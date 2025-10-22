Ultima ora
Alegeri pentru Primăria Capitalei, pe 7 decembrie: decizia luată de coaliția de guvernare
22 oct. 2025 | 10:17
de Iulia Kelt

Pământul va avea „două Luni” până în anul 2083, conform oamenilor de știință de la NASA. Cum este posibil, ce se întâmplă de fapt?

ȘTIINȚĂ
Pământul va avea „două Luni” până în anul 2083, conform oamenilor de știință de la NASA. Cum este posibil, ce se întâmplă de fapt?
Pământul are două luni / Foto: Flux 1.1 AI image generator / GEEKSPIN

NASA a anunțat că Pământul are în prezent un nou însoțitor cosmic temporar: un mic asteroid numit 2025 PN7, descoperit de cercetătorii de la Universitatea din Hawaii.

Obiectul, cu un diametru estimat între 18 și 36 de metri, orbitează în sincron cu planeta noastră și va rămâne în apropiere până în anul 2083, când își va continua drumul în spațiu.

Deși nu este o lună adevărată, așa cum confirmă și NASA, de altfel, 2025 PN7 este considerat un „quasi-satelit”, un tip rar de corp ceresc care urmează o traiectorie asemănătoare cu cea a Pământului în jurul Soarelui.

Vezi și:
China descoperă urme de meteoriți rari în praful adus de pe fața nevăzută a Lunii – ce au descoperit oamenii de știință
Roci rare din această parte a lumii ar putea fi fragmente ale Pământului de dinaintea formării Lunii

Spre deosebire de Lună, care este prinsă în câmpul gravitațional al planetei noastre, acest asteroid se deplasează liber, menținând o mișcare sincronizată fără a fi legat gravitațional.

Un companion cosmic discret, dar valoros științific

Astronomii estimează că 2025 PN7 însoțește Pământul de aproximativ șase decenii, deși a fost observat abia în acest an, în timpul unui program de monitorizare de rutină.

Descoperirea a fost posibilă datorită observațiilor repetate care au arătat că obiectul se deplasează exact în ritmul planetei noastre. După verificări suplimentare, NASA a confirmat că este vorba despre un quasi-satelit.

La distanța sa minimă, asteroidul se află la aproximativ 4 milioane de kilometri de Pământ, de zece ori mai departe decât Luna, iar la punctul cel mai îndepărtat poate ajunge până la 17 milioane de kilometri.

Aceste variații se datorează influenței gravitaționale a Soarelui și a planetelor vecine, care modifică ușor traiectoria sa.

Un laborator natural pentru misiuni viitoare

Până acum, au fost identificate doar opt quasi-sateliți ai Pământului, ceea ce face din 2025 PN7 o descoperire importantă pentru comunitatea științifică.

Studierea acestor obiecte oferă informații esențiale despre dinamica asteroizilor apropiați de Terra și despre modul în care câmpul gravitațional al planetei influențează spațiul din jur.

Cercetătorii de la NASA consideră că astfel de corpuri ar putea deveni, în viitor, destinații ideale pentru testarea tehnologiilor spațiale.

Ele sunt suficient de aproape pentru a fi accesibile cu costuri reduse și oferă un mediu stabil pentru experimente științifice.

Deși 2025 PN7 nu va înlocui niciodată Luna, prezența sa temporară amintește de complexitatea și dinamismul sistemului nostru solar.

Pentru încă câteva decenii, acest „partener de orbită” va continua să călătorească alături de Pământ, urmând același drum în jurul Soarelui, o coincidență cosmică fascinantă, dar trecătoare.

Vortexul polar care se formează acum ar putea aduce o iarnă cum România nu a mai avut din 1982
Recomandări
Londra, capitala literaturii europene: orașul cel mai des menționat în cărți în ultimul secol
Londra, capitala literaturii europene: orașul cel mai des menționat în cărți în ultimul secol
Câinele-robot cu inteligență artificială care poate lansa grenade. Cum ajută tehnologia de ultimă oră armata, de fapt?
Câinele-robot cu inteligență artificială care poate lansa grenade. Cum ajută tehnologia de ultimă oră armata, de fapt?
Jobul fără facultate care îți poate aduce peste 10.000 de lei lunar. Tot mai mulți români renunță la munca de birou pentru el
Jobul fără facultate care îți poate aduce peste 10.000 de lei lunar. Tot mai mulți români renunță la munca de birou pentru el
Ipoteza „navei-mamă extraterestre”, pusă la încercare: cometa interstelară 3I/ATLAS se apropie de Soare
Ipoteza „navei-mamă extraterestre”, pusă la încercare: cometa interstelară 3I/ATLAS se apropie de Soare
Locatarii blocului evacuat din Caracal, lăsați fără gaze până în noiembrie. Costurile verificărilor, suportate tot de ei
Locatarii blocului evacuat din Caracal, lăsați fără gaze până în noiembrie. Costurile verificărilor, suportate tot de ei
Cutremur cu magnitudinea 4,2 în România. Unde s-a produs seismul
Cutremur cu magnitudinea 4,2 în România. Unde s-a produs seismul
Grupul auto chinez Chery îşi extinde amprenta în România cu mărcile Omoda şi Jaecoo
Grupul auto chinez Chery îşi extinde amprenta în România cu mărcile Omoda şi Jaecoo
Câtă sare se pune la varză, în funcție de greutate. Tabelul simplu cu care nu dă greș nicio gospodină
Câtă sare se pune la varză, în funcție de greutate. Tabelul simplu cu care nu dă greș nicio gospodină
Revista presei
Adevarul
Zacuscă moldovenească a la „Mihai Viteazul”. Rețeta din bătrâni care transformă o tocană banală de legume într-un festival irezistibil de arome
Playsport.ro
Gigi Becali, revoluție la FCSB. Trei jucători, out. Ce transferuri va face: ”O să aduc cinci fotbaliști”
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
În ce să fierbi cartofii pentru un piure pufos şi gustos? Trucul bucătarilor cu experienţă
Playtech Știri
Alina și Ilan Laufer nu își vor boteza fiica. Ce religie au cei doi
Playtech Știri
Ultimele cuvinte ale Mirelei, tânăra din Rahova ucisă în explozie: „Sună-mă să vezi dacă mă mai trezesc”. Mirela va fi înmormântată în rochie de mireasă
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...