Cerinţele lui Jennifer Lopez pentru concertul din Bucureşti. Oglinda de mari dimensiuni şi purificatorul de aer, de nelipsit. Ce a vrut să mai aibă în cameră

Bucureștiul se pregătește pentru un eveniment de excepție: pe 27 iulie, Piața Constituției va deveni epicentrul ritmurilor latino, odată cu concertul lui Jennifer Lopez. Artista americană vine pentru prima dată în România și promite un spectacol grandios, plin de energie, dans și emoție. Biletele VIP s-au epuizat rapid, iar interesul publicului este uriaș, fanii din întreaga țară pregătindu-se să o întâmpine cum se cuvine.

Ultimele pregătiri pentru concertul lui Jennifer Lopez

Cu o carieră strălucitoare de peste două decenii, milioane de fani și hituri care au cucerit topurile din întreaga lume, Jennifer Lopez aduce pe scena din București nu doar muzica sa inconfundabilă, ci și un show gândit până în cele mai mici detalii. Pregătirile din culise sunt intense, iar cerințele artistei reflectă standardele înalte cu care este obișnuită.

În backstage, spațiul personal al artistei va fi amenajat într-un stil zen, cu mobilier în nuanțe deschise, lumină caldă și o atmosferă relaxantă. Oglinda de mari dimensiuni este esențială pentru ritualul ei de pregătire, iar purificatorul de aer – nelipsit din camerele de hotel și cabinetele de concert ale vedetei – este o altă solicitare obligatorie. De asemenea, Jennifer a cerut o masă de masaj disponibilă pe tot parcursul zilei, pentru a se relaxa între repetiții și spectacol, potrivit spynews.ro.

Vedeta nu a uitat nici de echipa sa. Cei 16 dansatori care o însoțesc vor beneficia de cabine moderne, dotate cu echipamente tehnice de ultimă generație. Organizatorii din România promit să respecte toate cerințele internaționale, astfel încât show-ul să se ridice la nivelul spectacolelor de pe marile scene internaționale.

Ce meniu va avea artista la București

Un alt capitol important pentru J.Lo este alimentația. Cunoscută pentru stilul său de viață sănătos și pentru disciplina strictă în privința dietei, artista a cerut un meniu complet personalizat. Fără gluten, fără zahăr și fără produse procesate. În schimb, bucătarii români vor pregăti legume verzi precum kale, spanac sau varză de Bruxelles, și vor folosi doar îndulcitori naturali. Aceste reguli se aplică nu doar pentru ea, ci pentru întreaga echipă.

Jennifer Lopez revine pe scenele internaționale în vara lui 2025 cu turneul Up All Night: Live in 2025, un turneu ambițios care acoperă Europa, Asia Centrală și Orientul Mijlociu. Anunțată oficial pe 7 aprilie 2025 pe conturile sale de social media, această serie de concerte marchează revenirea artistei pe scenă după anularea turneului american din 2024 și provocările personale prin care a trecut.

Spectacolele combină coregrafie de top, proiecții spectaculoase și costume strălucitoare, susținute de un grup de dansatori energic. JLo promite un program echilibrat între hiturile cele mai cunoscute – “On the Floor”, “Let’s Get Loud”, “Jenny from the Block” – și melodii noi precum ”Up All Night” sau ”Free”.