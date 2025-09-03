Tot mai mulți români jefuiți în hoteluri din Turcia: “Mi s-au furat de către cameriste o pereche de cercei și un inel cu pietre semiprețioase”

Tot mai mulți turiști români semnalează furturi în hotelurile din Turcia. Vacanțele se transformă astfel în experiențe frustrante, iar victimele se confruntă adesea cu lipsa de sprijin și sfaturi utile pe grupurile online dedicate călătorilor. Relatările celor păgubiți au generat controverse și dezbateri aprinse pe rețelele sociale.

Cum au fost păgubiți românii în vacanță

O turistă româncă a povestit pe un grup de Facebook destinat călătoriilor în Turcia cum i-au fost sustrase bijuterii din camera hotelului.

”Vă rog să mă sfătuiți într-o problemă: mi s-au furat de către cameriste o pereche de cercei și un inel cu pietre semiprețioase (superbi) din camera resortului. Mi-am dat seama abia după ce am ajuns în România. Ieri, o verișoară a întrebat la recepție, arătând poza și dând detaliile camerei etc… dar i s-a spus că nu au fost găsiți în cameră. Vă rog să mă sfătuiți cum să procedez: să trimit email resortului în care să-i ameninț cu reclamații? Unde aș putea să reclam furtul? Din experiența voastră, cum mi-aș putea recupera cerceii și inelul? Vă mulțumesc”, a scris femeia, potrivit Adevărul.

Reacțiile online au fost mai degrabă acuzatoare decât înțelegătoare

În loc să primească sprijin, femeia s-a ales cu critici. Românii au reacționat cu scepticism și ironie în mediul online.

”Ce dovezi aveți că au fost sustrase de cameriste și nu le-ați pierdut dvs?”, a întrebat un comentator.

Altul a adăugat: ”Cine acuză trebuie să prezinte dovezile, doar nu vrei să dovedească hoțul că nu a furat. Așa și eu pot să acuz că mi-au furat turcii din cameră un kilogram de aur, dar am vreo dovadă?”

Unii chiar au criticat decizia victimei de a purta bijuterii în vacanță: ”Lucrurile de valoare se lasă acasă, nu te duci la mare cu bijuterii scumpe să te dai mare”, a scris o femeie.

Replica a venit imediat: ”Așa este, lucrurile de valoare se poartă prin curte la găini, nu se duce la mare sau prin alte călătorii, că dacă unii le văd le strălucesc ochii și se lipesc de ei”.

Alte incidente semnalate în resorturi

Pe pagina de Facebook ”Forum Turcia”, o altă turistă a relatat: ”SE FURĂ LA GRAND PARK LARA HOTEL!!! NU RECOMAND! AU FURAT DIN SEIF! Când am vrut să scot bani din seif, hopa, era blocat, adică nu mi-a mai recunoscut parola introdusă de mine.

Am anunțat la recepție, a venit cineva de la Security, care cu o șurubelniță a desfacut seiful! Când am numărat bănuții, ce să vezi, lipseau 35 de euro!

Am anunțat, au verificat camerele video, răspunsul lor a fost că nu a intrat nimeni în cameră decât noi și camerista, deci nu am rezolvat nimic!

Nu am fost singurii din grupul nostru jefuiți! Din altă cameră au luat din geamantanul închis cu lacăt, au desfacut lacatul și l-au închis înapoi! Au luat 40 euro și 35 USD! SE FURA PUȚIN ȘI DE LA MAI MULȚI!”

În plus, turista a semnalat că unele camere standard sunt insuficiente pentru familii: ”Pentru 2 adulți și un copil de 11 ani am avut o cameră standard foarte mică 4/3 mp!

Ni s-a oferit o cameră family pentru un cost suplimentar de 350 euro, după negocieri am ajuns la 150 euro. Dar doar din a doua zi de sejur s-a putut face asta, pentru o noapte am stat două familii într-un apartament!”

Un român a zburat până la Londra pe trenul de aterizare

Poveștile românilor păgubiți se întâlnesc cu cazuri extreme de curaj și aventură. Andrei Culea, originar din Cochirleni, Constanța, a devenit celebru în 2010 după ce, la vârsta de 19 ani, s-a ascuns în trenul de aterizare al unui avion care zbura de la Viena la Londra, parcurgând peste 1.300 de kilometri la temperaturi de minus 40 de grade Celsius.

Experiența sa a arătat dorința tinerilor români de a-și depăși limitele pentru un trai mai bun și a stârnit atenția internațională. Cazurile prezentate mai sus arată că vacanțele, chiar și în resorturi de lux, pot fi presărate cu riscuri neașteptate. Turismul în Turcia, deși atractiv prin servicii și peisaje, impune prudență, atenție la obiectele de valoare și informare asupra securității camerelor și seifurilor din hoteluri.

