Imagini cu flăcările de pe Insula Thassos. O turistă din România ne-a povestit cum a trăit sub amenințarea incendiului: „Era un miros puternic de fum!” EXCLUSIV

Miercuri seară, în timpul unei furtuni puternice, au izbucnit patru incendii în patru zone de pe Insula Thassos, una dintre cele mai apreciate destinații de vacanță printre români. Ce s-a întâmplat și care este situația a doua zi dimineață.

De la ce au izbucnit incendiile din Thassos

În seara zilei de miercuri, 6 august 2025, pe Insula Thassos, una dintre destinațiile de vacanță preferate de români, au izbucnit incendii puternice, după ce vegetația uscată a fost aprinsă de fulgere.

Flăcările s-au declanșat în patru zone diferite de pe insulă, situată în partea de nord a Mării Egee, iar serviciile de intervenție s-au mobilizat rapid. Astfel, s-a acționat inclusiv cu buldoexcavatoare, iar în sprijinul pompierilor au fost trimise ajutoare chiar din Kavala.

Furtuna a izbucnit din senin, iar vegetația s-a aprins cu ușurință. În plus, eforturile autorităților au fost îngreunate de vântul puternic, care a crescut riscul de extindere a focului.

Printre turiști s-a instalat panica, unii alegând să plece din zonele afectate, după cum reiese din postările de pe grupurile de călătorie din mediul online dedicate insulei.

Cel mai puternic focar a fost în zona Skala Prinos, în apropierea plajei. Cu toate acestea, potrivit celor prezenți, autoritățile și-au făcut bine treaba, iar în dimineața zilei de 7 august flăcările fuseseră lichidate. În aer se simțea, însă, mirosul de fum.

„Nu mai arde, totul este bine. De dimineață, la 6, corelat cu ceața matinală, era un miros puternic de fum. Buldoexcavatoarele au intervenit aseară începând cu ora 21:30 și au făcut o treabă excelentă”, a declarat Beatrice, o turistă din zona Prinos, pentru Playtech.

„Nu a fost primit niciun mesaj de evacuare”

Oana, o româncă aflată, de asemenea, în Prinos, ne-a dezvăluit că incendiul a fost lichidat complet în jurul orei 11 seara. Din fericire, în zonă nu au existat victime. De asemenea, nu au fost emise mesaje de evacuare.

„Deci aseară a fost o furtună cu fulgere, cel mai probabil datorită lor a fost incendiu. Incendiul despre care vorbesc a avut loc într-o zonă cu vegetație uscată și a fost ținut sub control. Nu a fost raportată nici o victimă și nu a fost primit mesaj de evacuare. Incendiul a fost stins până să ajungă la case. S-a acționat pe timpul zilei cu avioane și elicoptere cu apă. La lăsarea serii au venit echipele terestre”, ne-a povestit turista.

Al doilea incendiu din Thassos, în mai puțin de o lună

Precizăm că nu este prima dată în acest sezon estival când incendiile izbucnesc în Thassos. În urmă cu aproximativ o lună, în noaptea dintre 9 și 10 iulie, un alt incendiu de vegetație a izbucnit în zona forestieră Glikadi.

Atunci, mai bine de 60 de pompieri, ajutați de 20 de autospeciale, au încercat ore întregi să stingă focul, alimentat, ca și în cazul din aceste zile, de vântul care sufla cu putere.

La momentul respectiv, flăcările s-au extins inclusiv pe drumuri, ceea ce a dus la blocarea accesului în mai multe zone. De asemenea, un transformator a fost avariat, lăsând mai multe resorturi fără curent pe parcursul nopții.

Dacă acum nu au fost transmise mesaje de evacuare, în iulie, două hoteluri pline cu turiști – inclusiv români – au fost evacuate. Intervenția a fost susținută de trei aeronave și două elicoptere, conform adevarul.ro.