Cum te afectează inflația de aproape 10% din România. Cum se calculează și care sunt consecințele, pe înțelesul tuturor
14 oct. 2025 | 07:30
de Alexandru Puiu

Obligatoriu pentru toți șoferii să sune la 112 în acest situații. Când trebuie să chemi Polița pentru a evita sancțiuni aspre

ACTUALITATE
Obligatoriu pentru toți șoferii să sune la 112 în acest situații. Când trebuie să chemi Polița pentru a evita sancțiuni aspre
Apelurile la 112 sunt deseori obligatorii în trafic / foto: Playtech

Numărul unic de urgență 112 este destinat exclusiv situațiilor care pun în pericol viața, siguranța sau bunurile oamenilor. Totuși, mulți șoferi din România îl folosesc greșit, apelând la el pentru motive banale, cum ar fi o parcare neregulamentară sau o depășire neregulamentară observată în trafic. În 2025, legislația clarifică exact în ce condiții trebuie să chemi Poliția și când un apel nejustificat la 112 se transformă într-o contravenție costisitoare.

Situațiile în care este legal să suni la 112

Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS) a publicat o listă oficială a cazurilor în care apelarea numărului 112 este justificată. Printre acestea se numără accidentele rutiere, incendiile, violențele fizice, tâlhăriile, agresiunile, tentativele de suicid, dar și alte evenimente care implică un pericol real și imediat.

Astfel, dacă ești martorul unui accident de circulație cu victime, dacă observi o persoană inconștientă pe carosabil, o mașină în flăcări sau un șofer care circulă haotic și pune în pericol viața celorlalți participanți la trafic, apelul la 112 devine obligatoriu. În aceste situații, neanunțarea Poliției poate fi considerată o încălcare a legii, mai ales dacă accidentul s-a soldat cu răniri sau pagube materiale semnificative.

În schimb, apelurile pentru motive neîntemeiate — cum ar fi parcarea neregulamentară, o altercație verbală între șoferi sau dorința de a reclama o contravenție minoră — pot atrage sancțiuni severe. Cei care sună abuziv la 112 pot fi amendați cu 2.000 de lei, iar dacă echipajul se deplasează la fața locului și constată că a fost o alarmă falsă, amenda crește la 4.000 de lei. În cazurile de recidivă, sancțiunea poate ajunge chiar la 8.000 de lei.

Când șoferii sunt obligați să cheme Poliția

Există, totuși, situații clare în care legea impune chemarea Poliției. Potrivit Codului Rutier, dacă are loc un accident de circulație soldat cu victime, șoferul implicat sau martorii evenimentului sunt obligați să sune imediat la 112. Nerespectarea acestei obligații poate fi considerată părăsirea locului accidentului, faptă care se pedepsește penal.

De asemenea, trebuie apelat 112 dacă observi un conducător auto care manifestă comportament agresiv, șicanează alți participanți la trafic, conduce cu viteză excesivă în zone aglomerate sau dă semne clare că se află sub influența alcoolului ori a drogurilor. În asemenea cazuri, apelul la Poliție este justificat, mai ales dacă există riscul producerii unui accident.

Începând din 27 octombrie 2024, Poliția Română a introdus și o alternativă digitală pentru raportarea comportamentului agresiv: platforma hub.mai.gov.ro, secțiunea E-SAR (Sesizări Abateri Rutiere). Aici pot fi încărcate înregistrări video sau fotografii, alături de o declarație pe proprie răspundere. Apelul la 112 rămâne, însă, varianta corectă atunci când există pericol imediat pentru siguranța publică.

Conducerea agresivă, între apel la 112 și sancțiuni directe

Legislația actuală definește clar comportamentul agresiv la volan: depășiri repetate între benzi, frânări bruște pentru intimidarea altor șoferi, semnale sonore sau luminoase insistente, derapaje controlate, circulația periculos de aproape de alte vehicule sau accelerările inutile care deranjează pietonii.

Toate aceste manevre pot fi sancționate cu amendă și suspendarea permisului pentru 30 de zile. În cazurile în care agresivitatea escaladează și pune în pericol viața altor persoane, Poliția poate considera situația una de urgență, iar apelul la 112 devine justificat.

Sistemul 112 este, așadar, un instrument vital, dar trebuie folosit cu responsabilitate. Apelurile false nu doar că blochează resursele pentru urgențele reale, ci pot atrage amenzi usturătoare și chiar dosare penale în cazurile repetate.

