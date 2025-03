De ce să donezi un rinichi cât timp ești încă în viață. Ce spun specialiștii

Pentru mulți oameni, ideea de a dona un organ pare copleșitoare și chiar riscantă. Totuși, studiile arată că donarea unui rinichi cât timp ești în viață nu afectează speranța de viață și are un impact pozitiv semnificativ asupra destinatarului. Rinichii sunt printre puținele organe care pot fi donate de o persoană sănătoasă, fără consecințe grave asupra sănătății acesteia. Corpul uman poate funcționa perfect cu un singur rinichi, iar donatorii sunt atent monitorizați înainte și după operație.

Unul dintre cele mai mari mituri despre donarea de rinichi este că procesul chirurgical este mai dificil pentru donator decât pentru destinatar. În realitate, datorită tehnologiilor moderne, intervenția este realizată laparoscopic, iar majoritatea donatorilor sunt externați după două-trei zile de spitalizare. Recuperarea este rapidă, iar mulți revin la activitățile obișnuite în câteva săptămâni.

Cum funcționează procesul de donare

În decembrie anul trecut, autorii Mario Macis și Elizabeth Plummer au publicat un articol în JAMA Internal Medicine cu scopul de a schimba această realitate. Plummer este profesor specializat în politici de sănătate și fiscalitate la Texas Christian University, iar Macis este economist aplicat la Johns Hopkins Carey Business School. Lucrarea lor este atât un eseu personal, care detaliază experiența relativ ușoară a lui Plummer de a dona un rinichi verișoarei sale în ianuarie 2024, cât și o analiză bazată pe cercetare a factorilor care îi descurajează pe alții să facă același lucru.

Multe persoane cred că trebuie să cunoască pe cineva care are nevoie de un rinichi și să fie compatibili pentru a putea dona. Acest lucru nu este adevărat. Centrele de transplant au dezvoltat așa-numitele „lanțuri de donatori”, unde un rinichi donat ajunge la un pacient compatibil, iar în schimb, o altă persoană donează unui pacient care are legături cu donatorul inițial. Astfel, chiar dacă nu ești compatibil cu o persoană apropiată care are nevoie de un transplant, poți ajuta indirect, făcând parte din acest lanț de donatori.

În plus, există donatori altruiști care oferă un rinichi fără să cunoască destinatarul. Centrele de transplant identifică rapid un pacient compatibil, deoarece cererea este mult mai mare decât oferta. În fiecare an, în Statele Unite, aproximativ 6.500 de oameni donează un rinichi cât timp sunt în viață, însă numărul total de pacienți care au nevoie de transplant depășește 90.000.

De ce este nevoie de mai mulți donatori

Lipsa donatorilor de rinichi nu este doar o problemă medicală, ci și una economică. Alternativa unui transplant de rinichi este dializa, o procedură costisitoare și obositoare pentru pacient. În Statele Unite, dializa este acoperită de Medicare și costă anual aproximativ 90.000 de dolari per pacient. Pe termen lung, fiecare transplant de rinichi economisește sistemului medical în jur de 150.000 de dolari.

O soluție propusă de cercetători este eliminarea barierelor financiare pentru donatori. Chiar dacă operația este acoperită de asigurare, donatorii se confruntă cu pierderi de venit, costuri de călătorie și alte cheltuieli. O politică prin care aceștia ar fi compensați pentru aceste costuri ar putea încuraja mai mulți oameni să ia în considerare donarea unui rinichi.

Donarea unui rinichi cât timp ești în viață poate părea o decizie radicală, dar pentru cei care o fac, beneficiile emoționale și sentimentul de a salva o viață sunt incomparabile. Cu mai multă educație și politici mai prietenoase cu donatorii, numărul transplanturilor ar putea crește, oferind pacienților o șansă reală la o viață mai bună.