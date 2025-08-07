Ultima ora
Cât te va costa factura la curent în septembrie dacă ești client Hidroelectrica. TVA-ul majorat se resimte
07 aug. 2025 | 08:35
de Daoud Andra

Incendii în Thassos. Românii au început să plece de pe insulă din cauza focarelor, zonele în care intervin pompierii: „Căutăm cazare, avem copii”

Vacanțe și turism
Incendii în Thassos. Românii au început să plece de pe insulă din cauza focarelor, zonele în care intervin pompierii:
FOTO: Profimedia Images

Vacanțele liniștite ale turiștilor români din insula Thassos au fost brusc întrerupte de mai multe incendii de vegetație izbucnite în cursul zilei de miercuri, 7 august. Focarele, declanșate cel mai probabil de fulgere în timpul unei furtuni, s-au extins rapid din cauza vântului și a vegetației uscate, iar una dintre cele mai afectate zone a fost Dasilio Prinos.

Pompierii intervin pentru a stinge incendiile

Administratorul grupului „Forum Thassos”, Dan Adrian Drăgan, a transmis în timp real detalii despre evoluția incendiilor, confirmând că intervențiile pompierilor au fost ample, desfășurate atât terestru, cât și aerian. „Avem câteva focare pe insulă, provocate de fulgere. Se intervine terestru și aerian. Cel mai mare este în zona Dasilio Prinos”, a informat acesta într-o postare publică.

Situația a devenit tensionată mai ales în apropierea localităților Maries și Prinos, unde echipajele de intervenție au fost nevoite să acționeze rapid pentru a preveni extinderea focului către zone locuite sau turistice.

Vezi și:
Un român și cei doi copii ai săi, la un pas de înec în Thassos după ce au ieșit la o plimbare cu barca. Gestul care le-a salvat viața
Unde găsești cele mai curate plaje din Thassos. Românii se plâng de algele de la mal

„La ora 20:27 au fost anunțate 50 de cadre de pompieri și 13 autospeciale din Kavala, trimise pentru a sprijini intervențiile de pe insulă”, a adăugat administratorul grupului. Douăzeci de minute mai târziu, forțele terestre care au reușit să stingă un focar din Maries au fost redirecționate către zona Prinos.

Din fericire, spre seară, ploaia care a început în Limenaria a ajuns și în zona afectată. După ora 21:00, existau informații potrivit cărora în Prinos începuse să plouă. Iar aproape de miezul nopții, eforturile combinate ale pompierilor și voluntarilor au dat roade: „Se pare că focul din zona Prinos a fost stins”, a scris Drăgan aproape de miezul noții, precizând că va reveni cu date oficiale privind celelalte focare.

Turiștii au plecat din zonele afectate

În timp ce autoritățile elene fac eforturi majore pentru a controla situația, turiștii români aflați pe insulă au început să caute alternative pentru siguranța lor și a familiilor. În special în zonele apropiate focarelor, oamenii au fost nevoiți să ia decizii rapide. Unii s-au mutat în alte hoteluri mai îndepărtate, în timp ce alții și-au întrerupt vacanța mai devreme decât era planificat.

„(Ajutor) Bună seara, am plecat de la hotelul Ilio Mare din cauza incendiului. Știți cumva unde putem găsi o cazare pentru noaptea asta la un preț decent? (Suntem cu doi copii micuți)”, a scris o turistă româncă pe același grup, apelând la comunitatea online pentru sugestii.

Autoritățile elene recomandă turiștilor să urmărească îndeaproape comunicările oficiale, să evite zonele afectate și să rămână în alertă până la stabilizarea completă a situației. Pe măsură ce vremea pare să ajute eforturile de stingere, turiștii speră că pericolul a trecut și că insula își va recăpăta rapid liniștea.

Ghinion pentru românii care sunt la mare zilele acestea. Vântul provoacă valuri mari, prognoza meteo pentru weekend
Recomandări
Elon Musk anunță un nou model Full Self-Driving, în plin scandal privind autopilotul Tesla
Elon Musk anunță un nou model Full Self-Driving, în plin scandal privind autopilotul Tesla
Românul care revoluționează medicina la Stanford: cum a recreat țesut cerebral uman în laborator
Românul care revoluționează medicina la Stanford: cum a recreat țesut cerebral uman în laborator
Cele mai bune setări de controller pentru jocul video Battlefield 6 Beta în 2025. Așa nu mai pierzi timp pe greșeli și te joci corect de la început
Cele mai bune setări de controller pentru jocul video Battlefield 6 Beta în 2025. Așa nu mai pierzi timp pe greșeli și te joci corect de la început
Ai voie să foloseşti telefonul în timp ce stai la semafor, în maşină? Legea spune clar, în 2025
Ai voie să foloseşti telefonul în timp ce stai la semafor, în maşină? Legea spune clar, în 2025
OpenAI dă ChatGPT aproape pe degeaba acestor instituții. Ce implică noul parteneriat?
OpenAI dă ChatGPT aproape pe degeaba acestor instituții. Ce implică noul parteneriat?
Google neagă că AI-ul introdus în motorul de căutare reduce traficul către site-uri
Google neagă că AI-ul introdus în motorul de căutare reduce traficul către site-uri
Disney integrează Hulu în Disney+ și lansează o platformă unificată
Disney integrează Hulu în Disney+ și lansează o platformă unificată
Funeralii Ion Iliescu. Politicienii se adună pentru înmormântare. Nicuşor Dan, aşteptat să aducă omagii fostului preşedinte
Funeralii Ion Iliescu. Politicienii se adună pentru înmormântare. Nicuşor Dan, aşteptat să aducă omagii fostului preşedinte
Revista presei
Adevarul
Cine este „fiul adoptiv” al lui Ion Iliescu, de care a avut grijă, dar pe care nu l-a înfiat legal
Playsport.ro
Andrei Gheorghiță pleacă de la FCSB și semnează cu o rivală din Superliga. Gigi Becali a făcut anunțul
Ego.ro
Ce să nu faci niciodată când intri într-un cazinou
Playtech Știri
11 lucruri surprinzătoare pe care le poți curăța cu șampon pentru bebeluși, potrivit specialiștilor în curățenie
Playtech Știri
Horoscop zilnic 7 august 2025. Zodia care ar trebui să fie atentă la cheltuieli excesive, pentru că pot apărea probleme financiare neașteptate
Playtech Știri
Cum alungi cârtițele din grădină pentru totdeauna. Soluții testate de un grădinar cu experiență
Ego.ro
Ce au observat experții, la aparițiile fiului cel mic al lui Kate Middleton și al Prințului William
Ego.ro
Știați că Alin Gălățescu are o fiică? Iată ce relație are cu ea și cu mama ei