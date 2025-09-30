Obsesia pentru nemurire a primului împărat al Chinei – Cum a încercat să găsească elixirul vieții veșnice

O inscripție veche, găsită la mare altitudine în Tibet, aduce noi indicii despre încercările primului împărat al Chinei de a obține viața veșnică.

Qin Shi Huang, cel care a unificat pentru prima dată teritoriile chineze în anul 221 î.e.n. și a pus bazele dinastiei Qin, este cunoscut pentru obsesia sa față de nemurire, scrie IFL Science.

Expediția ordonată de Qin Shi Huang către Muntele Kunlun

Documentele istorice consemnează că acesta a trimis mai multe expediții pentru a descoperi un „elixir al vieții”, însă dovezile directe ale acestor încercări au fost rare până recent.

Un nou reper arheologic a fost descoperit pe malul lacului Gyaring, situat pe Platoul Tibetan, la o altitudine de aproximativ 4.300 de metri.

Acolo, cercetătorii au identificat o piatră inscripționată cu caractere din perioada Qin, cunoscute drept „scriptul mic al sigiliului”.

Textul consemnează că, în al 26-lea an al domniei lui Qin Shi Huang, acesta l-a trimis pe oficialul Wu Dafu Yi, împreună cu un grup de alchimiști, într-o expediție către Muntele Kunlun.

Misiunea lor era să colecteze „yao”, termen care poate fi tradus atât prin „ierburi”, cât și prin „elixir al nemuririi”.

Conform inscripției, grupul ar fi ajuns la destinație în a treia lună a anului respectiv, ceea ce corespunde probabil anului 221 î.e.n.

În tradiția chineză, Muntele Kunlun era considerat un loc sacru, menționat în texte pre-Qin ca spațiul unde se adunau nemuritorii și unde trăiau animale mitice.

Controverse și verificări oficiale asupra descoperirii

Deși inscripția a fost observată inițial în anul 2020, abia în iunie 2025 ea a atras atenția comunității științifice, după ce arheologul Tong Tao, de la Institutul de Arheologie al Academiei Chineze de Științe Sociale, a publicat un articol despre relicvă.

Potrivit acestuia, descoperirea confirmă nu doar obsesia împăratului pentru viața eternă, ci și posibila localizare a muntelui mitic Kunlun.

Totuși, nu toți experții sunt convinși. O parte dintre comentatori consideră improbabil ca o expediție imperială să fi putut ajunge pe Platoul Tibetan acum mai bine de două milenii, având în vedere condițiile extreme de altitudine și climă. Aceste rezerve au alimentat suspiciuni că piatra ar putea fi o falsificare modernă.

Pentru a lămuri situația, Administrația de Stat pentru Patrimoniu Cultural din China a anunțat recent constituirea unei echipe multidisciplinare, care a efectuat două investigații directe asupra inscripției. Rezultatele preliminare nu au fost încă publicate, dar autoritățile speră ca verificările să stabilească autenticitatea relicvei.

Chiar și în absența unui verdict final, descoperirea readuce în atenție figura enigmatică a lui Qin Shi Huang și dorința sa nestăvilită de a sfida moartea, o obsesie care, potrivit relatărilor istorice, ar fi contribuit în cele din urmă la moartea sa, după ce ar fi ingerat elixire pe bază de mercur.