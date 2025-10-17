Oamenii de știință au creat „rinichiul universal” compatibil cu orice grupă de sânge. Ce înseamnă asta pentru medicină?

Ultima ora
ȘTIINȚĂ
Rinichiul universal / Foto: Nature Biomedical Engineering.

Cercetătorii din Canada și China au realizat un progres semnificativ în domeniul transplanturilor de organe, reușind să creeze un „rinichi universal”, compatibil teoretic cu orice grupă de sânge.

Experimentul reprezintă un pas esențial către reducerea timpilor de așteptare pentru pacienții aflați pe listele de transplant și ar putea salva mii de vieți anual.

După un deceniu de cercetări, echipa internațională a reușit să modifice un rinichi de tip A astfel încât să devină echivalentul unui organ de tip O, folosind enzime capabile să elimine moleculele de zahăr (antigenele) care determină grupa sanguină, se arată într-un articol publicat inițial în Nature Biomedical Engineering.

Organul modificat a fost transplantat cu succes într-un pacient aflat în moarte cerebrală, cu acordul familiei, și a funcționat câteva zile.

Rinichiul transformat prin „enzime-foarfece”

Biochemistul Stephen Withers, de la Universitatea British Columbia, a explicat că procesul poate fi comparat cu îndepărtarea unui strat de vopsea de pe o mașină: „Este ca și cum ai șterge vopseaua roșie și ai lăsa doar grundul neutru. În acest moment, sistemul imunitar nu mai percepe organul ca fiind străin.”

În prezent, pacienții cu sânge de tip O trebuie să aștepte un organ de același tip, ceea ce reprezintă o problemă majoră, peste jumătate dintre persoanele aflate pe listele de așteptare din SUA aparțin acestei grupe. Cum rinichii de tip O pot fi transplantați și altor grupe, cererea depășește constant oferta.

Tehnologia utilizată de echipa lui Withers presupune transformarea rinichilor de tip A în „rinichi ECO” (enzyme-converted O).

Enzimele acționează ca niște micro-foarfece moleculare care taie lanțurile antigenice de tip A, lăsând în urmă o suprafață fără markeri specifici, similară cu cea a sângelui de tip O.

Speranțe pentru pacienți, dar și noi provocări medicale

Deși rezultatele sunt promițătoare, cercetătorii avertizează că mai sunt etape de depășit până la testarea pe pacienți vii.

În experiment, rinichiul a început să prezinte din nou semne de grupă A după trei zile, provocând un răspuns imun mai slab decât cel așteptat, un indiciu că organismul începea să tolereze organul.

Statisticile sunt alarmante: 11 persoane mor zilnic în SUA așteptând un transplant de rinichi, iar majoritatea sunt pacienți de tip O.

Specialiștii speră că această tehnologie, combinată cu alte inițiative precum utilizarea rinichilor de porc sau dezvoltarea de noi anticorpi, va reduce semnificativ aceste pierderi.

„Aceasta este dovada că ani întregi de știință fundamentală pot ajunge, în sfârșit, la îngrijirea reală a pacienților,” a declarat Withers. „Faptul că vedem descoperirile noastre apropiindu-se de aplicarea clinică ne motivează să mergem mai departe”.

Cercetarea a fost publicată în revista Nature Biomedical Engineering și marchează una dintre cele mai importante etape în direcția transplanturilor universale de organe.

