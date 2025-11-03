Olivia Addams, femeia din spatele muzicii și a mesajelor inspiraționale publicate pe internet: „Mi se pare important să ne folosim vocea”. EXCLUSIV

La 29 de ani, Olivia Addams, pe numele său real Adriana Livia Opriș, poate spune că a trăit cât pentru trei vieți. A avut ocazia să studieze în străinătate, petrecând un an la liceu în Germania, experiență care i-a schimbat perspectiva, a lucrat în corporație și a decis să dea o șansă carierei muzicale. O știm de pe TikTok și din piese precum „Răsărit perfect”, „Scrisori în minor” sau „Până îmbătrânim”, iar acum, după ani de muncă, urmează să lanseze primul său EP.

Olivia Addams își folosește vocea pentru a atrage atenția asupra unor cauze care contează

Drumul în muzică a început în mod neașteptat pentru Olivia Addams. În timp ce era la semafor cu mama sa, o femeie a auzit-o cântând și a îndrumat-o să exploreze domeniul, așa că a ajuns să cânte în corul Allegretto timp de câțiva ani, perioadă în care nu doar că s-a format ca artist, dar a avut și ocazia să călătorească în Europa, precum și în Japonia, China, Mexic și chiar Singapore.

La școală, a fost un copil bun, poate chiar prea bun și cuminte, ceea ce a făcut să fie victima bullying-ului la liceu. Totul s-a schimbat atunci când a avut ocazia să studieze un an într-un orășel mic din Germania, în cadrul unui schimb de experiență.

Îndrumată de tatăl său, care a încurajat-o să aibă și o meserie „sigură”, Olivia Addams a absolvit Facultatea de Antreprenoriat și Administrarea Afacerilor în cadrul ASE, în limba germană, domeniu în care deține și un master. Apoi a decis că mai e loc pentru încă un masterat, de data aceasta o colaborare între SNSPA și Universitatea Sheffield din UK, în cadrul căreia a studiat marketing, publicitate și PR.

După lungi căutări, a obținut un job bun într-o corporație, mărturisind că, în trecut, câștiga și 9.000 de lei pe lună. Dar, în pandemie, a început, ca mulți alții, să posteze pe TikTok. Naturală, îmbrăcată lejer, adesea nemachiată, a atras o comunitate impresionantă tocmai prin naturalețea sa. Un cover înregistrat în baie a propulsat-o pe platformă.

„Mi se pare important ca femei să putem să ne folosim vocea”

Acum, este una dintre cele mai cunoscute tinere artiste, cu piese apreciate internațional, dar și cu hituri locale. Anii nu au trecut degeaba: a primit și lovituri de la viață, a pierdut oameni apropiați, a trecut prin relații toxice, dar nimic nu este în zadar. Nu doar că a învățat din greutăți, dar își folosește vocea pentru a atrage atenția asupra unor teme sensibile. Într-un interviu exclusiv pentru Playtech, a dezvăluit cât de important este, pentru ea, să vorbească despre aceste subiecte.

„Sincer, și eu îmi iau puterea din alte părți, de la alți oameni. Și mi se pare foarte frumos să și dau înapoi. Dacă eu îmi iau energie bună de la alți oameni, mi se pare frumos să își dau înapoi. Și mi se pare important ca femei să putem să ne folosim vocea. Mai ales dacă am căpătat una, să o folosim și în scopuri frumoase”, ne-a spus Olivia Addams.

Anul 2025 a fost unul plin de schimbări pentru Olivia Addams, dar a împins-o spre succes: „M-a determinat să scot un EP”

Anul 2025 a fost unul plin de schimbări pentru Olivia: fizic, psihic, dar și emoțional. Și-a găsit liniștea sufletească, dar și vocea spune ea, astfel că, acum, se pregătește să lanseze primul său EP, despre care ne-a vorbit cu mult entuziasm.

„E un an în care mi-am găsit vocea și un an care m-a determinat să scot un EP, să pregătesc în sfârșit un EP. Pentru că simt că am adunat suficiente experiențe de-a lungul anilor, cât pot să le pun în niște piese foarte frumoase de care sunt foarte entuziasmată. Sunt cumva toate experiențele pe care le-am adunat în anii ăștia, atât legate de industrie, cât și de traume. E, cumva, un EP de vindecare mai mult pentru mine, pe care vreau să-l împărtășesc cu lumea. Acum lansăm în noiembrie prima piesă, care se numește Arta ta, și urmează la anul să lansăm și celelalte piese. Sunt foarte încântată, că e primul meu EP în română. Și în continuare lansăm și pe internațional, unde am planuri și mai mari ca până acum”, a completat Olivia Addams.

„Nu m-a dezamăgit industria, dar sunt momente în care te lovești de anumite hopuri”

În ceea ce privește industria muzicală din România, Olivia Addams spune că nu a simțit că s-ar fi lovit de obstacole foarte mari și că, de fiecare dată când a apărut câte o problemă, a reușit să găsească o soluție.

„Nu m-a dezamăgit industria, dar cred că fiecare artist poate să confirme chestia asta, că sunt momente în care e greu, te lovești de anumite hopuri. Sunt tot felul de ups and downs (n.r suișuri și coborâșuri). Și mi se pare normal că, până la urmă, în fiecare industrie e același ciclu. Nu știu dacă m-am lovit de obstacole foarte mari până acum. Eu sunt și eu o fire foarte agitată. Mă agit la început foarte tare, primele, nu știu, 10 minute, și după zic ‘ok, hai să găsim o rezolvare’. Și se găsește o rezolvare de fiecare dată”, a povestit artista.

Cât despre comentariile răutăcioase de pe internet, care par să nu lipsească niciodată, Olivia Addams recunoaște că, uneori, acestea o întristează. Totuși, alege să privească partea plină a paharului, concentrându-se asupra comunității de oameni care îi sunt alături și o susțin necondiționat.