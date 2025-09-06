Ultima ora
Noul tip de bagaj de mână permis la Ryanair: dimensiuni mai mari pentru toți pasagerii
06 sept. 2025 | 20:07
de Bianca Dumbrăveanu

O româncă, uimită de mâncarea primită la un resort de 5 stele în Turcia. Imaginile au făcut furori pe internet

Vacanțe și turism
O româncă, uimită de mâncarea primită la un resort de 5 stele în Turcia. Imaginile au făcut furori pe internet
7imagini

O româncă aflată în vacanță la un resort de lux din Turcia a avut parte de o experiență care i-a depășit toate așteptările. În momentul în care a primit preparatele comandate, a scos telefonul și a început să facă fotografii. Farfuriile arătau ca la o expoziție culinară, iar aranjamentele spectaculoase au transformat masa într-un adevărat spectacol vizual. Imaginile au fost postate pe internet și au strâns rapid sute de reacții pozitive, mulți internauți declarându-se impresionați și curioși să afle mai multe despre resortul ales de turistă.

O masă ca în revistele de fine dining

Românca a descris în detaliu experiența culinară trăită la hotelul de 5 stele, unde fiecare preparat era pregătit și prezentat cu atenție. Mâncarea nu era doar variată, ci și extrem de gustoasă, iar mesele erau pline de delicatese care au depășit orice așteptare.

„Mâncarea – variată și foarte gustoasă. În plus, hotelul are 4 restaurante a la carte (italian, turcesc, fish și internațional). Am testat Italian și Fish – arată ca în reviste de fine dining și sunt delicioase”, a povestit ea.

Camere moderne și curățenie impecabilă

Pe lângă mâncare, românca a fost impresionată și de camerele spațioase și moderne ale resortului.

„Camerele – spațioase, cu mobilier modern. Noi am avut lateral sea view. Prosoapele și lenjeriile se schimbau zilnic, fără să cerem”, a relatat ea.

Curățenia a fost un alt aspect care a atras atenția.

„Este probabil cel mai curat hotel pe care l-am văzut. Camere, holuri, restaurante, plajă – totul strălucește. Practic, dacă îți scapă o furculiță, cred că o poți ridica liniștit și folosi mai departe”, a glumit turista.

Plaja, atracția principală

Deși hotelul dispunea și de piscină, românca a preferat să își petreacă timpul pe plajă.

„Plaja – nisip fin, intrare lină în mare, perfectă pentru plimbări lungi desculț (atenție, creează dependență!). Cred că e prima dată când nu mi-am dorit deloc la piscină, plaja câștigă detașat”, a spus ea.

Peisajul spectaculos, apa curată și atmosfera relaxantă au completat experiența de vacanță.

Servicii la cel mai înalt nivel

Un alt punct forte al resortului a fost personalul, descris ca fiind rapid, atent și bine pregătit, capabil să comunice cu turiștii în mai multe limbi străine. Chiar și cei care nu stăpâneau o limbă de circulație internațională se descurcau ușor, datorită disponibilității echipei de a ajuta.

În ceea ce privește atmosfera, hotelul era frecventat în special de turiști germani, iar românii erau prezenți în număr foarte mic. Mediul cosmopolit era completat de un program zilnic variat, cu spectacole, muzică live, activități sportive pe plajă și momente de divertisment care asigurau distracția tuturor oaspeților.

Concluzia turistei

După două săptămâni petrecute la resort, românca a concluzionat că experiența a fost una memorabilă.

„Hotelul e mic, cochet, extrem de curat, cu o plajă superbă și servicii profi. M-aș întoarce oricând fără să stau pe gânduri”, a scris ea în recenzia postată online.

Fotografiile și impresiile sale au devenit rapid virale, reușind să atragă atenția celor care plănuiesc o vacanță în Turcia. Resortul a fost descris ca un loc unde luxul, confortul și ospitalitatea se îmbină perfect pentru o experiență de neuitat.

Prima ninsoare în București vine înainte de decembrie. Meteorologii anunță o iarnă grea în România
Recomandări
Incendiu puternic lângă Ploiești: 80 de hectare cuprinse de flăcări, fum dens vizibil de la kilometri
Incendiu puternic lângă Ploiești: 80 de hectare cuprinse de flăcări, fum dens vizibil de la kilometri
Conducerea celei mai mari școli din București și-a dat demisia în bloc, cu nici două zile înaintea începerii noului an. Ce se întâmplă acum cu părinții și elevii
Conducerea celei mai mari școli din București și-a dat demisia în bloc, cu nici două zile înaintea începerii noului an. Ce se întâmplă acum cu părinții și elevii
Inteligența artificială care, după ce a furat cât a furat, a decis să mai și plătească. Cum dă Anthropic peste 1,5 miliarde de dolari autorilor după ce și-a antrenat modelele pe cărțile lor
Inteligența artificială care, după ce a furat cât a furat, a decis să mai și plătească. Cum dă Anthropic peste 1,5 miliarde de dolari autorilor după ce și-a antrenat modelele pe cărțile lor
„Are soțul/soția dreptul la casa trecută de părinți pe numele meu, la divorț?”. Un avocat a explicat cum poate fi protejată averea la partaj
„Are soțul/soția dreptul la casa trecută de părinți pe numele meu, la divorț?”. Un avocat a explicat cum poate fi protejată averea la partaj
Ora meselor la bătrânețe ar putea influența sănătatea și câți ani mai trăim
Ora meselor la bătrânețe ar putea influența sănătatea și câți ani mai trăim
Un pasager s-a oferit să schimbe locul în avion pentru un cuplu. A regretat imediat gestul frumos pe care a vrut să-l facă
Un pasager s-a oferit să schimbe locul în avion pentru un cuplu. A regretat imediat gestul frumos pe care a vrut să-l facă
În cel mai îndepărtat și izolat loc de pe Pământ, s-a auzit un sunet ciudat, cu frecvență ultra-joasă, spun oamenii de știință
În cel mai îndepărtat și izolat loc de pe Pământ, s-a auzit un sunet ciudat, cu frecvență ultra-joasă, spun oamenii de știință
Cum aerisești corect baia. Greșeli pe care mulți le fac și de ce nu e bine să o faci noaptea
Cum aerisești corect baia. Greșeli pe care mulți le fac și de ce nu e bine să o faci noaptea
Revista presei
Adevarul
Boris Becker, mărturii tulburătoare din închisoare. Cum a fost amenințat de deținuți români cu care jucase poker: „Au încercat să mă lovească dacă nu plăteam datoria”
Playsport.ro
FCSB i-a găsit înlocuitor lui Chiricheș! Gigi Becali a pus banii pe...
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Horoscop duminică, 7 septembrie 2025. Zodia care atrage abundența la final de săptămână
Playtech Știri
Ce pun moldovencele în bulion ca să nu facă floare. Ingredientul banal care oprește fermentarea
Playtech Știri
Ce pomi fructiferi se plantează toamna pentru o recoltă bogată. Cum alegi soiurile cele mai rezistente
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...