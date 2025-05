Pană majoră de internet și telefonie în Spania. Mai multe regiuni, afectate. Serviciul de urgență 112 parțial nefuncțional

Spania s-a confruntat marți cu o întrerupere semnificativă a serviciilor de telecomunicații, după o avarie în rețeaua operatorului Telefónica. Conexiunile de telefonie fixă și internet au fost afectate în mai multe regiuni ale țării, inclusiv în Aragon, Andaluzia, Extremadura, Navarra, Țara Bascilor și Comunitatea Valenciană.

Incidentul a avut un impact și asupra serviciului de urgență 112, care a fost parțial nefuncțional în unele zone. Autoritățile au precizat că dificultățile au apărut în urma unor „lucrări de modernizare a rețelei”, care au dus la întreruperi punctuale ale serviciilor în anumite companii. Vicepremierul Spaniei a transmis că, până în prezent, „nu există indicii” care să sugereze că ar fi vorba despre un atac cibernetic.

Telefónica a anunțat la ora 10:30 că a reușit să restabilească complet comunicațiile serviciilor de urgență, iar două ore mai târziu, în jurul orei 12:30, compania a declarat că problema generală fusese deja soluționată.

„În această dimineață am înregistrat o defecțiune care a afectat serviciile fixe de comunicații ale unor companii și instituții publice. Am acționat imediat pentru remedierea situației, iar în acest moment toate serviciile au fost restaurate. Am activat comitetul de gestionare a incidentelor, am izolat nodurile afectate și am trimis echipe de teren pentru a rezolva punctual problemele apărute. Incidentul este închis”, a declarat un purtător de cuvânt al companiei.