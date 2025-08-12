Ultima ora
Un fermier a cumpărat apă pentru muncitori și a fost amendat de ANAF. Cum s-a apărat acesta: ”Am justificat achiziția”
12 aug. 2025 | 15:03
de Vieriu Ionut

Obligație pentru românii din diaspora. Transcrierea actelor de stare civilă, o cerință legală

Obligație pentru românii din diaspora. Transcrierea actelor de stare civilă, o cerință legală
Românii din străinătate trebuie să își transcrie actele de stare civilă

Pentru milioanele de români care locuiesc și muncesc în străinătate, gestionarea actelor de stare civilă poate fi o provocare. Mulți nu sunt conștienți de obligația legală de a-și transcrie documentele emise de autoritățile străine. Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Sibiu a emis recent o atenționare, care vizează cetățenii români aflați în afara granițelor țării, amintindu-le că validitatea legală a actelor de naștere, căsătorie sau deces în România depinde de o procedură specifică și bine definită.

Transcrierea actelor, o condiție esențială

Conform legii, toate actele de stare civilă emise de autoritățile străine sunt recunoscute în România doar dacă sunt transcrise în registrele române. Această obligație legală vizează atât românii stabiliți permanent în străinătate, cât și pe cei aflați temporar, care au suferit modificări ale statutului civil.

Legea specifică un termen limită clar pentru îndeplinirea acestei proceduri. Solicitarea de transcriere trebuie depusă în maximum 6 luni de la data înregistrării evenimentului (naștere, căsătorie, deces) în străinătate, sau de la momentul dobândirii/redobândirii cetățeniei române.

Unde și cum se poate depune cererea

Pentru a facilita procesul, autoritățile române au pus la dispoziție mai multe opțiuni pentru depunerea cererii de transcriere. Cetățenii români pot alege una dintre următoarele variante:

  • Misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României: Cererea se poate depune direct în statul în care a avut loc evenimentul, la ambasada sau consulatul României.
  • Serviciile publice comunitare locale de evidență a persoanelor (SPCLEP): Se poate depune cererea la SPCLEP sau la primăria de la domiciliul/ultimul domiciliu din România.
  • Orice SPCLEP sau primărie din țară: O reglementare intrată în vigoare la 31 martie a acestui an permite depunerea cererii la orice SPCLEP sau primărie din România.

Ultima opțiune este, totuși, limitată în cazul persoanelor care redobândesc sau dobândesc cetățenia română, pentru care competența rămâne specifică.

Cererea poate fi depusă personal, sau printr-un împuternicit special desemnat prin procură. Pentru minori, solicitarea este făcută de părinți, tutore sau reprezentant legal.

Amenzi și interdicții: ce trebuie să știi

Nerespectarea termenelor legale și a procedurilor atrage sancțiuni pecuniare. Amenzile, cuprinse între 100 și 500 de lei, se aplică în următoarele situații:

  • Neprezentarea actelor străine în termenul de 6 luni.
  • Omisiunea de a declara modificări ale stării civile (divorț, adopție, schimbare de nume, deces, rectificări etc.) survenite în străinătate.
  • Declararea incorectă a unor date de stare civilă.

Este important de reținut că modificările survenite în străinătate, precum căsătoria, divorțul sau schimbarea de nume, trebuie de asemenea înscrise în registrele române tot în termen de 6 luni.

O mențiune importantă din legislație vizează interdicția de a transcrie actele de stare civilă străine privind căsătoria între persoane de același sex sau parteneriate civile încheiate în afara țării.

Pentru a se asigura că respectă toate cerințele, instituția recomandă consultarea Legii nr. 119/1996 privind actele de stare civilă și a Normelor aprobate prin H.G. nr. 255/2024, cu modificările ulterioare. Aceste reglementări oferă informații complete și lista detaliată a documentelor necesare pentru fiecare tip de act.

