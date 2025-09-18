Obligatoriu până pe 30 septembrie pentru toți românii care au firme mici și mari, avertismentul ANAF. Declarația 406 și SAF-T nu trebuie ignorate

Declarația 406 pentru luna august 2025, adică fișierul SAF-T, are termen-limită 30 septembrie 2025. Nu mai vorbim doar despre companiile mari și mijlocii: din 2025 intră în joc și contribuabilii mici. Dacă ai perioada fiscală la TVA luna, depui D406 lunar; dacă ai perioada trimestrul, semestrul sau anul (inclusiv ești neplătitor de TVA), depui trimestrial. Pentru august, asta înseamnă transmitere online în ultima zi a lunii următoare, iar nerespectarea termenului îți poate aduce amendă între 1.000 și 5.000 de lei.

După perioada de grație acordată în prima parte a anului pentru noii obligați, conținutul și termenele au devenit efective. ANAF a automatizat notificările pentru întârzieri și pentru raportări cu probleme și recomandă expres să validezi fișierul înainte de trimitere. În paralel, instituția a început să solicite punctual și secțiunea de stocuri din SAF-T, ceea ce înseamnă că trebuie să fii pregătit nu doar pentru raportările lunare sau trimestriale, ci și pentru cereri ad-hoc.

Cine raportează, ce raportezi și când

Ai două ritmuri principale de depunere, legate de perioada ta fiscală la TVA. Dacă ai luna ca perioadă, transmiți D406 în fiecare lună pentru luna anterioară. Dacă ai trimestrul, semestrul sau anul (ori ești neplătitor), depui trimestrial, în luna de după trimestrul vizat. Pe lângă acestea, există două situații speciale: secțiunea de active și secțiunea de stocuri. Activele se declară anual, odată cu termenele situațiilor financiare aferente exercițiului tău financiar. Stocurile se depun numai la cererea ANAF, în minimum 30 de zile calendaristice, și pot viza una sau mai multe luni sau trimestre, în funcție de solicitare.

Indiferent de mărimea firmei, regula de bază rămâne aceeași: data-limită pentru transmitere este ultima zi a lunii următoare perioadei raportate. Dacă ești contribuabil mic intrat în obligație în 2025, primele raportări au beneficiat de o fereastră de grație, dar aceasta nu mai amână termenul pentru august. Ține aproape și calendarul trimestrial dacă nu ești lunar: pentru trimestrul III vei depune în octombrie. Nu uita că obligația curge și dacă ai fost reclasificat: o trecere temporară între categorii nu îți suspendă raportarea în anul în curs.

Ce riști dacă ignori termenul și cum reduci riscul fiscal

Întârzierea sau depunerea eronată a fișierului SAF-T aduce amenzi între 1.000 și 5.000 de lei. Dincolo de sancțiune, efectul practic mai puțin vizibil este asupra scorului tău de risc: raportările incomplete sau inconsecvente pot ridica semnale la analiza de risc și pot crește probabilitatea unor controale. În plus, dacă ignori o solicitare punctuală pentru stocuri, timpul scurt de răspuns îți poate tensiona operațional echipa financiar-contabilă.

Ca să eviți aceste scenarii, tratează D406 ca pe o declarație tehnică, nu ca pe un simplu formular. Ai nevoie de mapări corecte între conturi, coduri de taxe, parteneri și documente, de reguli de validare la sursă și de un flux clar de corecții. Dacă nu ai deja, configurează controale automate pe consistența datelor: solduri care se leagă, totaluri pe TVA, corespondența între documente și linii, precum și cronologia documentelor fiscale.

Checklist operațional ca să nu ratezi depunerea pe 30 septembrie

Închide luna august în ERP și îngheață registrul de documente care intră în SAF-T, astfel încât exportul să fie reproductibil. Rulează exportul D406 conform Ordinului ANAF 1.783/2021 și trece fișierul prin validatorul intern și prin testele publicate de ANAF. Verifică erorile critice, apoi avertismentele, și corectează la sursă, nu doar în fișier. Reexportă și revizualizează până când validarea este curată.

Compară agregatele din SAF-T cu raportările tale interne: rulaje și solduri pe clasele de conturi, TVA colectată/deductibilă, jurnalul de TVA și jurnalul de vânzări/cumpărări. Aprobă depunerea în sistemul tău de guvernanță (semnătură digitală, dovezi de verificare) și transmite prin canalul electronic. Salvează recipisa și logul depunerii alături de versiunea exactă a fișierului transmis. Dacă ANAF îți cere secțiunea de stocuri, pregătește din timp extragerile pe mișcări și stări, ca să te încadrezi în termenul minim de 30 de zile.

Cum îți organizezi echipa și sistemele pentru SAF-T

Ideal, nu lucrezi singur: desemnezi un responsabil SAF-T și un înlocuitor, cu roluri clare între contabilitate, fiscal, IT și operațiuni. Standardizezi mapările contabile, codurile de TVA și nomenclatoarele de parteneri la nivelul întregii organizații. Documentezi procedura de export, validare și depunere, cu timpi interni limită care să îți lase marjă pentru corecții înainte de deadline-ul legal.

Automatizarea te ajută să reduci eroarea umană și să scurtezi ciclul de închidere. Dacă folosești personalizări de ERP sau mai multe sisteme, verifică integrările: SAF-T penalizează inconsistențele între surse. Introdu rapoarte de conformitate post-depunere, astfel încât să identifici tendințe de eroare recurente și să le elimini la sursă. Păstrează versiuni și dovezi ale controalelor efectuate, pentru a răspunde rapid la eventuale clarificări.

Situații speciale pe care să le ai în vedere în 2025

Dacă ești contribuabil mic intrat în obligație anul acesta, tratează cu prioritate primele luni: perioada de grație ți-a permis să înveți fluxul fără sancțiuni, dar nu te exonerează de depunere. Dacă ai un an financiar diferit de anul calendaristic, reține că prima raportare a secțiunii de active se face pentru primul an financiar complet pentru care depui D406. Dacă te-a solicitat ANAF pentru stocuri, pregătește mai multe declarații pentru lunile sau trimestrele vizate de cerere, nu una singură agregată.

Dacă firma ta a fost reclasificată între mari, mijlocii și mici, continuă raportările începute conform încadrării anterioare până la finalul anului pentru care obligația a devenit efectivă. Urmărește constant anunțurile ANAF pe subiect: testele de consistență au fost extinse, iar notificările automate pentru întârzieri sau inconsistențe sunt deja active.

La final, cheia rămâne aceeași: îți planifici din timp închiderea, validezi fișierul tehnic, depui în termen și documentezi fiecare pas. Așa reduci riscul, eviți amenzile și îți păstrezi profilul de conformare curat în fața Fiscului.