ciuda naturii temporare a problemei, specialiștii avertizează că astfel de incidente devin tot mai frecvente și mai costisitoare. O simplă defecțiune de câteva ore într-o rețea de cloud globală poate însemna pierderi de sute de milioane de dolari pentru companiile care se bazează exclusiv pe această infrastructură.

Totodată, incidentul readuce în discuție dependența critică a economiei digitale de câteva mari companii de cloud, printre care Amazon, Microsoft și Google. O pană majoră la una dintre ele poate afecta simultan milioane de utilizatori, aplicații financiare, servicii publice și chiar infrastructuri guvernamentale.

Deocamdată, Amazon nu a confirmat cauza exactă a defecțiunii. Primele indicii sugerează o problemă de rețea internă sau o eroare de configurare în centrele de date din SUA.

Într-o lume în care tot mai multe servicii se mută „în cloud”, pana globală de astăzi oferă o imagine clară asupra fragilității ecosistemului digital actual: un singur punct de eșec poate opri simultan divertismentul, finanțele și comunicațiile pentru sute de milioane de oameni.

Dacă vreți informații actualizate despre ce site-uri și servicii online sunt active sau întâmpină în continuare probleme, accesați downdetector.com.