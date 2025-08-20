Top 3 destinaţii europene superbe unde nu dai de aglomeraţie. Un mare plus: preţurile sunt mici

Ultima ora
Un britanic a cumpărat două case la un euro, în Italia, şi a dezvăluit toate costurile ascunse. Cât a plătit în final pentru cele două locuinţe
20 aug. 2025 | 08:02
de Vieriu Ionut

Vacanțe și turism
Destinaţii europene superbe unde nu găseşti aglomeraţie

Atunci când vine vorba de planificarea unei vacanţe, cei mai mulţi turişti se gândesc imediat la marile capitale europene sau la destinaţii populare precum Paris, Roma, Barcelona sau Amsterdam. Totuşi, aceste oraşe atrag anual milioane de vizitatori, iar aglomeraţia devine adesea un factor care umbreşte frumuseţea locurilor. Din fericire, există şi alte variante: colţuri superbe ale Europei unde liniştea, autenticitatea şi preţurile accesibile se îmbină armonios. Acest top 3 destinaţii europene superbe fără aglomeraţie şi cu preţuri mici este ideal pentru cei care vor să evadeze din haosul marilor metropole.

Ljubljana, capitala verde a Sloveniei

Un oraş mic, dar fermecător, Ljubljana este adesea trecut cu vederea în favoarea destinaţiilor mai cunoscute din apropiere, precum Viena sau Veneţia. Capitala Sloveniei oferă însă o experienţă unică: străzi pietruite, poduri romantice peste râul Ljubljanica şi o atmosferă relaxată. Oraşul este renumit pentru spaţiile verzi şi pentru faptul că centrul este în mare parte pietonal, ceea ce îl face extrem de prietenos pentru plimbări liniştite.

Un alt avantaj al acestei destinaţii este preţul. Comparativ cu marile capitale europene, Ljubljana rămâne mult mai accesibilă la capitolul cazare, mâncare şi transport. Turiştii se pot bucura de preparate tradiţionale delicioase la restaurante locale, fără a cheltui o avere. În plus, de aici se poate ajunge rapid la lacul Bled, un alt simbol al Sloveniei, considerat una dintre cele mai frumoase destinaţii naturale din Europa.

Porto, bijuteria atlanticului din Portugalia

Deşi Lisabona este adesea pe primul loc în preferinţele turiştilor, Porto începe să devină o opţiune tot mai apreciată pentru cei care caută autenticitate. Situat pe coasta Atlanticului, acest oraş combină perfect farmecul medieval cu modernitatea. Străduţele înguste, clădirile colorate şi renumitul vin de Porto transformă vizita într-o experienţă de neuitat.

Preţurile din Porto sunt mai mici decât în Lisabona sau alte oraşe europene de top, iar atmosfera este mult mai relaxată. Turiştii pot savura preparate locale la taverne cochete, pot vizita podurile emblematice şi se pot bucura de apusuri spectaculoase pe malul fluviului Douro. În plus, oraşul oferă acces facil către plaje mai puţin aglomerate, perfecte pentru o escapadă liniştită.

Gdansk, perla baltică a Poloniei

Cunoscut drept unul dintre cele mai frumoase oraşe de pe coasta Mării Baltice, Gdansk impresionează prin arhitectura sa de inspiraţie hanseatică şi prin atmosfera sa cosmopolită. Deşi Polonia atrage turişti mai ales prin Cracovia sau Varşovia, Gdansk rămâne un loc mai puţin vizitat, ceea ce îi oferă un mare avantaj: lipsa aglomeraţiei.

Preţurile sunt extrem de accesibile, mult mai mici decât în capitalele vest-europene, ceea ce face din Gdansk o alegere excelentă pentru cei care călătoresc cu un buget redus. Oraşul se remarcă prin clădirile colorate din centrul vechi, promenadele de pe malul mării şi muzeele care spun poveşti fascinante despre istoria regiunii. În plus, apropierea de staţiunile de pe litoralul baltic oferă turiştilor ocazia de a combina explorarea urbană cu relaxarea pe plajă.

