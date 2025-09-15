Ultima ora
Emmy 2025: Adolescence, The Studio și The Pitt domină o seară plină de surprize. Lista completă a premiilor pentru cele mai bune seriale
15 sept. 2025 | 17:55
de Iulia Kelt

Ora la care iei micul dejun la maturitate sau bătrânețe ar putea semnala riscul unei morți timpurii, conform unui studiu amplu

ȘTIINȚĂ
Ora la care iei micul dejun la maturitate sau bătrânețe ar putea semnala riscul unei morți timpurii, conform unui studiu amplu
Tu la ce oră iei micul dejun? / Foto: Fox News

Un nou studiu amplu realizat de o echipă internațională de cercetători sugerează că ora la care persoanele în vârstă iau micul dejun ar putea fi un indicator al stării generale de sănătate și chiar al riscului de mortalitate.

Concluziile ridică întrebări despre legătura dintre momentul meselor și procesul de îmbătrânire, se arată în Communications Medicine.

Legătura dintre orarul meselor și sănătate

Cercetarea a analizat date provenite de la 2.945 de adulți din Newcastle și Manchester, Marea Britanie, monitorizați între 1983 și 2017.

Participanții aveau între 42 și 94 de ani la momentul înscrierii și au completat periodic chestionare despre stilul de viață, starea de sănătate și obiceiurile alimentare.

Rezultatele au arătat că, odată cu înaintarea în vârstă, oamenii tind să își amâne mesele, în special micul dejun și cina, și să reducă intervalul zilnic în care consumă alimente. Această modificare a fost asociată cu o stare fizică și mentală mai precară.

Cea mai puternică asociere a fost identificată în cazul micului dejun. Pentru fiecare oră de întârziere în servirea primei mese a zilei, riscul de deces pe parcursul studiului a crescut cu 8-11%.

Deși cercetătorii nu afirmă că micul dejun întârziat provoacă direct o moarte prematură, aceștia consideră că schimbarea orei poate fi un semn al deteriorării sănătății.

„Constatările noastre arată că momentul în care persoanele vârstnice iau masa, în special micul dejun, poate funcționa ca un marker ușor de urmărit al stării generale de sănătate”, a explicat Hassan Dashti, nutriționist la Harvard Medical School.

Ce înseamnă aceste rezultate pentru îmbătrânirea sănătoasă

Cercetătorii consideră că legătura observată este mai degrabă un efect al problemelor de sănătate asupra obiceiurilor alimentare decât invers.

Pe măsură ce bolile se acumulează, apar dificultăți precum insomnia, oboseala sau limitările fizice, care pot întârzia pregătirea și consumul meselor.

Astfel, ora târzie a micului dejun ar putea reflecta o calitate scăzută a somnului, o mobilitate redusă sau alte afecțiuni care contribuie la un risc mai mare de mortalitate.

Din această perspectivă, schimbările în rutina meselor pot fi folosite de medici și pacienți drept semnale de alarmă pentru investigații suplimentare.

Descoperirile sunt importante într-un context global în care populația îmbătrânește rapid, iar identificarea factorilor ce indică probleme de sănătate devine esențială pentru promovarea longevității.

Mai mult decât atât, studiul oferă o mai bună înțelegere a modului în care obiceiurile alimentare influențează diferit persoanele tinere și cele în vârstă.

„Încurajarea unui program regulat al meselor ar putea deveni parte din strategiile mai ample de menținere a sănătății și prelungire a vieții la vârste înaintate”, a adăugat Dashti.

Cercetarea nu sugerează schimbarea bruscă a orei micului dejun ca soluție directă pentru a trăi mai mult, dar pune accent pe importanța menținerii unor rutine stabile ca parte a unui stil de viață sănătos.

