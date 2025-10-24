OpenAI extinde Sora: aplicația AI va permite apariții cameo cu animalele de companie și va ajunge în curând pe Android

Aplicația Sora, dezvoltată de OpenAI, se pregătește să introducă o serie de actualizări majore care vor schimba modul în care utilizatorii pot crea și personaliza videoclipuri generate de inteligență artificială. Printre noutăți se numără posibilitatea de a realiza cameo-uri cu animale de companie, instrumente de editare video și, foarte curând, lansarea versiunii pentru Android, după o perioadă în care aplicația a fost disponibilă exclusiv pentru iPhone.

Sora este o platformă de clipuri video scurte, bazată pe aceeași tehnologie AI avansată care a făcut celebru ChatGPT, dar aplicată în sfera conținutului vizual. În doar câteva săptămâni de la lansare, aplicația a devenit virală datorită realismului impresionant al videoclipurilor pe care le poate genera din simple comenzi text. Cu toate acestea, popularitatea ei vine la pachet cu îngrijorări legate de etică, manipulare digitală și dezinformare.

Bill Peebles, șeful echipei Sora, a anunțat într-un comunicat că aplicația va primi „caracter cameo-uri personalizate” care pot include aproape orice: animale de companie, jucării de pluș sau chiar personaje generate anterior de AI. Cu alte cuvinte, utilizatorii vor putea integra în videoclipuri ființe și obiecte din viața lor reală, recreând scene cu o veridicitate greu de deosebit de filmările autentice.

„Această funcționalitate va permite oamenilor să aducă în conținutul lor lucrurile care contează pentru ei — de la un câine jucăuș până la o jucărie preferată din copilărie”, a declarat Peebles.

Cameo-urile revin: de la avatarul propriu la animalele de companie

Funcția de cameo reprezintă una dintre caracteristicile definitorii și controversate ale aplicației Sora. În prezent, utilizatorii pot scana propria imagine și o pot folosi pentru a genera videoclipuri în care ei apar, vorbesc sau acționează în contexte create de AI. Actualizarea anunțată duce acest concept mai departe, oferind posibilitatea de a realiza cameo-uri cu animale sau obiecte.

Peebles a explicat că sistemul este conceput pentru a recunoaște forme și trăsături distincte, permițând AI-ului să recreeze imaginea unui animal de companie în diverse situații: un câine care sare în piscină, o pisică ce explorează o planetă fictivă sau chiar un hamster care „vorbește” într-un clip comic.

Noua versiune Sora va include și o secțiune de „trending cameos”, unde utilizatorii pot vedea în timp real cele mai populare apariții generate pe platformă. Ideea este de a crea o comunitate vizuală interactivă, în care oricine poate experimenta, partaja și chiar reutiliza cameo-uri ale altor utilizatori (cu acordul acestora).

Cu toate acestea, posibilitatea de a recrea fețe, voci sau imagini ridică și probleme etice serioase. În trecut, OpenAI a fost criticată pentru riscul ca astfel de instrumente să fie folosite pentru a crea conținut fals cu persoane reale. Extinderea funcției cameo la animale și obiecte pare, pe de o parte, o soluție de evitare a acestor dileme, dar, pe de altă parte, menține discuția despre limitele și responsabilitatea tehnologiilor generative.

Sora devine un instrument de creație complet: editare video și funcții de colaborare

O altă noutate importantă anunțată de echipa Sora este introducerea unor instrumente de editare video integrate. Inițial, utilizatorii vor putea lipi mai multe clipuri între ele, creând videoclipuri mai lungi și complexe, dar OpenAI promite că „alte funcții puternice” vor fi adăugate treptat.

Aceste instrumente vor transforma aplicația dintr-un generator de clipuri rapide într-un studio de creație video complet, accesibil direct de pe telefon. Peebles a menționat și îmbunătățiri legate de performanța aplicației și reducerea „moderației excesive”, despre care unii utilizatori s-au plâns, considerând că limitează creativitatea.

De asemenea, compania lucrează la optimizarea versiunii pentru Android, care urmează să fie lansată „în curând”, conform declarațiilor oficiale. Aceasta ar putea dubla baza de utilizatori, având în vedere că Android domină la nivel global piața dispozitivelor mobile.

În paralel, OpenAI a introdus și comanda vocală „Hey Sora”, care permite interacțiunea directă cu aplicația fără a atinge ecranul — o funcție menită să facă procesul de creație și mai fluid.

Între inovație și risc: cum schimbă Sora percepția realității digitale

Succesul Sora și extinderea rapidă a funcțiilor sale ridică o întrebare esențială: până unde putem merge cu realismul generat de inteligența artificială? Aplicația este deja capabilă să creeze videoclipuri atât de realiste încât mulți utilizatori au fost păcăliți, crezând că privesc imagini autentice.

Singurul element care trădează natura artificială a conținutului este un filigran (watermark) aplicat automat de OpenAI — însă acesta poate fi îndepărtat cu ușurință, ceea ce alimentează îngrijorările privind răspândirea dezinformării vizuale.

Deși mulți văd în Sora un instrument creativ și amuzant — un mod de a transforma un cățel sau o pisică în vedete de internet —, experții în securitate digitală avertizează că aceleași tehnologii pot fi folosite abuziv pentru a fabrica conținut fals, a manipula opinia publică sau a afecta reputația unor persoane reale.

OpenAI insistă că menține un control strict asupra utilizării aplicației și că îmbunătățește constant sistemele de detectare a materialelor generate artificial. Totuși, așa cum a arătat evoluția rapidă a platformei, fiecare inovație aduce atât beneficii creative, cât și noi provocări etice.

Pe termen scurt, milioane de utilizatori se vor bucura de posibilitatea de a-și vedea animalele de companie „jucând” în clipuri generate de AI. Pe termen lung, însă, Sora ar putea schimba pentru totdeauna relația noastră cu imaginile și realitatea digitală — transformând fiecare smartphone într-un studio de producție în care granița dintre real și artificial devine tot mai subțire.