O tânără, salvată după ce a făcut semn cu mâna dintre dărâmăturile blocului din Rahova. Cum se simte acum, a stat zeci de minute sub o placă de beton

După explozia din Rahova, care a ucis trei persoane și a rănit alte 15, o imagine s-a viralizat în mediul online. Oamenii au rămas șocați atunci când au văzut în imagini o mână ieșită de sub dărâmături, care cerea ajutor.

Cum se simte tânăra scoase de sub dărâmăturile blocului din Rahova

Acum s-a aflat care este starea de sănătate a persoanei care a făcut o lume întreagă să lăcrimeze, de fericire. Autoritățile au precizat că persoana de sub dărâmături este o tânără în vârstă de 24 de ani, care a rezistat sub plăcile de beton câteva ore bune, până a fost salvată de pompieri, după ce chiar ea a reușit să îi cheme cu mâna.

A supraviețuit exploziei înregistrată până și de seimografe și a fost internată de urgență. Medicii au comunicat acum că starea ei de sănătate este una stabilă. În spitalele din București mai sunt internați nouă pacienți care au fost răniți de explozia din blocul de locuințe din cartierul Rahova.

Un pacient ajunge în Austria

O persoană cu arsuri extinse și multiple traumatisme a fost transferată la un spital din Austria. Pacientul este în stare critică și intubat. Transportul se face cu un avion SMURD al Inspectoratului General al Aviației.

O fată internată la Spitalul Grigore Alexandrescu a fost operată, dar rămâne în stare gravă.

Trei dintre răniţii, internaţi la Spitalul Clinic de Urgenţă (Floreasca), sunt stabili, au anunţat sâmbătă reprezentanţii unităţii militare.

”Pacienţii sunt stabili, cei doi se recuperează după intervenţia chirurgicală, probabil săptămâna viitoare se vor externa”, precizează sursa citată.

Cum se simt ceilalți oameni răniți în timpul exploziei

Un pacient de 68 de ani a fost operat de urgență de medicii de la Floreasca și urmează investigaţii imagistice suplimentare şi monitorizare de specialitate. O pacientă de 58 de ani a ajuns la Floreasca cu fracturi la nivelul bazinului şi coloanei lombare, care au necesitat intervenţie chirurgicală. Tot la Floreasca se află și un pacient de 86 de ani, internat fără leziuni post-traumatice.

Femeia de 78 de ani rănită în explozia de pe Calea Rahovei, internată la Spitalul „Bagdasar-Arseni”, este intubată, stabilă hemodinamic. ”Este stabilă hemodinamic, intubată. A fost pansată de dimineaţă”, au anunțat medicii.