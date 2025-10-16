O zonă uriașă de slăbiciune a câmpului magnetic al Pământului se extinde fulgerător, avertizează oamenii de știință

O nouă analiză bazată pe date satelitare arată că o zonă vastă de slăbiciune a câmpului magnetic terestru, cunoscută sub numele de Anomalia Atlanticului de Sud, s-a extins considerabil în ultimul deceniu.

Potrivit unui studiu publicat în Physics of the Earth and Planetary Interiors (noiembrie 2025), regiunea a crescut cu o suprafață echivalentă cu aproape jumătate din Europa continentală și a dezvoltat o nouă „lobă” orientată spre Africa, unde slăbirea câmpului este cea mai accentuată, scrie Live Science.

Descoperirea ridică îngrijorări în privința siguranței sateliților care trec prin această zonă, întrucât protecția magnetică împotriva particulelor solare este mai redusă.

„Anomalia Atlanticului de Sud nu este un bloc uniform, ci o regiune în continuă schimbare. Slăbirea câmpului se produce mai rapid în direcția Africii decât în cea a Americii de Sud”, a explicat coordonatorul studiului, profesorul Chris Finlay de la Universitatea Tehnică din Danemarca.

Câmpul magnetic al Pământului acționează ca un scut împotriva radiațiilor solare și cosmice. În mod normal, acesta se extinde până la aproximativ 650 de kilometri altitudine, dar în interiorul Anomaliei Atlanticului de Sud el coboară la numai 200 de kilometri.

Acest lucru face ca sateliții aflați pe orbită joasă să fie expuși unui nivel mai mare de radiație, riscând defecțiuni, supraîncălzirea componentelor sau chiar pierderea comunicațiilor temporare.

Fluxurile magnetice din nucleul extern ar putea explica extinderea anomalei

Cercetătorii susțin că expansiunea regiunii ar fi determinată de modificări ale fluxurilor magnetice de la limita dintre manta și nucleul extern al planetei.

Acest strat, aflat la circa 3.000 de kilometri sub scoarța terestră, este alcătuit din fier topit aflat în mișcare, care generează curenți electrici. Acești curenți creează câmpul magnetic global, un fenomen numit geodinamo.

În anumite zone aflate sub Atlanticul de Sud, o parte a fluxului magnetic pare să se întoarcă în nucleu, formând așa-numitele „petice de flux invers”.

Acestea pot migra și se pot extinde, contribuind la slăbirea câmpului magnetic de la suprafață. „Am observat cum una dintre aceste regiuni se deplasează spre vest, în direcția Africii, ceea ce explică diminuarea intensității câmpului în acea parte a globului”, a adăugat Finlay.

Datele provin de la misiunea Swarm a Agenției Spațiale Europene (ESA), care folosește trei sateliți identici pentru a măsura semnalele magnetice provenite din interiorul și din oceanele Pământului.

Observațiile lor au arătat, de asemenea, schimbări importante în regiunile cu câmp magnetic intens, precum Canada și Siberia.

Modificări globale în câmpul magnetic al planetei

Potrivit cercetării, din 2014 câmpul magnetic de deasupra Canadei s-a slăbit ușor, în timp ce cel de deasupra Siberiei a devenit mai puternic.

Zona canadiană s-a redus cu o suprafață comparabilă cu cea a Indiei, în timp ce zona siberiană s-a extins pe o arie echivalentă cu Groenlanda.

Modificările sunt corelate cu deplasarea polului magnetic nordic, care în ultimele decenii s-a mutat accelerat spre Siberia.

Anja Strømme, managerul misiunii Swarm, a subliniat importanța acestor date pentru înțelegerea proceselor interne ale planetei: „Este fascinant să vedem imaginea de ansamblu a Pământului dinamic. Sateliții funcționează în continuare impecabil, iar dacă vor rămâne activi și după 2030, vom putea monitoriza cu precizie evoluția câmpului magnetic global”.

Pe termen lung, cercetătorii speră ca analiza acestor variații să ajute la anticiparea efectelor asupra infrastructurilor sensibile, cum ar fi rețelele de sateliți, sistemele de navigație și comunicațiile globale, care depind în mare măsură de stabilitatea câmpului magnetic al planetei.