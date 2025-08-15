Ultima ora
15 aug. 2025 | 08:36
de Vieriu Ionut

Actualitate
Trufele din Iași, delicatese de lux care ajung pe mesele restaurantelor din Italia. Recolta din 2025 este una dintre cele mai bogate din ultimii ani
Trufe românești, prețuri de lux

În pădurile din județul Iași, 2025 se anunță un an de referință pentru recoltarea trufelor, aceste ciuperci rare și extrem de apreciate la nivel mondial. Cunoscută pentru aroma sa unică și pentru statutul de delicatesă în gastronomia de lux, trufa își găsește tot mai ușor drumul către mesele restaurantelor de top din Europa. Deși în România sunt tot mai mulți pasionați care le caută, destinația finală a celor mai valoroase exemplare rămâne Italia, unde prețurile pot ajunge la sume impresionante.

De la hobby la afacere profitabilă

Pentru unii culegători, pasiunea pentru trufe a început ca o simplă activitate de recreere. Este și cazul lui Marian Gorgioaia, un culegător autorizat din Iași, care reușește să strângă zilnic două-trei kilograme din pădurile zonei.

„Fiecare trufar are obligația de a avea doi căței în pădure, să nu folosească instrumente de distrugere a faunei și a ecosistemului. De obicei cățeii fac totul, ei o detectează, ei o recoltează”, povestește acesta.

Regulile stricte de recoltare nu sunt singurul element de luat în calcul. Prețul final al trufelor depinde de bursa din Italia, unde oferta și cererea stabilesc valoarea fiecărui kilogram.

„Săptămânal se schimbă prețul în funcție de calitate și de cerere și ofertă, în vară sunt prețuri moderate, undeva pe la 100 de euro kilogramul, iar toamna, când se schimbă calitatea, se duce undeva la 300 de euro, maxim 350 de euro trufa”, explică Marian.

Recoltă record datorată schimbărilor din natură

Specialiștii spun că unul dintre motivele pentru care trufele sunt mai numeroase în 2025 este reducerea populației de mistreți, aceștia fiind mari consumatori ai prețioaselor ciuperci. Direcția Silvică estimează că în sol, pe cele 66.000 de hectare scoase la licitație, se află aproximativ 5.000 de kilograme de trufe – cu 1.500 de kilograme mai mult decât în anul precedent.

Licitația pentru dreptul de recoltare din acest an a fost câștigată de o firmă care urmează să exporte întreaga cantitate. Prețul mediu de pornire a fost de 181 de lei pe kilogram, cu 54 de lei mai mult față de 2024, când producția a fost mai modestă.

Italia, destinația preferată pentru trufele românești

Datele Direcției Silvice arată că anul trecut au fost vândute 3.500 de kilograme de trufe, la un preț mediu de 127 de lei kilogramul. Condițiile meteo favorabile din acest an – ploi abundente în primăvară și temperaturi potrivite – au contribuit la creșterea producției.

„Anul acesta a început din primăvară, au fost ploi destul de abundente, a fost căldură, au fost ploile din luna iunie care au favorizat dezvoltarea trufelor”, a declarat Gabriel Doncean, reprezentant al Direcției Silvice Iași.

Cele mai multe dintre aceste delicatese iau calea Italiei, unde sunt extrem de apreciate în gastronomia de lux. Bucătarii din restaurantele de top le includ în preparate sofisticate, transformând trufele din Iași în adevărate vedete culinare pe mesele clienților europeni.

