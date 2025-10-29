OpenAI, creatorul ChatGPT, devine cea mai valoroasă companie din lume în afara SUA: evaluare record de 500 de miliarde de dolari

Compania care a schimbat fața tehnologiei moderne, OpenAI, a ajuns la o nouă etapă de dezvoltare și putere economică. În urma unui acord cu Microsoft, compania din spatele ChatGPT este acum evaluată la 500 de miliarde de dolari, depășind în valoare toate marile corporații europene, inclusiv giganți precum ASML, LVMH, SAP, Prosus sau Hermès. Noua structură corporativă îi oferă OpenAI o libertate mai mare de acțiune, marcând o transformare istorică în industria inteligenței artificiale (AI).

Acordul dintre cele două companii – unul dintre cele mai importante din istoria tehnologiei moderne – stabilește că OpenAI se va reorganiza ca societate în interes public (Public Benefit Corporation, PBC), sub controlul OpenAI Foundation, o organizație non-profit. Această decizie redefinește modul în care o companie de AI poate funcționa între idealurile etice și obiectivele comerciale.

Colaborarea dintre Microsoft și OpenAI a început în 2019, când gigantul din Redmond a investit 13,8 miliarde de dolari pentru a susține dezvoltarea modelelor de AI prin infrastructura sa de cloud computing Azure. În schimb, Microsoft a obținut o parte semnificativă din drepturile asupra rezultatelor de cercetare și a produselor dezvoltate de OpenAI.

În acea perioadă, ChatGPT era abia un proiect experimental. Cinci ani mai târziu, chatbotul a devenit cel mai popular produs de inteligență artificială din lume, cu peste 700 de milioane de utilizatori săptămânali, devenind simbolul unei ere în care tehnologia conversațională a intrat în viața de zi cu zi.

Noua înțelegere dintre cele două companii modifică radical echilibrul de putere. OpenAI obține acum mai multă autonomie operațională, în timp ce Microsoft își consolidează investiția, păstrând o participație de 27%, evaluată la 135 de miliarde de dolari – de aproape zece ori mai mult decât suma investită inițial.

Pe termen lung, acordul garantează o interdependență strategică până în 2032, printr-un contract uriaș de servicii cloud, evaluat la 250 de miliarde de dolari, pe care OpenAI le va achiziționa de la Microsoft. Totuși, Microsoft renunță la dreptul său de exclusivitate pentru furnizarea de servicii de calcul, o mișcare menită să ofere OpenAI libertatea de a colabora și cu alte companii tehnologice.

Acest pas vine într-un moment de competiție acerbă între giganții AI – Google DeepMind, Anthropic, xAI (fondată de Elon Musk) și Meta AI –, fiecare încercând să atingă obiectivul suprem al industriei: inteligența artificială generală (AGI), nivelul la care mașinile ar egala sau depăși capacitățile cognitive umane.

OpenAI, mai valoroasă decât orice companie europeană

Evaluarea de 500 de miliarde de dolari plasează OpenAI peste oricare dintre companiile europene de top. Prin comparație, ASML, producătorul olandez de echipamente pentru cipuri, are o capitalizare bursieră de 409 miliarde de dolari; LVMH, conglomeratul francez de lux, valorează 357 de miliarde; SAP – 317 miliarde; Prosus – 309 miliarde, iar Hermès – 269 de miliarde.

Această ascensiune fulgerătoare demonstrează că industria inteligenței artificiale a devenit motorul dominant al economiei globale, detronând sectoare tradiționale precum cel al luxului, energiei sau producției.

În plus, impactul acordului s-a resimțit imediat și pe piața financiară: acțiunile Microsoft au crescut cu 2,5%, ridicând din nou capitalizarea companiei peste pragul de 4 trilioane de dolari.

Bret Taylor, președintele consiliului de administrație al OpenAI Foundation, a explicat într-o postare oficială că reorganizarea aduce „un echilibru între inovație, responsabilitate și sustenabilitate financiară”. În plus, noua structură creează o cale directă către resurse majore pentru cercetarea viitoare, înainte ca AGI să devină realitate.

Pentru a garanta transparența, acordul prevede crearea unui comitet independent care să verifice toate declarațiile OpenAI privind atingerea AGI – o măsură ce răspunde criticilor din ultimul an, legate de lipsa de claritate privind evoluțiile tehnologice ale companiei.

Etică, control și viitor: între profit și responsabilitate

Transformarea OpenAI într-o societate în interes public marchează o premieră pentru industria AI. Aceasta înseamnă că, pe lângă obiectivul de a genera profit, compania are acum obligația legală de a lua în considerare impactul social și etic al deciziilor sale.

Decizia vine pe fondul unei perioade tensionate. În 2023, OpenAI a trecut printr-o criză internă majoră, când CEO-ul Sam Altman a fost temporar înlăturat din funcție de consiliul de administrație, fiind ulterior reinstalat în urma unei revolte a angajaților și a presiunilor exercitate de Microsoft.

De atunci, compania a încercat să construiască o imagine de echilibru între viteza inovației și responsabilitatea etică, o provocare uriașă pentru o tehnologie care influențează deja sectoare precum educația, sănătatea, finanțele și justiția.

Adam Sarhan, directorul general al firmei de consultanță 50 Park Investments, a declarat pentru Reuters că „OpenAI continuă să fie sub un scrutin public intens în privința transparenței și a modului în care gestionează datele utilizatorilor”. Totuși, adaugă el, „noua structură oferă o cale mai clară către inovație controlată, fără a sacrifica siguranța.”

Deocamdată, OpenAI a anunțat că nu are planuri pentru listarea la bursă, preferând să rămână o companie privată sub supravegherea OpenAI Foundation.

Pe măsură ce ChatGPT și alte produse AI devin omniprezente, noul statut al OpenAI marchează o etapă decisivă în cursa globală pentru dominația tehnologică. Evaluarea record de 500 de miliarde de dolari nu reflectă doar valoarea financiară a companiei, ci și o promisiune: aceea că viitorul, într-o lume condusă de inteligență artificială, va fi scris nu doar de coduri și algoritmi, ci și de oamenii care aleg cum să le folosească.