22 aug. 2025 | 13:34
de Vieriu Ionut

Orașele din Europa unde turiștii sunt premiați dacă sunt civilizați. Vizitatorii primesc tururi gratuite și alte beneficii

Orașele din Europa unde turiștii sunt premiați dacă sunt civilizați. Vizitatorii primesc tururi gratuite și alte beneficii
Turismul european trece printr-o transformare vizibilă. Dacă în ultimii ani autoritățile s-au concentrat pe taxe și sancțiuni pentru a combate supraaglomerarea și comportamentele deranjante ale vizitatorilor, acum se conturează o nouă strategie: recompensarea celor care aleg să fie responsabili și respectuoși. Conceptul prinde teren în tot mai multe destinații, iar rezultatele par promițătoare, transformând vacanțele într-o experiență mai sustenabilă și mai plăcută.

Copenhaga, orașul care a dat startul inițiativei CopenPay

Totul a început anul trecut în Copenhaga, unde autoritățile au lansat programul CopenPay, o inițiativă care răsplătește turiștii ce aleg să se implice activ în comunitate sau să reducă impactul asupra mediului. Cei care ajută la întreținerea grădinilor comunitare, colectează gunoaie sau utilizează transportul public primesc biciclete gratuite, tururi cu barca pe canale ori chiar mese gratuite.

„De la lansarea CopenPay vara trecută, am fost întâmpinați cu un interes uriaș din partea orașelor și organizațiilor turistice din Europa, Asia și America de Nord, toate dorind să afle mai multe despre CopenPay și experiența noastră,” a explicat Søren Tegen Petersen, CEO al Wonderful Copenhagen.

Berlin, Helsinki și Bremen, pregătite să adopte modelul

Succesul din Danemarca a inspirat rapid alte mari capitale și orașe europene. Berlin pregătește pentru anul viitor un sistem prin care vizitatorii care sosesc cu trenul, aleg sejururi mai lungi, consumă preparate vegetariene sau se implică în activități ecologice vor primi reduceri la muzee, mâncare gratuită ori acces la biciclete.

Top 3 destinaţii europene superbe unde nu dai de aglomeraţie. Un mare plus: preţurile sunt mici

Helsinki, la rândul său, intenționează să pună accent pe turismul regenerativ, cu proiecte axate pe restaurarea Mării Baltice. Turiștii ar urma să fie recompensați pentru utilizarea transportului public și a bicicletelor, beneficiind de mese gratuite sau tururi cu reducere.

În Bremen, conceptul a prins deja contur. Orașul german a colaborat cu Deutsche Bahn pentru a oferi pachete-surpriză celor care aleg trenul ca mijloc de transport.

„Campania a fost foarte bine primită de vizitatorii noștri și ne-a încurajat să extindem conceptul, consolidând Bremen ca destinație sustenabilă. Pentru 2026, planificăm o inițiativă și mai amplă,” a declarat Oliver Rau, director general al Bremen Marketing and Tourism.

Stațiuni de schi și mari capitale, implicate în schimbare

Nu doar marile capitale europene adoptă acest model. În Alpi, destinații de schi precum Via Lattea (Italia) și Les Gets-Morzine (Franța) oferă reduceri de până la 25% la abonamente vizitatorilor care aleg trenul în locul avionului sau mașinii personale.

Londra aplică deja de câțiva ani acest tip de campanii. În timpul programului „Iulie fără plastic”, atât turiștii, cât și localnicii au primit băuturi gratuite pentru participarea la acțiuni de curățenie.

În Elveția, deținătorii unui Swiss Travel Pass, adică turiștii care folosesc transportul public, au acces gratuit la peste 500 de muzee și beneficiază de reduceri semnificative la trenurile montane.

În Suedia, compania Wild Sweden a gândit pachete speciale pentru cei care vin în Laponia cu trenul. Vizitatorii care călătoresc astfel pot accesa gratuit facilități de spa și primesc o masă inclusă la Hotel Savoy din Lulea.

Franța, un exemplu de turism cu emisii reduse

Și Normandia a ales să pună accent pe responsabilitate. Anul trecut, regiunea a lansat un tarif special pentru cei care ajung cu trenul, autobuzul sau bicicleta. Vizitatorii beneficiază de reduceri de cel puțin 10% la intrarea în 90 de obiective culturale și turistice, printre care castele, muzee și parcuri, dar și la închirieri de biciclete sau plimbări cu canoe.

Din ce în ce mai multe orașe europene înțeleg că turiștii nu trebuie doar taxați pentru comportamentele nepotrivite, ci și motivați să facă alegeri mai bune. Recompensele precum tururi gratuite, acces la muzee, reduceri sau mese incluse s-au dovedit o strategie eficientă pentru a încuraja un turism sustenabil.

