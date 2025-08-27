Ultima ora
Orașul din România în care se construiește o centrală de sute de milioane de lei. Proiectul va fi finalizat în 2026

Actualitate
Orașul din România în care se construiește o centrală de sute de milioane de lei. Proiectul va fi finalizat în 2026
Orasul din Romania unde se ridica o centrala evaluata la sute de milioane de lei. Sursa foto: Dragos Pislaru/Facebook

O nouă centrală termoelectrică prinde contur la Constanța, pe amplasamentul vechiului CET Palas. Investiția, în valoare de sute de milioane de lei, este finanțată în mare parte prin PNRR și are termen de finalizare în iunie 2026. Autoritățile locale și guvernamentale spun că proiectul marchează un pas esențial pentru securitatea energetică a orașului.

Centrală modernă, pregătită pentru tranziția verde

Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, a anunțat marți, 26 august, că lucrările avansează conform planului și a subliniat importanța investiției pentru comunitatea constănțeană.

”Am făcut azi o vizită de teren la Constanța, pe şantierul noii centrale termoelectrice care se ridică pe amplasamentul vechiului CET Palas. Este un pas uriaş pentru comunitatea de aici.

O investiție de sute de milioane de lei, finanțată în mare parte prin PNRR, prinde contur și va oferi eficiență energetică și mai multă siguranță pentru oameni, pentru familiile care vor avea căldură și apă caldă la timp și la costuri sustenabile.

Ce m-a impresionat este viziunea pe termen lung. Noua centrală va funcționa pe gaz natural, dar este deja pregătită să utilizeze hidrogen verde, ceea ce înseamnă că oraşul are șansa să facă tranziția către o energie curată și durabilă.

Este vorba aici de o investiție concretă, în desfăşurare, cu termen de finalizare în iunie 2026”, a scris Dragoș Pîslaru, pe pagina sa de Facebook.

Hidrogenul verde, la care face referire oficialul, este obținut prin electroliza apei cu ajutorul energiei regenerabile. Procesul este considerat o alternativă curată, cu emisii mult reduse față de hidrogenul ”gri”, produs pe bază de combustibili fosili.

Lucrările la rețelele de transport termic, aproape finalizate

În paralel cu construcția centralei, autoritățile lucrează și la reabilitarea rețelelor termice primare de transport al energiei. Proiectul este finanțat prin Programul Operațional Infrastructura Mare (POIM), iar stadiul lucrărilor se apropie de final.

Conform lui Dragoș Pîslaru, lucrările de reabilitare a rețelelor termice primare de transport al energiei termice, finanțate prin Programul Operațional Infrastructura Mare (POIM), sunt aproape finalizate, cu un stadiu al lucrărilor de peste 98%.

Astfel, investițiile în producerea și transportul energiei termice merg mână în mână și promit să reducă pierderile din sistem, o problemă care ani de zile a afectat orașul.

Beneficii directe pentru locuitori

Dragoș Pîslaru a subliniat că succesul acestor proiecte depinde și de implicarea autorităților locale, apreciind sprijinul oferit de primarul Vergil Chițac.

”Împreună, aceste proiecte asigură nu doar producția, ci și transportul eficient al energiei termice, un beneficiu direct pentru locuitorii Constanței.

Am apreciat discuțiile purtate cu primarul Vergil Chițac, care susține cu determinare aceste investiții esențiale pentru oraş. Este nevoie de implicare locală și de colaborare strânsă pentru ca aceste proiecte să devină realitate și să aducă schimbarea de care comunitatea are nevoie. Constanța va avea o centrală modernă, capabilă să răspundă provocărilor climatice și nevoilor reale ale comunității.

Aceasta este, pentru mine, esența investițiilor europene: proiecte concrete, care fac ca viața oamenilor să devină mai bună”, a transmis ministrul.

Noua centrală de la Constanța promite nu doar eficiență și stabilitate energetică, ci și o deschidere către tehnologii sustenabile, menite să asigure tranziția către o economie verde.

