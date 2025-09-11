NASA anunță cel mai clar semn de viață descoperit vreodată pe Marte VIDEO

NASA a făcut publică una dintre cele mai așteptate descoperiri din ultimii ani: un posibil indiciu de viață pe planeta roșie, descris drept „cel mai clar semn de viață găsit vreodată pe Marte”. Echipa misiunii Perseverance a confirmat, în cadrul unei conferințe transmise în direct, că după un an de analize riguroase nu există o altă explicație plauzibilă pentru mostrele colectate decât prezența unor urme de viață microbiană antică.

Această revelație vine după trei decenii de explorări marțiene și ani de căutări intense ale apei și biosignăturilor. De-a lungul timpului, NASA a mai raportat indicii de activitate biologică, dar toate au putut fi explicate prin procese geologice sau chimice. De data aceasta, oamenii de știință afirmă că dovezile sunt mult mai convingătoare.

Potrivit declarațiilor lui Sean Duffy, administrator interimar al NASA, totul a început în urmă cu un an, când roverul Perseverance a colectat un eșantion dintr-o zonă numită „Cheyava Falls”. Pe o rocă de tip mudstone au fost observate formațiuni neobișnuite, asemănate cu „pete de leopard”. „Am crezut că sunt semne de viață microbiană antică, dar am trimis proba comunității științifice pentru a fi analizată și verificată”, a explicat Duffy.

Rezultatele, prezentate acum, sunt impresionante: experții din întreaga lume nu au reușit să ofere o altă ipoteză credibilă. Analizele geologice, chimice și spectroscopice au eliminat explicații precum reacții minerale rare sau efecte ale radiațiilor. „Nu putem găsi altă explicație”, au concluzionat echipele de cercetare. Acesta este motivul pentru care NASA vorbește despre „cel mai clar semn de viață” detectat vreodată pe Marte.

Ce înseamnă aceste „biosignături” pentru omenire

Asociata administratorului NASA, Nicky Fox, a subliniat importanța descoperirii, amintind că în raza a 10 ani-lumină de Pământ există cel puțin 400 de planete cunoscute, ceea ce face viața extraterestră mult mai probabilă. „Astăzi arătăm că suntem cu un pas mai aproape de a răspunde uneia dintre cele mai profunde întrebări ale omenirii: suntem cu adevărat singuri în univers?”, a declarat ea.

Imaginile prezentate în conferință au arătat detaliile formațiunilor observate, cu texturi și modele care nu se aseamănă cu nimic văzut anterior pe Marte. Cercetătorii cred că aceste „pete de leopard” ar putea fi fosile microbiene, rămășițe ale unor organisme care au trăit în urmă cu miliarde de ani, când planeta avea apă lichidă la suprafață și o atmosferă mai densă.

Dacă ipoteza se confirmă, impactul asupra științei și filozofiei va fi uriaș. Ar însemna nu doar că viața a apărut în altă parte a sistemului solar, ci și că procesul este mult mai comun decât se credea. Această perspectivă deschide noi direcții de cercetare și întărește argumentele pentru misiuni viitoare de aducere pe Pământ a mostrelor marțiene.

Următorii pași în explorarea marțiană

NASA a anunțat că va continua studiul acestor eșantioane cu ajutorul celor mai avansate laboratoare de pe Pământ, în cadrul programului Mars Sample Return. În anii următori, se plănuiește o misiune comună cu Agenția Spațială Europeană pentru a aduce mostrele colectate de Perseverance, astfel încât analiza să fie și mai detaliată.

În paralel, se discută despre trimiterea unor instrumente suplimentare pe Marte pentru a examina zonele învecinate cu „Cheyava Falls”, în speranța de a descoperi alte biosignături sau chiar urme mai complexe de viață. Acești pași ar putea transforma modul în care omenirea înțelege evoluția vieții și ar oferi informații esențiale pentru viitoarele misiuni cu echipaj uman.

Pentru tine, pasionat de spațiu și știință, această descoperire marchează un moment istoric. După decenii de speculații și căutări, Marte ar putea oferi dovada că viața nu este o excepție rară, ci o regulă cosmică. Dacă rezultatele se confirmă, 2025 va rămâne în istorie ca anul în care am făcut primul pas concret spre răspunsul la întrebarea fundamentală: nu suntem singuri în univers.