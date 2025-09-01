OpenAI testează opțiunea „Thinking effort” în ChatGPT: Ce pot face utilizatorii de acum în inteligența artificială

Ultima ora
Cel puţin 500 de morţi şi răniţi în Afganistan, după un cutremur de suprafaţă. Ce magnitudine a avut seismul devastator
01 sept. 2025 | 09:39
de Iulia Kelt

TEHNOLOGIE
Ce este „Think Effort” în ChatGPT / Foto: TechRadar

OpenAI experimentează o funcție nouă în ChatGPT care permite utilizatorilor să selecteze intensitatea cu care modelul procesează răspunsurile, în funcție de complexitatea întrebărilor.

OpenAI testează o opțiune denumită „Thinking effort picker”, prin care utilizatorii pot decide cât de mult „efort” depune modelul atunci când generează răspunsuri, scrie Bleeping Computer.

Ce presupune „Thinking effort” în ChatGPT

Noua funcție nu garantează automat o calitate superioară a rezultatelor, însă oferă un grad mai mare de control asupra modului în care ChatGPT procesează cererile.

Potrivit informațiilor apărute pe platforma X, există patru niveluri de intensitate:

  • Light – cu un buget intern de 5 unități, recomandat pentru întrebări rapide sau simple;
  • Standard – 18 unități, potrivit pentru utilizarea zilnică;
  • Extended – 48 unități, destinat problemelor de dificultate medie;
  • Max – 200 unități, conceput pentru analize detaliate, dar disponibil doar pentru utilizatorii abonamentului Pro, estimat la 200 de dolari.

Aceste valori interne, denumite „juice budget”, indică numărul de pași suplimentari pe care modelul îi parcurge pentru a ajunge la un răspuns.

Mai mult „juice” înseamnă o analiză mai amplă, dar și un timp de răspuns mai lung.

Cum ar putea influența utilizarea zilnică

OpenAI dorește ca prin această funcție utilizatorii să poată adapta nivelul de procesare în funcție de situație.

De exemplu, pentru o întrebare simplă, precum „ce activități pot face mâine?”, ar fi suficient modul Light.

În schimb, pentru subiecte complexe, precum evaluarea obligațiunilor, analiza econometrică sau probleme legate de sănătate, ar putea fi mai util modul Extended sau chiar Max, care oferă o gândire mult mai aprofundată.

Noua caracteristică ar putea schimba modul în care oamenii interacționează cu ChatGPT, întrucât le permite să decidă cât de detaliat și lent sau rapid doresc să primească răspunsurile.

În esență, utilizatorul ar putea ajusta modelul în funcție de context, fie că este vorba de o nevoie practică imediată, fie de o analiză riguroasă.

Deși implementarea finală nu este încă clară, testele arată că OpenAI încearcă să răspundă unei cerințe tot mai frecvente: personalizarea experienței de utilizare a inteligenței artificiale. Prin această flexibilitate, compania își propune să ofere un echilibru între rapiditatea livrării informației și profunzimea analizei.

Dacă va fi lansată oficial, opțiunea „Thinking effort” ar putea reprezenta un pas important în modul în care utilizatorii percep controlul asupra AI, permițându-le să decidă cât de „adânc” trebuie să gândească modelul pentru fiecare întrebare.

