Incendii în Thassos. Românii au început să plece de pe insulă din cauza focarelor, zonele în care intervin pompierii: „Căutăm cazare, avem copii”

Vacanțele liniștite ale turiștilor români din insula Thassos au fost brusc întrerupte de mai multe incendii de vegetație izbucnite în cursul zilei de miercuri, 7 august. Focarele, declanșate cel mai probabil de fulgere în timpul unei furtuni, s-au extins rapid din cauza vântului și a vegetației uscate, iar una dintre cele mai afectate zone a fost Dasilio Prinos.

Pompierii intervin pentru a stinge incendiile

Administratorul grupului „Forum Thassos”, Dan Adrian Drăgan, a transmis în timp real detalii despre evoluția incendiilor, confirmând că intervențiile pompierilor au fost ample, desfășurate atât terestru, cât și aerian. „Avem câteva focare pe insulă, provocate de fulgere. Se intervine terestru și aerian. Cel mai mare este în zona Dasilio Prinos”, a informat acesta într-o postare publică.

Situația a devenit tensionată mai ales în apropierea localităților Maries și Prinos, unde echipajele de intervenție au fost nevoite să acționeze rapid pentru a preveni extinderea focului către zone locuite sau turistice.

„La ora 20:27 au fost anunțate 50 de cadre de pompieri și 13 autospeciale din Kavala, trimise pentru a sprijini intervențiile de pe insulă”, a adăugat administratorul grupului. Douăzeci de minute mai târziu, forțele terestre care au reușit să stingă un focar din Maries au fost redirecționate către zona Prinos.

Din fericire, spre seară, ploaia care a început în Limenaria a ajuns și în zona afectată. După ora 21:00, existau informații potrivit cărora în Prinos începuse să plouă. Iar aproape de miezul nopții, eforturile combinate ale pompierilor și voluntarilor au dat roade: „Se pare că focul din zona Prinos a fost stins”, a scris Drăgan aproape de miezul noții, precizând că va reveni cu date oficiale privind celelalte focare.

Turiștii au plecat din zonele afectate

În timp ce autoritățile elene fac eforturi majore pentru a controla situația, turiștii români aflați pe insulă au început să caute alternative pentru siguranța lor și a familiilor. În special în zonele apropiate focarelor, oamenii au fost nevoiți să ia decizii rapide. Unii s-au mutat în alte hoteluri mai îndepărtate, în timp ce alții și-au întrerupt vacanța mai devreme decât era planificat.

„(Ajutor) Bună seara, am plecat de la hotelul Ilio Mare din cauza incendiului. Știți cumva unde putem găsi o cazare pentru noaptea asta la un preț decent? (Suntem cu doi copii micuți)”, a scris o turistă româncă pe același grup, apelând la comunitatea online pentru sugestii.

Autoritățile elene recomandă turiștilor să urmărească îndeaproape comunicările oficiale, să evite zonele afectate și să rămână în alertă până la stabilizarea completă a situației. Pe măsură ce vremea pare să ajute eforturile de stingere, turiștii speră că pericolul a trecut și că insula își va recăpăta rapid liniștea.