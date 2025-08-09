O româncă a dat avans pentru un sejur în Thassos, dar a sfârşit prin nu avea unde sta în vacanţă. „Mizerie peste tot”. Turiştii i-au spus imediat ce trebuia să facă

O turistă din România a povestit pe un forum de călătorii experiența neplăcută pe care a avut-o în Thassos, Grecia, după ce a rezervat direct la proprietar o cameră de cazare. Femeia a achitat un avans cu aproximativ două luni înainte de plecare, însă, odată ajunsă la destinație, a descoperit că realitatea era departe de ceea ce i se promisese.

Problema cu care se confruntă din ce în ce mai mulţi români, în Thassos

„Astăzi am ajuns la cazare, era mizerie peste tot, camera mirosea foarte urât. Nu era un loc potrivit din niciun punct de vedere. Proprietarul nu dorește să ne înapoieze nici măcar jumătate din avans”, a scris turista în mesajul postat pe grupul de Facebook „Forum Thassos”.

Mesajul ei a stârnit un val de comentarii, de la încurajări și recomandări practice, până la critici dure la adresa modului în care a ales să rezerve. Unii i-au recomandat prudență pe viitor, subliniind că nu ar trebui să plătească niciodată un avans mai mare de două nopți și că locația trebuie verificată înainte de orice transfer de bani.

„Acum vă luați adio de la avans și căutați altă cazare. Pentru o locație sigură, vă pot pune în legătură cu o proprietară din Skala Sotiros”, i-a scris un utilizator.

Alții au subliniat că rezervările „la privat”, fără platforme sau hoteluri clasificate, vin cu riscuri.

„Cine merge la privat cum mergeau majoritatea în România la mare în anii ’60–’80 la așa-zisa ‘gazdă’ să nu se aștepte la altceva decât lipsă de confort și curățenie. Dacă vrei ceva ca lumea, rezervă la 4 sau 5 stele”, a comentat un membru al forumului.

Mai mulți utilizatori i-au sugerat să apeleze la poliție, afirmând că în cazuri similare autoritățile locale au intervenit.

„Sunați la poliție, am mai citit cazuri pe grup, și poliția a rezolvat. Spor!”, a transmis cineva. Un alt sfat a fost să rămână jumătate din perioada plătită, dacă dorește să recupereze măcar o parte din bani.

În sprijinul relatării, un alt turist a împărtășit o experiență negativă la hotelul Kazaviti din Thassos, unde a întâmpinat probleme similare:

„Am sunat și poliția, însă proprietarul s-a ales doar cu o mustrare și obligativitatea de a curăța camera. Nu recomand deloc hotel Kazaviti, pozele de pe Facebook nu reflectă realitatea. Camera era murdară, iar proprietarul foarte arogant și dezinteresat.”

Ce spun specialiștii în turism

Cazul româncei reamintește importanța documentării prealabile și a verificării reputației locației, mai ales în sezonul estival, când cererea de cazare este ridicată și tentația ofertelor directe poate fi mare.

Specialiștii în turism recomandă, în astfel de situații, păstrarea tuturor dovezilor — fotografii, înregistrări video, corespondență cu proprietarul — și sesizarea autorităților locale din Grecia sau a Oficiului pentru Protecția Consumatorului din România. De asemenea, rezervările prin platforme recunoscute oferă, de regulă, posibilitatea solicitării unei rambursări, însă în cazul rezervărilor directe, turiștii depind aproape exclusiv de bunăvoința proprietarului și de legislația locală.