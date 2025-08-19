Oraşul mic din România care va avea din nou transport public. De mai bine de 35 de ani locuitorii depindeau de maşina personală

Într-o mișcare strategică, menită să îmbunătățească mobilitatea cetățenilor și să reducă dependența de mașinile personale, orașul Întorsura Buzăului a reintrodus transportul public după o pauză de peste trei decenii. Inițiativa, finanțată integral din fonduri europene nerambursabile, aduce o flotă de autobuze electrice, moderne și sustenabile, un pas important pentru dezvoltarea locală.

Un proiect ambițios, finanțat 100% din PNRR

Proiectul, evaluat la aproximativ 8,5 milioane de lei, a fost realizat exclusiv prin intermediul Programului Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Primarul Raul Urdă a subliniat că Primăria Întorsura Buzăului nu a contribuit cu cofinanțare. Investiția a vizat achiziționarea a patru autobuze electrice, fabricate în România, la Satu Mare, precum și a cinci stații de încărcare necesare funcționării lor.

Serviciul de transport public va fi gestionat de către o societate nou-înființată de Consiliul Local, Transport Energoterm Întorsura.

O nouă eră pentru mobilitatea cetățenilor

Reintroducerea transportului public vine după aproape 35 de ani în care locuitorii din Întorsura Buzăului au fost nevoiți să se bazeze exclusiv pe autoturismele personale. Edilul a explicat că scopul principal al acestui serviciu este de a facilita deplasarea spre punctele de interes majore ale orașului.

„Începem cu niște trasee programate, cu niște stații programate. Toate aceste lucruri se pot ajusta în următoarele săptămâni. Până când începem școala, sperăm să avem traseele finale ajustate, astfel încât să ne asigurăm că un număr cât mai mare de cetățeni din orașul nostru vor avea cu ce merge în centru, la școală și la gară. În primul rând încercăm să asigurăm transportul cetățenilor noștri de la tren și spre tren și transportul copiilor spre școală. Aici vor fi principalele curse canalizate”, a declarat primarul Raul Urdă.

Unul dintre obiectivele imediate este optimizarea rutelor. O tură demonstrativă a fost deja efectuată, cu trei dintre cele patru autobuze, pe traseul Gara CFR Întorsura Buzăului-PECO Brădet.

Confort, tehnologie și gratuitate la început de drum

Noile autobuze electrice sunt echipate cu tehnologie modernă pentru a asigura confortul și siguranța pasagerilor. Vehiculele dispun de camere de supraveghere, prize USB lângă fiecare scaun și facilități de acces special adaptate pentru persoanele cu dizabilități.

Pentru a promova noul serviciu și a încuraja cetățenii să îl folosească, în primele două săptămâni călătoriile vor fi gratuite. Ulterior, prețul unui bilet va fi de 3 lei, indiferent de lungimea traseului parcurs. Elevii vor beneficia de transport gratuit pe toată durata cursurilor, în baza unei cereri depuse la unitatea de învățământ.

În ceea ce privește achiziționarea biletelor, Raul Urdă a menționat că, până la implementarea sistemelor automate de taxare și a biletelor online, acestea vor putea fi cumpărate direct de la șofer, cu numerar sau cu card.

Dialog continuu cu cetățenii pentru un serviciu perfect

Autoritățile locale au subliniat că serviciul este într-o fază de testare și adaptare, iar feedback-ul publicului este esențial pentru îmbunătățirea sa.

„O să afișăm astăzi traseele și orarul pe pagina de Facebook a societății Transport Energoterm Întorsura (…) Nu este nimic bătut în cuie, nimic fix, încercăm să perfecționăm tot traseul pe parcurs, până începe școala pe 8 septembrie să fim gata cu toate detaliile acestea. […] Desigur, orice sugestie pe care doriți să ne-o adresați o puteți pune în comentarii pe pagina de Facebook Energoterm și, cu siguranță, vom ține cont de recomandările dumneavoastră și încercăm să le rezolvăm”, a explicat primarul Raul Urdă.

În cursul zilei de lansare, printre primii călători s-au numărat nu doar câțiva cetățeni, ci și angajați ai Primăriei, semn că proiectul a fost primit cu entuziasm de către cei implicați direct în realizarea sa.