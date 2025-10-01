Ultima ora
Ceaţă şi frig, în prima zi de octombrie. Anunţ de la ANM
01 oct. 2025 | 06:55
de Iulia Kelt

Sunetul inversării câmpului magnetic al Pământului, o experiență terifiantă pentru cercetători AUDIO/VIDEO

ȘTIINȚĂ
Sunetul inversării câmpului magnetic al Pământului, o experiență terifiantă pentru cercetători AUDIO/VIDEO
Sunetele Pământului / Foto: Newsroom UCLA

O echipă de oameni de știință a transformat datele sateliților ESA într-o reprezentare auditivă a celui mai recent eveniment de inversare magnetică, petrecut acum 41.000 de ani.

Cum a fost transpusă inversarea câmpului magnetic în sunete

Câmpul magnetic al Pământului, generat de mișcarea fierului și nichelului lichid din nucleu, acționează ca un scut invizibil împotriva particulelor solare care ar putea distruge atmosfera, scrie Science Alert.

Deși, în general, acesta rămâne stabil, există perioade rare în care polaritatea sa se inversează. Ultimul episod de acest fel, cunoscut sub numele de evenimentul Laschamps, a avut loc în urmă cu aproximativ 41.000 de ani.

Folosind date obținute de sateliții Swarm ai Agenției Spațiale Europene și corelându-le cu urme geologice descoperite pe Pământ, cercetătorii de la Universitatea Tehnică din Danemarca și Centrul German de Cercetare pentru Geoștiințe au reușit să creeze o interpretare sonoră a fenomenului.

Rezultatul, prezentat în 2024, este o înregistrare de tip ambiental, alcătuită din zgomote naturale precum scârțâitul lemnului sau lovirea pietrelor, menită să redea dramatismul unei astfel de schimbări.

Ascultarea acestei compoziții audio produce o senzație stranie, asemănată de unii specialiști cu o coloană sonoră de film horror.

Impactul inversării câmpului magnetic asupra planetei

În timpul evenimentului Laschamps, câmpul magnetic și-a redus intensitatea până la doar 5% din valoarea actuală, permițând radiațiilor cosmice să pătrundă masiv în atmosferă.

Urmele acestui fenomen au fost identificate în lava solidificată din Franța, dar și în gheața și sedimentele marine, unde concentrațiile de izotopi de beriliu-10 s-au dublat.

Creșterea indică un nivel ridicat de bombardament solar, suficient pentru a afecta stratul de ozon și, posibil, clima globală.

Unii cercetători presupun că aceste condiții ar fi contribuit la extincția megafaunei australiene și chiar la schimbări în comportamentul oamenilor preistorici, precum utilizarea mai intensă a peșterilor pentru adăpost.

Conform analizelor, procesul de inversare a durat aproximativ 250 de ani, iar câmpul magnetic a rămas instabil pentru încă circa 440 de ani, cu o intensitate maximă de doar 25% din cea actuală.

Astăzi, anomalii precum slăbirea câmpului magnetic deasupra Atlanticului de Sud ridică semne de întrebare cu privire la o posibilă nouă inversare.

Totuși, oamenii de știință sunt de părere că aceste variații locale nu indică neapărat un proces global de răsturnare a polilor.

Misiunea Swarm, activă din 2013, monitorizează continuu semnalele magnetice provenite din nucleu, manta, scoarță, oceane și atmosferă, oferind o perspectivă unică asupra modului în care câmpul magnetic evoluează.

Potrivit specialiștilor, înțelegerea evenimentelor extreme din trecut este esențială pentru a putea anticipa impactul unor schimbări similare asupra tehnologiilor moderne și asupra vieții de pe Pământ.

