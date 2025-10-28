Dracula Fantasy Con 2025 transformă Brașovul în capitala fanteziei și a culturii pop

În perioada 31 octombrie – 2 noiembrie 2025, Brașovul devine centrul universului fantastic. Dracula Fantasy Con, eveniment aflat sub umbrela Dracula Film Festival, revine cu o nouă ediție care promite să unească pasionații de gaming, cosplay, artă grafică și cultură japoneză într-un spectacol al imaginației. În cele trei zile de festival, Coresi Shopping Resort va fi locul unde realitatea și fantezia se contopesc, iar publicul este invitat să experimenteze o atmosferă unică, plină de culoare, creativitate și interacțiune.

Inspirat de convențiile internaționale precum San Diego Comic-Con sau WorldCon, Dracula Fantasy Con 2025 aduce în România un eveniment dedicat întregii comunități geek și pop culture, oferind o experiență completă celor care trăiesc prin povești, personaje și lumi fantastice.

Gaming, strategie și competiție în universul Dracula Fantasy Con

Una dintre cele mai dinamice zone ale evenimentului este Gaming Zone by Republic of Gamers (ROG), unde tehnologia și adrenalina se întâlnesc. Cei care iubesc jocurile video pot testa cele mai noi laptopuri de gaming în sesiuni free2play, dar și să intre în competiție la turneele dedicate titlurilor populare League of Legends (1v1) și Mortal Kombat. Atmosfera este întreținută de ROG Smart PC, partenerul care promite premii spectaculoase pentru câștigători. Totul se desfășoară într-o energie electrizantă, tipică marilor evenimente internaționale, unde gamerii se transformă în adevărați eroi virtuali.

Dar nu doar gamingul digital are locul său în program. Dracula’s Board Game Massacre, organizat de Tricksters Club Brașov, aduce o experiență complet diferită – cea a jocurilor de societate. De la clasicele Catan și Ticket to Ride Europa, până la titluri moderne, acest spațiu devine tărâmul strategiilor, al râsetelor și al competiției amicale. Pe parcursul celor trei zile, jucătorii acumulează puncte, iar marele câștigător primește titlul de „Dracula’s Game Master”. Indiferent dacă ești veteran al board game-urilor sau doar curios să încerci ceva nou, aici e locul unde imaginația și spiritul de echipă se întâlnesc.

Artă, creativitate și influențe japoneze în inima Brașovului

Dracula Fantasy Con 2025 nu este doar despre jocuri, ci și despre celebrarea artei vizuale și a culturilor care inspiră generații întregi. Evenimentul include ateliere japoneze și sesiuni de Manga by Kumagumi Brașov くま組ブラショフ, care aduc în prim-plan frumusețea și rafinamentul tradiției nipone. Vizitatorii pot participa la ateliere de Origami – Halloween Edition, caligrafie japoneză (Shodō), jocuri de cărți Hanafuda – KoiKoi, dar și la sesiuni de desen Manga și Inking coordonate de Adrian sensei și artista Ash.yren. Timp de două zile, lumea japoneză prinde viață la poalele Tâmpei, oferind o experiență educativă și artistică pentru toate vârstele.

De asemenea, Aleea Artiștilor devine un spațiu de expoziție în care cinci creatori români – Alexandra Caras, Ash.yren (Ioana Ștefan), Myhem Illustrator (Eliza Runceanu), Mery’z Art Stuff (Maria Popa) și Moon Seraf (Ioana Savu) – își dezvăluie universurile vizuale inspirate din mituri, anime și fantezii. Publicul va putea interacționa direct cu artiștii, descoperind cum se nasc povești vizuale care îmbină mitologia cu contemporaneitatea.

Un punct de atracție special este expoziția artistului spaniol Fernando Dagnino, multipremiat ilustrator al DC Comics și autorul imaginii vizuale a festivalului. Lucrările sale aduc în prim-plan estetica supereroilor, a lumilor distopice și a eroilor legendari, transformând spațiul expozițional într-o incursiune vizuală spectaculoasă.

Parada cosplay și spiritul Halloween-ului cuceresc Brașovul

Unul dintre momentele așteptate de public este, fără îndoială, Parada Cosplay by Kumagumi Brașov, care are loc sâmbătă, 1 noiembrie, de la ora 17:00, în piața principală a Coresi Shopping Resort. Aici, cosplayerii din toată țara, dar și vizitatorii pasionați de cultura pop, pot intra în pielea personajelor preferate și defila într-un spectacol plin de culoare, energie și creativitate. Fie că alegi să te costumezi în eroul tău preferat sau doar să admiri defilarea, parada promite să fie o explozie vizuală și emoțională, perfect integrată în spiritul Halloween-ului.

Dracula Fantasy Con nu se rezumă doar la distracție, ci are o misiune clară: să unească comunitățile creative din România, să promoveze cultura pop, gamingul și arta vizuală ca forme de expresie valoroase și moderne. În contextul Dracula Film Festival, evenimentul aduce o dimensiune interactivă și participativă, oferind un spațiu unde fiecare pasionat își poate găsi locul.

Festivalul este organizat de Asociația As Cult, fiind prezentat de ING, cu sprijinul unor parteneri importanți precum Aqua Carpatica, Domeniile Sâmburești, Republic of Gamers, Coresi Shopping Resort, Smart PC sau Ford Brașov. Dracula Fantasy Con 2025 promite să transforme orașul de la poalele Tâmpei într-un tărâm al fanteziei, unde granițele dintre realitate și imaginație dispar pentru trei zile de poveste.

Dracula Fantasy Con 2025

📅 31 octombrie – 2 noiembrie

📍 Brașov – Coresi Shopping Resort

Program complet pe draculafilm.ro/fantasy-con-2025