Orașul din România ce deține un record: aici se vând cel mai repede apartamentele

Piața imobiliară românească a înregistrat în trimestrul al treilea al acestui an o creștere spectaculoasă a vitezei de vânzare a apartamentelor, iar Bucureștiul se detașează clar ca lider național. Trei factori principali au accelerat deciziile cumpărătorilor: majorarea TVA, reducerea ofertei și anticiparea creșterii prețurilor.

De ce se vând atât de repede apartamentele în București

Apartamentele din București au cel mai scurt timp de tranzacționare din țară, media fiind de doar 51 de zile. Cererea este ridicată, iar pentru fiecare locuință listată în perioada iulie-septembrie existau șase potențiali cumpărători.

”Deși avem o perioadă de vânzare în scădere, în special din cauza impactului măsurilor fiscale în decizia de cumpărare, observăm tot mai clar un transfer de putere înspre cumpărător. Într-o piață în care prețurile sunt în creștere, iar climatul socio-economic este încărcat, cumpărătorii deciși au mai mult timp să analizeze, să compare și să negocieze”, explică Daniel Crainic, director de marketing Imobiliare.ro.

Majorarea TVA de la 1 august a determinat mulți români să cumpere rapid pentru a beneficia de cota redusă, astfel că luna iulie a fost extrem de activă.

În acest interval, au fost scoase la vânzare 5.860 de proprietăți finalizate în ultimii cinci ani, cu aproape 30% mai puține decât în aceeași perioadă a anului precedent. Valoarea medie a creditelor accesate a fost de circa 85.000 de euro.

Cum arată piața în alte orașe mari

Cluj-Napoca a înregistrat și el o accelerare a vânzărilor: timpul mediu de tranzacționare a scăzut de la peste trei luni la puțin peste două luni în trimestrul III. Prețul mediu pe metru pătrat depășește 3.000 de euro, cu 65% peste media națională.

În Brașov, durata medie de vânzare a crescut ușor, de la 64 la 70 de zile, pe fondul analizei mai atente a opțiunilor de către cumpărători, iar valoarea medie a finanțării a fost de 74.400 de euro.

Timișoara se menține o piață rapidă, cu un timp mediu de vânzare de 54 de zile și patru potențiali cumpărători per unitate, iar Constanța a înregistrat interes mai mare pentru locuințele vechi, dar cu șapte potențiali cumpărători pentru cele noi, anticipate de majorarea TVA.

La Iași, perioada medie de vânzare a scăzut la 66 de zile, cu o cerere în creștere atât pentru locuințele noi, cât și pentru cele vechi, iar valoarea medie a creditelor a fost de 85.600 euro.

Ce urmează pentru piața imobiliară

Tendința indică o reașezare a pieței, cu decizii de cumpărare mai raționale și mai bine fundamentate.

”Dezvoltatorii și proprietarii sunt mai atenți la nevoile reale ale clienților și mai flexibili în discuțiile comerciale. Practic, asistăm la o perioadă foarte propice pentru oportunități de achiziție”, subliniază Daniel Crainic.

Pe scurt, Bucureștiul rămâne liderul național la vânzarea rapidă a apartamentelor, iar ceilalți mari orașe se aliniază unui ritm accelerat, generat de factori fiscali, reducerea ofertei și anticiparea creșterii prețurilor.