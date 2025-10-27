Cu ChatGPT, pe lângă imagini, clipuri video și texte, vei putea crea și muzică. OpenAI dezvoltă un compozitor inteligent pentru publicul larg

OpenAI lucrează la un instrument capabil să genereze muzică pornind din comenzi text și audio, potrivit unor informații publicate în presa de specialitate. Proiectul ar implica colaborarea cu școala americană Juilliard pentru adnotarea partiturilor, pas necesar construirii unei baze de date care să antreneze viitorul „compozitor” digital. Compania nu a anunțat încă un calendar sau detalii tehnice.

Ce va putea face noul instrument OpenAI

Ideea de bază: utilizatorii vor descrie în cuvinte timbrul, stilul, tempo-ul sau atmosfera, iar modelul va genera o piesă muzicală în consecință. Sursele sugerează și posibilitatea de prompturi audio (de ex., o linie cântată pe telefon), pe care sistemul să o continue sau să o aranjeze.

Platforma este gândită pentru publicul larg, dar și pentru învățare și experiment, cu interfețe prietenoase pentru creatorii aflați la început. Dacă va urma modelul altor produse OpenAI, ar putea exista preseturi, limite de stil și controale de siguranță care să prevină imitarea neautorizată a artiștilor.

Promisiuni vechi, întrebări noi

OpenAI a mai testat terenul: MuseNet (2019) genera compoziții multi-instrumentale, iar Jukebox (2020) producea muzică și „cântat” rudimentar, în diverse genuri. Noul proiect vine într-o piață efervescentă, unde platforme ca Spotify experimentează deja cu funcții de personalizare, iar startupuri precum Suno sau ElevenLabs oferă instrumente de generare muzicală.

În paralel, discuțiile despre drepturi de autor se intensifică. Organizații și case de discuri au ridicat probleme privind folosirea operelor în seturile de antrenament și mecanismele de licențiere și remunerare. Din acest motiv, întrebările despre sursele de date, opțiunile de „opt-out/opt-in” și filtrele împotriva stilurilor recognoscibile vor fi esențiale pentru acceptarea publică a instrumentului.

Dacă va livra rezultate stabile și ușor de folosit, „compozitorul” din ChatGPT ar putea democratiza rapid schițele muzicale pentru videoclipuri, jocuri, podcasturi sau social media. Rămâne ca OpenAI să detalieze cum va echilibra accesul larg cu protecția creatorilor și calitatea artistică.