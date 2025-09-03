Ultima ora
Planul Roşu de Intervenţie, activat în Botoşani. 21 persoane implicate într-un accident între un autocar şi un autoturism. Trei oameni au murit
03 sept. 2025 | 20:14
de Badea Violeta

Tot mai mulți români jefuiți în hoteluri din Turcia: “Mi s-au furat de către cameriste o pereche de cercei și un inel cu pietre semiprețioase”

Vacanțe și turism
Tot mai mulți români jefuiți în hoteluri din Turcia: “Mi s-au furat de către cameriste o pereche de cercei și un inel cu pietre semiprețioase”
Hotelurile din Turcia devin tot mai periculoase pentru turistii romani. Sursa foto: Profimedia

Tot mai mulți turiști români semnalează furturi în hotelurile din Turcia. Vacanțele se transformă astfel în experiențe frustrante, iar victimele se confruntă adesea cu lipsa de sprijin și sfaturi utile pe grupurile online dedicate călătorilor. Relatările celor păgubiți au generat controverse și dezbateri aprinse pe rețelele sociale.

Cum au fost păgubiți românii în vacanță

O turistă româncă a povestit pe un grup de Facebook destinat călătoriilor în Turcia cum i-au fost sustrase bijuterii din camera hotelului.

”Vă rog să mă sfătuiți într-o problemă: mi s-au furat de către cameriste o pereche de cercei și un inel cu pietre semiprețioase (superbi) din camera resortului.

Mi-am dat seama abia după ce am ajuns în România. Ieri, o verișoară a întrebat la recepție, arătând poza și dând detaliile camerei etc… dar i s-a spus că nu au fost găsiți în cameră.

Vă rog să mă sfătuiți cum să procedez: să trimit email resortului în care să-i ameninț cu reclamații? Unde aș putea să reclam furtul? Din experiența voastră, cum mi-aș putea recupera cerceii și inelul? Vă mulțumesc”, a scris femeia, potrivit Adevărul.

Reacțiile online au fost mai degrabă acuzatoare decât înțelegătoare

În loc să primească sprijin, femeia s-a ales cu critici. Românii au reacționat cu scepticism și ironie în mediul online.

”Ce dovezi aveți că au fost sustrase de cameriste și nu le-ați pierdut dvs?”, a întrebat un comentator.

Altul a adăugat: ”Cine acuză trebuie să prezinte dovezile, doar nu vrei să dovedească hoțul că nu a furat. Așa și eu pot să acuz că mi-au furat turcii din cameră un kilogram de aur, dar am vreo dovadă?”

Unii chiar au criticat decizia victimei de a purta bijuterii în vacanță: ”Lucrurile de valoare se lasă acasă, nu te duci la mare cu bijuterii scumpe să te dai mare”, a scris o femeie.

Replica a venit imediat: ”Așa este, lucrurile de valoare se poartă prin curte la găini, nu se duce la mare sau prin alte călătorii, că dacă unii le văd le strălucesc ochii și se lipesc de ei”.

Alte incidente semnalate în resorturi

Pe pagina de Facebook ”Forum Turcia”, o altă turistă a relatat: ”SE FURĂ LA GRAND PARK LARA HOTEL!!! NU RECOMAND! AU FURAT DIN SEIF! Când am vrut să scot bani din seif, hopa, era blocat, adică nu mi-a mai recunoscut parola introdusă de mine.

Am anunțat la recepție, a venit cineva de la Security, care cu o șurubelniță a desfacut seiful! Când am numărat bănuții, ce să vezi, lipseau 35 de euro!

Am anunțat, au verificat camerele video, răspunsul lor a fost că nu a intrat nimeni în cameră decât noi și camerista, deci nu am rezolvat nimic!

Nu am fost singurii din grupul nostru jefuiți! Din altă cameră au luat din geamantanul închis cu lacăt, au desfacut lacatul și l-au închis înapoi! Au luat 40 euro și 35 USD! SE FURA PUȚIN ȘI DE LA MAI MULȚI!”

În plus, turista a semnalat că unele camere standard sunt insuficiente pentru familii: ”Pentru 2 adulți și un copil de 11 ani am avut o cameră standard foarte mică 4/3 mp!

Ni s-a oferit o cameră family pentru un cost suplimentar de 350 euro, după negocieri am ajuns la 150 euro. Dar doar din a doua zi de sejur s-a putut face asta, pentru o noapte am stat două familii într-un apartament!”

Vezi și Români jefuiți într-un hotel din Antalya, Turcia: „Ne-au furat banii din seif și i-au înlocuit cu bancnote false!”!

Un român a zburat până la Londra pe trenul de aterizare

Poveștile românilor păgubiți se întâlnesc cu cazuri extreme de curaj și aventură. Andrei Culea, originar din Cochirleni, Constanța, a devenit celebru în 2010 după ce, la vârsta de 19 ani, s-a ascuns în trenul de aterizare al unui avion care zbura de la Viena la Londra, parcurgând peste 1.300 de kilometri la temperaturi de minus 40 de grade Celsius.

Experiența sa a arătat dorința tinerilor români de a-și depăși limitele pentru un trai mai bun și a stârnit atenția internațională. Cazurile prezentate mai sus arată că vacanțele, chiar și în resorturi de lux, pot fi presărate cu riscuri neașteptate. Turismul în Turcia, deși atractiv prin servicii și peisaje, impune prudență, atenție la obiectele de valoare și informare asupra securității camerelor și seifurilor din hoteluri.

Vezi și Pățania românului care a zburat până la Londra pe trenul de aterizare: „Nici nu-ţi trece prin cap ce te îndeamnă sărăcia”!

ANM a emis cod portocaliu de furtuni cu grindină și vijelii. Localitățile aflate sub alertă imediată
Recomandări
De ce ojele semipermanente cu TPO au fost interzise în Europa, dar nu și în Statele Unite
De ce ojele semipermanente cu TPO au fost interzise în Europa, dar nu și în Statele Unite
Seria Oppo Reno14, lansată oficial în România. Dotate cu AI și abilități creative, ar putea fi cele mai atractive telefoane din 2025 la un preț corect
Seria Oppo Reno14, lansată oficial în România. Dotate cu AI și abilități creative, ar putea fi cele mai atractive telefoane din 2025 la un preț corect
De ce a cerut Oana Mizil ordin de protecție împotriva lui Marian Vanghelie: “O decizie necesară. Voi continua să-mi protejez fiica prin fapte, nu prin cuvinte”
De ce a cerut Oana Mizil ordin de protecție împotriva lui Marian Vanghelie: “O decizie necesară. Voi continua să-mi protejez fiica prin fapte, nu prin cuvinte”
Proiect AUR pentru școli: intonarea imnului național și rostirea rugăciunii „Tatăl nostru”
Proiect AUR pentru școli: intonarea imnului național și rostirea rugăciunii „Tatăl nostru”
Paramount confirmă oficial adaptarea cinematografică a francizei Call of Duty. Când vezi filmul realizat după celebrul joc video
Paramount confirmă oficial adaptarea cinematografică a francizei Call of Duty. Când vezi filmul realizat după celebrul joc video
Ce vorbeau dictatorii Xi, Putin și Kim când credeau ca nu-i aude nimeni și microfoanele sunt oprite: “Există șansa de a trăi până la 150 de ani”
Ce vorbeau dictatorii Xi, Putin și Kim când credeau ca nu-i aude nimeni și microfoanele sunt oprite: “Există șansa de a trăi până la 150 de ani”
Locul în care Iisus ar fi vindecat un orb ar fi fost descoperit de arheologi. Unde a avut loc scena biblică?
Locul în care Iisus ar fi vindecat un orb ar fi fost descoperit de arheologi. Unde a avut loc scena biblică?
Ce spune Nicușor Dan despre o majorare a TVA la 24%. Ce schimbări ar putea apărea în sectorul HoReCa
Ce spune Nicușor Dan despre o majorare a TVA la 24%. Ce schimbări ar putea apărea în sectorul HoReCa
Revista presei
Adevarul
Vacanță de coșmar la 5 stele. Pățania unei turiste românce a stârnit scandal pe internet: „Nu mai poți face nimic”
Playsport.ro
Gigi Becali, gata să bage mâna în buzunar pentru încă două transferuri la FCSB!
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Tragedie în Sovata: o fetiță de 7 ani a murit după ce un dulap s-a prăbușit peste ea
Playtech Știri
Horoscop zilnic 4 septembrie 2025. Zodia care va primi o veste neașteptată legată de bani
Playtech Știri
Un copil de 1 an și 5 luni a murit electrocutat în centrul Vasluiului după ce a atins un spot din iarbă. Era cu tatăl său de mână
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...