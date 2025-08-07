Nu mai ai nevoie de bilet de trimitere sau internare. Ce prevede anunțul oficial al CNAS și Ministerului Sănătății

Sistemul medical din România este pe cale să se simplifice considerabil pentru mii de pacienți. O nouă decizie, adoptată la nivel înalt, vine să elimine o barieră birocratică semnificativă. Pacienții cu afecțiuni cronice vor avea acces direct la consultații și investigații, fără a mai fi nevoiți să facă un drum inutil la medicul de familie. Această măsură reprezintă un pas important spre fluidizarea actului medical.

Noi reguli pentru pacienții cu afecțiuni cronice, o măsură ce simplifică accesul la tratament

O modificare legislativă majoră, publicată recent în Monitorul Oficial, schimbă modul în care pacienții cu afecțiuni cronice pot accesa serviciile medicale. Conform unui Ordin comun al Ministerului Sănătății și al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS), pacienții incluși în programele naționale de sănătate nu mai sunt obligați să obțină un bilet de trimitere de la medicul de familie. Această măsură, care se va aplica în perioada următoare, le permite să meargă direct la medicul specialist din ambulatoriu, scurtând astfel circuitul birocratic.

Aceeași regulă se aplică și în cazul internărilor. Pacienții care beneficiază de tratament în cadrul acestor programe pot merge direct la spital, fără a mai avea nevoie de un bilet de internare. Această prevedere este menită să fluidizeze procesul de spitalizare și să asigure o accesibilitate mai mare la tratamentele de specialitate.

Prevederile-cheie ale Ordinului comun nr. 525/1.047/2025 sunt clare:

„Pentru a beneficia de serviciile prevăzute la alin. (1) lit. a), persoanele prevăzute la art. 1 se pot prezenta direct la medicul de specialitate din ambulatoriul de specialitate clinic, fără a fi necesară prezentarea biletului de trimitere.”

Similar, pentru internare: „persoanele prevăzute la art. 1 se pot prezenta direct la unitatea sanitară cu paturi, fără a fi necesară prezentarea biletului de internare.”

Cine beneficiază de noile facilități

Măsura se adresează unui număr semnificativ de pacienți cu afecțiuni cronice, care sunt înscriși în cele 13 programe naționale de sănătate gestionate de CNAS. Lista este una extinsă, acoperind o gamă largă de boli, de la cele cardiovasculare, până la boli rare și oncologie.

Pacienții vizați de aceste schimbări legislative sunt cei cu:

Boli cardiovasculare;

Boli endocrine;

Diabet zaharat;

Oncologie;

Ortopedie;

Sănătate mintală;

Supleere a funcției renale;

Terapie intensivă a insuficienței hepatice;

Transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană;

Tratament al bolilor neurologice;

Tratament al hemofiliei și talasemiei;

Tratament al surdității;

Tratament pentru boli rare.

În plus, alte două categorii de pacienți beneficiază de facilități similare în cadrul programelor naționale de sănătate gestionate de Ministerul Sănătății. Este vorba despre persoanele care urmează tratament în cadrul Programului național de prevenire, supraveghere și control al infecției HIV/SIDA, precum și cele din Programul național de prevenire, supraveghere și control al tuberculozei.

Un pas spre modernizarea sistemului de sănătate

Această decizie reprezintă un efort de a moderniza și de a face sistemul de sănătate mai eficient, eliminând o birocrație adesea considerată inutilă. Pentru pacienții cronici, care necesită vizite și investigații regulate, eliminarea biletului de trimitere sau a celui de internare scurtează timpul de așteptare și le permite să se concentreze mai mult pe sănătatea lor, fără a fi nevoiți să facă drumuri suplimentare.

Deși noile reguli se aplică doar pentru anumite categorii de pacienți, ele deschid drumul pentru o posibilă extindere a măsurilor și către alte tipuri de afecțiuni.