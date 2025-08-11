Ultima ora
O parcare din România este sufocată de deșeuri. Lipsa camerelor de supraveghere face imposibilă prinderea vinovaților

Social
O parcare din România este sufocată de deșeuri. Lipsa camerelor de supraveghere face imposibilă prinderea vinovaților
O parcare din Romania s-a transformat in groapa de gunoi. Sursa foto: DRDP Craiova/Facebook

O parcare din România se umple de gunoaie pe zi ce trece. Fără camere de supraveghere, făptașii rămân anonimi și nepedepsiți, iar angajații Drumurilor Naționale sunt nevoiți să intervină frecvent pentru a curăța zona transformată în groapă de gunoi.

Deșeurile, o problemă recurentă în parcările de pe drumurile naționale

Salariații de la Drumuri Naționale întâmpină adesea dificultăți în gestionarea deșeurilor aruncate în mod ilegal în parcările situate de-a lungul drumurilor naționale.

Lipsa camerelor de supraveghere împiedică identificarea persoanelor care abandonează gunoaie în aceste spații, iar măsurile concrete din partea autorităților sunt insuficiente pentru a descuraja acest comportament.

În lipsa unor sancțiuni eficiente și a monitorizării video, deșeurile menajere și alte tipuri de mizerii se adună rapid, transformând orice parcare într-o groapă de gunoi.

Această situație se întâlnește mai ales în zonele turistice, unde unitățile de cazare contribuie frecvent la fenomenul abandonului ilegal al deșeurilor.

Exemplu concret din teren: DN 57, între Orșova și Eșelnița

Un exemplu recent este parcare de pe DN 57, între Orșova și Eșelnița, unde în doar două zile s-a acumulat o cantitate considerabilă de gunoaie.

Angajații DRDP Craiova au intervenit pentru curățenie vineri, însă în scurt timp zona a redevenit plină de deșeuri. Reprezentanții DRDP Craiova au transmis un mesaj clar către public.

”Vă rugăm nu mai aruncați deșeurile menajere în parcări! Majoritatea parcărilor din zona drumurilor naționale sunt dotate cu recipiente pentru colectarea deșeurilor provenite din trafic.

Angajații drumurilor naționale se confruntă deseori cu problema depozitării în parcări a deșeurilor provenite din locuințe, proprietăți private sau spații comerciale.”

”Colectarea și depozitarea acestora înseamnă timp și bani”

Pe lângă aspectul inestetic și pericolul pentru mediu, acumularea deșeurilor afectează și resursele alocate întreținerii drumurilor.

”Atunci când intervenim și de 3-4 ori pe săptămână pentru a curăța parcările și drumurile naționale de deșeuri, avem mai puțin timp și resurse financiare pentru lucrări de reparație și întreținere. Colectarea și depozitarea acestora înseamnă timp și bani!”, avertizează reprezentanții DRDP Craiova.

În lipsa camerelor de supraveghere și a unor controale stricte, autoritățile se confruntă cu dificultăți în identificarea și sancționarea celor care abandonează ilegal gunoaie.

Aceasta face necesară o implicare mai mare din partea autorităților locale și o campanie de conștientizare pentru prevenirea poluării în spațiile publice. Numai printr-o colaborare eficientă între cetățeni și instituții se poate asigura curățenia și protejarea mediului înconjurător.

