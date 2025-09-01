Obligatoriu pentru toți șoferii din România de astăzi, prețuri mai mari la rovinietă de la 1 septembrie. Cât s-a scumpit taxa auto

Data de 1 septembrie 2025 aduce modificări importante pentru șoferi și pentru mediul de afaceri din România. În timp ce conducătorii auto trebuie să se pregătească pentru tarife mai mari la rovinietă și taxe suplimentare pentru trecerea podurilor, micile companii beneficiază de o măsură de sprijin prin creșterea plafonului de scutire de TVA. Cele două schimbări fac parte dintr-un pachet fiscal-bugetar adoptat recent de Guvern și au efecte directe asupra buzunarelor oamenilor și a fluxului de numerar al firmelor.

Rovinieta și amenzile mai mari pentru șoferi

Începând de luni, tarifele rovinietei pentru autoturisme cresc considerabil. Astfel, prețul pentru rovinieta de o zi urcă de la 2,5 euro la 3,5 euro, cea de 10 zile de la 3,3 euro la 6 euro, iar cea de 30 de zile de la 5,3 euro la 9,5 euro. Pentru perioada de 60 de zile, șoferii vor plăti 15 euro, față de 8,4 euro anterior, iar pentru abonamentul anual costul se dublează aproape, de la 28 la 50 de euro.

Nu doar tarifele se modifică, ci și cuantumul amenzilor. Lipsa rovinietei valide va fi sancționată cu sume între 500 și 1.000 de lei, comparativ cu intervalul de 250–500 de lei anterior. Creșterea urmărește să descurajeze circulația fără plata tarifului obligatoriu, dar înseamnă și o presiune suplimentară pentru șoferii care ignoră regulile.

Schimbări similare apar și în privința taxei de pod. Pentru trecerea podurilor de pe Autostrada A2, între Fetești și Cernavodă, șoferii de autoturisme vor plăti 19 lei pe sens, în loc de 13 lei. Podul de la Giurgeni–Vadu Oii va costa 16 lei, față de 11 lei până acum. În plus, amenzile pentru neplata peajului cresc și ele, de la un minim de 130 de lei la 190 de lei și un maxim de 380 de lei.

Creșterea plafonului de scutire de TVA pentru firmele mici

Dacă pentru șoferi 1 septembrie aduce scumpiri, companiile mici primesc o veste bună. Guvernul a decis să majoreze plafonul de scutire de TVA de la 300.000 la 395.000 de lei. Măsura este menită să sprijine afacerile cu rulaje reduse, permițându-le să aplice regimul special de scutire și să evite birocrația suplimentară.

Practic, firmele care se încadrează în noul plafon nu vor colecta TVA la livrările de bunuri și servicii, însă nu vor putea nici să deducă TVA la achiziții. Măsura transpune Directiva europeană 2020/285, care stabilește reguli unitare în Uniunea Europeană pentru întreprinderile mici.

Pentru firmele care în august au depășit vechiul plafon de 300.000 de lei, dar nu și pe cel nou, nu există obligația de a se înregistra în scopuri de TVA. În schimb, dacă a fost depășit și noul prag de 395.000 de lei, înregistrarea devine obligatorie până pe 10 septembrie. Există și posibilitatea ca firmele deja plătitoare de TVA, dar care nu mai depășesc noul plafon, să solicite scoaterea din evidență și revenirea la regimul de scutire.

Această modificare este văzută ca o gură de oxigen pentru micii antreprenori, care pot astfel să reducă din costuri și să concureze mai ușor pe piață.

Impactul economic și ce urmează pentru contribuabili

Creșterea tarifelor la rovinietă și la taxele de pod este estimată să aducă un plus de aproximativ 30 de milioane de euro la bugetul statului. Autoritățile justifică aceste majorări prin necesitatea întreținerii infrastructurii rutiere și prin alinierea tarifelor la nivel european. Totuși, pentru șoferii obișnuiți, în special pentru cei care circulă frecvent, costurile suplimentare se vor simți imediat.

Pe de altă parte, mediul de afaceri primește un sprijin indirect prin plafonul de TVA majorat. Măsura poate contribui la creșterea competitivității și la reducerea poverii administrative pentru câteva sute de mii de microîntreprinderi. Totodată, schimbările în legislația TVA privind serviciile cu prezență virtuală sau transmise online vor aduce mai multă claritate pentru firmele care operează la nivel european.

Astfel, începutul lunii septembrie marchează o dublă schimbare: una care lovește în buzunarul șoferilor și una care vine ca o ușurare pentru antreprenori. În timp ce conducătorii auto vor trebui să își gestioneze mai atent cheltuielile cu transportul, firmele mici pot profita de noile reguli fiscale pentru a-și dezvolta activitatea. În ansamblu, aceste măsuri reflectă strategia Guvernului de a echilibra nevoia de venituri bugetare cu susținerea mediului privat.