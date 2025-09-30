Ultima ora
Adresa din noile CI electronice, rezolvată cu aplicația RoCEIReader: cum o folosești
30 sept. 2025 | 08:54
de Iulia Kelt

Obsesia pentru nemurire a primului împărat al Chinei – Cum a încercat să găsească elixirul vieții veșnice

ȘTIINȚĂ
Obsesia pentru nemurire a primului împărat al Chinei - Cum a încercat să găsească elixirul vieții veșnice
Obsesia pentru nemurire a primului împărat al Chinei / Foto: Shutterstock

O inscripție veche, găsită la mare altitudine în Tibet, aduce noi indicii despre încercările primului împărat al Chinei de a obține viața veșnică.

Qin Shi Huang, cel care a unificat pentru prima dată teritoriile chineze în anul 221 î.e.n. și a pus bazele dinastiei Qin, este cunoscut pentru obsesia sa față de nemurire, scrie IFL Science.

Expediția ordonată de Qin Shi Huang către Muntele Kunlun

Documentele istorice consemnează că acesta a trimis mai multe expediții pentru a descoperi un „elixir al vieții”, însă dovezile directe ale acestor încercări au fost rare până recent.

Vezi și:
Jumătate de kilogram din acest fruct ajunge la 9.000 de euro. Noi îl aruncăm, localnicii din acest oraș îl consideră medicament
Trump vrea ca TikTok să fie „100% MAGA” și promite „salvarea” platformei cu investitori americani

Un nou reper arheologic a fost descoperit pe malul lacului Gyaring, situat pe Platoul Tibetan, la o altitudine de aproximativ 4.300 de metri.

Acolo, cercetătorii au identificat o piatră inscripționată cu caractere din perioada Qin, cunoscute drept „scriptul mic al sigiliului”.

Textul consemnează că, în al 26-lea an al domniei lui Qin Shi Huang, acesta l-a trimis pe oficialul Wu Dafu Yi, împreună cu un grup de alchimiști, într-o expediție către Muntele Kunlun.

Misiunea lor era să colecteze „yao”, termen care poate fi tradus atât prin „ierburi”, cât și prin „elixir al nemuririi”.

Conform inscripției, grupul ar fi ajuns la destinație în a treia lună a anului respectiv, ceea ce corespunde probabil anului 221 î.e.n.

În tradiția chineză, Muntele Kunlun era considerat un loc sacru, menționat în texte pre-Qin ca spațiul unde se adunau nemuritorii și unde trăiau animale mitice.

Controverse și verificări oficiale asupra descoperirii

Deși inscripția a fost observată inițial în anul 2020, abia în iunie 2025 ea a atras atenția comunității științifice, după ce arheologul Tong Tao, de la Institutul de Arheologie al Academiei Chineze de Științe Sociale, a publicat un articol despre relicvă.

Potrivit acestuia, descoperirea confirmă nu doar obsesia împăratului pentru viața eternă, ci și posibila localizare a muntelui mitic Kunlun.

Totuși, nu toți experții sunt convinși. O parte dintre comentatori consideră improbabil ca o expediție imperială să fi putut ajunge pe Platoul Tibetan acum mai bine de două milenii, având în vedere condițiile extreme de altitudine și climă. Aceste rezerve au alimentat suspiciuni că piatra ar putea fi o falsificare modernă.

Pentru a lămuri situația, Administrația de Stat pentru Patrimoniu Cultural din China a anunțat recent constituirea unei echipe multidisciplinare, care a efectuat două investigații directe asupra inscripției. Rezultatele preliminare nu au fost încă publicate, dar autoritățile speră ca verificările să stabilească autenticitatea relicvei.

Chiar și în absența unui verdict final, descoperirea readuce în atenție figura enigmatică a lui Qin Shi Huang și dorința sa nestăvilită de a sfida moartea, o obsesie care, potrivit relatărilor istorice, ar fi contribuit în cele din urmă la moartea sa, după ce ar fi ingerat elixire pe bază de mercur.

Cât mai ține frigul în România și unde va ninge din nou în perioada următoare. Un vortex polar lovește România la început de octombrie
Recomandări
Taxa de 25 de lei pe Temu si Shein, explicată de ANAF. Românii trebuie să fie atenți la achizițiile din afara UE
Taxa de 25 de lei pe Temu si Shein, explicată de ANAF. Românii trebuie să fie atenți la achizițiile din afara UE
S-a dat startul oficial RABLA 2025 – Cum te înscrii, ce bani se dau
S-a dat startul oficial RABLA 2025 – Cum te înscrii, ce bani se dau
EvilAI, campania globală de malware care se deghizează în unelte AI și atacă organizații. Ce pericole pândesc, cum te aperi de ele?
EvilAI, campania globală de malware care se deghizează în unelte AI și atacă organizații. Ce pericole pândesc, cum te aperi de ele?
VIDEO | Ce au descoperit inginerii când au desfăcut un iPhone Air: baterie nemaîntâlnită și surprinzător de ușor de reparat
VIDEO | Ce au descoperit inginerii când au desfăcut un iPhone Air: baterie nemaîntâlnită și surprinzător de ușor de reparat
Nicole Kidman și Keith Urban anunță despărțirea după aproape 20 de ani de căsnicie
Nicole Kidman și Keith Urban anunță despărțirea după aproape 20 de ani de căsnicie
Un telefon furat a dus la dezvăluirea unei rețele infracționale internaționale
Un telefon furat a dus la dezvăluirea unei rețele infracționale internaționale
„Vecina”, o comedie românească în care ne regăsim toți. De când vezi filmul în cinema
„Vecina”, o comedie românească în care ne regăsim toți. De când vezi filmul în cinema
WhatsApp se schimbă din nou pe Android si IOS: partajare foto „live”, teme personalizate cu AI și găsire rapidă a grupurilor
WhatsApp se schimbă din nou pe Android si IOS: partajare foto „live”, teme personalizate cu AI și găsire rapidă a grupurilor
Revista presei
Adevarul
De ce nu mai gătesc românii? Generația Glovo, bucătăriile-fantomă și obiceiul pierdut al mesei de acasă
Playsport.ro
MM Stoica a intervenit, după ce a auzit ce s-a spus despre FCSB! Când vor mai putea juca Lixandru și Șut: „Nu poate...
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Horoscop marți, 30 septembrie 2025. Zodia care pornește pe drumul spre succes în ultima zi a lunii
Playtech Știri
Ultimele mesaje pe care Ioana Popescu i le-a trimis iubitului. Bărbatul a cerut bani pe internet pentru înmormântarea ei
Playtech Știri
Cine se ocupă de înmormântarea Ioanei Popescu. Mobilizare impresionantă pentru jurnalistă, nu va mai fi nevoie de intervenția statului
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...