Oceanul de pe Marte venea la pachet cu plaje ca la Nisipurile de Aur. Istoria fascinantă a Planetei Roșii, deslușită de cercetători

Planeta Marte, astăzi un deșert rece și neospitalier, ar fi fost în trecut un loc propice pentru formarea oceanelor și a plajelor întinse, similare celor de pe Pământ. Un studiu publicat recent în Proceedings of the National Academy of Sciences sugerează că Marte ar fi găzduit un ocean vast în regiunea sa nordică pentru milioane de ani, oferind condiții prielnice dezvoltării vieții microbiene.

Descoperirile roverului Zhurong

O echipă internațională de cercetători a analizat datele colectate de roverul chinez Zhurong, care a aterizat în 2021 în regiunea Utopia Planitia. Spre deosebire de alte rovere marțiene, Zhurong a fost echipat cu sisteme radar de înaltă și joasă frecvență, permițându-i să realizeze scanări detaliate ale subsuprafeței planetei. Rezultatele obținute sugerează existența unor structuri stratificate, similare celor observate pe Pământ în zonele de coastă.

Benjamin Cardenas, profesor asistent de geologie la Penn State și coautor al studiului, a declarat că formațiunile geologice descoperite seamănă izbitor cu plajele antice și deltele fluviale de pe Terra. „Am identificat dovezi ale existenței vântului, valurilor și a unor cantități semnificative de nisip, exact ca într-o stațiune turistică de pe litoral”, a explicat Cardenas.

Indicatori ai existenței unui ocean marțian

Unul dintre cele mai importante elemente descoperite sunt depunerile din zona de faleză („foreshore deposits”), structuri create de valuri și maree care împing treptat sedimentele spre un corp de apă. Aceste formațiuni geologice sunt o dovadă clară a interacțiunii dinamice dintre aer și apă, ceea ce indică posibilitatea existenței unui ocean marțian vast.

Analizele suplimentare au arătat că aceste depuneri nu sunt rezultatul unor fluxuri fluviale, activități vulcanice sau vânturilor puternice, ceea ce întărește ipoteza că Marte a avut cândva linii de coastă active. Dacă această teorie se confirmă, ar însemna că o parte semnificativă a polului nord marțian a fost acoperită de un ocean suficient de mare pentru a genera valuri și maree.

Implicații pentru existența vieții pe Marte

Oceanele sunt considerate medii esențiale pentru apariția vieții, iar interacțiunea dintre apă și atmosferă joacă un rol crucial în acest proces. Pe Pământ, cele mai timpurii forme de viață s-au dezvoltat la limita dintre ocean și uscat, ceea ce face ca aceste descoperiri să fie extrem de promițătoare pentru studiul habitabilității marțiene.

Cardenas subliniază că Marte nu a fost mereu o planetă statică, ci a evoluat în timp, oferind condiții favorabile vieții pentru zeci de milioane de ani. „Ne gândim la Marte ca la o planetă înghețată și aridă, dar dovezile arată că, la un moment dat, putea susține viața într-un mediu cald și umed”, a declarat el.

Aceste noi descoperiri întăresc teoria că Marte ar fi putut avea un trecut mult mai asemănător cu cel al Pământului decât se credea anterior. Cercetătorii speră că viitoarele misiuni marțiene vor aduce noi informații despre compoziția acestor depuneri și despre posibilele urme ale unor forme de viață străvechi, conform unui studiu publicat de Academia Națională de Științe.