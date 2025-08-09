Un român din Constanța a cumpărat un apartament într-un bloc nou, iar când s-a mutat a început să audă zgomote deranjante din subsol şi garaj. A cerut ajutorul specialiştilor, ce se poate face legal

Un proprietar de apartament dintr-un bloc nou-construit în Constanța se confruntă cu o situație neplăcută și, din păcate, des întâlnită: zgomote puternice și constante care îi perturbă liniștea și confortul locativ. Noul apartament, situat la parter, este afectat de rezonanțe deranjante provenite atât din camera pompelor de la subsol, cât și de la ușa automatizată a garajului subteran. În ciuda sesizărilor repetate către administrația blocului, soluțiile propuse de aceasta nu au rezolvat problema. Situația ridică o serie de întrebări esențiale legate de responsabilitatea dezvoltatorului și a asociației de proprietari, dar și de căile legale pe care un locatar le poate urma pentru a-și apăra drepturile.

Zgomote persistente: de la pompe la ușa de garaj

Problemele proprietarului din Constanța sunt de două feluri. Prima speță se referă la un zgomot constant, propagat din camera pompelor aflată la subsolul clădirii. Proprietarul a propus administrației o soluție concretă de antifonare, elaborată de o firmă specializată, fiind dispus să suporte costurile. Cu toate acestea, propunerea sa a fost refuzată.

„Am informat administrația și am propus pe cheltuiala mea o soluție de antifonare, cu deviz de execuție realizat de o firmă specializată,” a detaliat acesta.

Administrația a intervenit în felul său, montând o „cușcă” peste pompe, însă măsura s-a dovedit ineficientă, nivelul zgomotului rămânând neschimbat.

A doua problemă este legată de ușa de acces la parcarea subterană, o ușă automatizată cu 16 locuri. Din cauza faptului că ușa este fixată direct în structura metalică a clădirii, sub apartamentul său, „se produce o puternică rezonanță în apartament”. Răspunsul administrației a fost că „așa e normal și nu se poate face nimic”, deși au încercat să monteze niște cauciucuri, fără succes. Proprietarul a sugerat chiar ca ușa să fie lăsată deschisă sau înlocuită cu o barieră, o soluție mai puțin zgomotoasă.

Căi de atac și responsabilitatea juridică

Specialiștii juridici oferă o serie de sfaturi pentru astfel de situații. Un prim pas recomandat este contactarea unui expert tehnic judiciar pentru a efectua o expertiză extrajudiciară.

„Un prim pas poate fi să contactați un expert tehnic judiciar care să efectueze o expertiză tehnică extrajudiciară, legat de cauzele prodcerii zgomotului”, a fost un răspuns primit de proprietar.

Această expertiză ar putea stabili cauzele exacte ale zgomotului, cum ar fi echipamente tehnice vechi sau neadecvate, o montare defectuoasă sau o izolare fonică deficitară.

Pe baza concluziilor expertului, proprietarul poate sesiza în mod oficial dezvoltatorul și îi poate solicita să remedieze situația. În cazul unui refuz, calea legală este aceea de a se adresa instanței.

Un aspect crucial în acest demers este starea tehnică a blocului și momentul în care au apărut deficiențele. Se pune problema dacă „s-a efectuat recepția finală a blocului, dacă s-a semnat de primire (de către cine?), dacă au existat observații la recepție și dacă acestea au fost rezolvate, dacă blocul mai este în garanție”. Aceste detalii sunt esențiale, deoarece cel care a semnat cartea tehnică a blocului și-a asumat, în principiu, responsabilitatea pentru deficiențele nerezolvate.

Obligațiile asociației și drepturile locatarului

Problema proprietarului din Constanța ridică și alte întrebări esențiale. Ce obligații are asociația de proprietari privind reducerea zgomotelor provenite din spațiile comune? Și, mai important, poate administrația să refuze o soluție tehnică propusă și suportată financiar de un locatar? În general, asociația de proprietari are obligația de a asigura funcționarea corespunzătoare a clădirii și de a menține un mediu de locuit civilizat. Refuzul unei soluții viabile, mai ales când aceasta ar rezolva un disconfort major și nu ar afecta bugetul asociației, ar putea fi considerat un abuz.

În cazul ușii de garaj, există o cale legală pentru a forța asociația să ia măsuri, având în vedere impactul acustic și afectarea confortului locativ. Cu o expertiză tehnică care să confirme nivelul zgomotului și cauzele rezonanței, proprietarul are șanse mari de a obține o hotărâre judecătorească favorabilă, care să oblige asociația sau dezvoltatorul să remedieze problema. Faptul că proprietarul a semnat contractul de vânzare-cumpărare fără a observa aceste detalii nu anulează drepturile sale legale de a beneficia de un mediu de locuit lipsit de zgomote excesive.