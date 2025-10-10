O nouă culoare la semafoare. Motivul pentru care a fost ales albul, ce semnifică în intersecţie

Semafoarele sunt, fără îndoială, unul dintre cele mai importante elemente ale siguranței rutiere. Fără ele, traficul din marile orașe ar deveni un haos imposibil de controlat. Totuși, lumea se schimbă rapid, iar sistemele rutiere trebuie să se adapteze noilor tehnologii. Astfel, o schimbare importantă este pe cale să apară: introducerea unei noi culori la semafoare.

Atenție la noua culoare care va apărea la semafoare!

Potrivit cercetătorilor de la Universitatea de Stat din Carolina de Nord, această nouă culoare nu va înlocui luminile tradiționale – roșu, galben și verde –, ci le va completa. Scopul ei este de a facilita comunicarea între vehiculele autonome (VA) și semafoarele inteligente, pentru o gestionare mai eficientă a traficului.

Conform explicațiilor oferite de experții EcoNews, lumina albă va fi activată atunci când în apropierea intersecției se află un număr mare de vehicule autonome. În acel moment, mașinile dotate cu tehnologie de conducere automată vor comunica între ele și cu semaforul, stabilind cel mai sigur și mai eficient mod de traversare.

Pentru șoferii umani, semnalul alb va avea o semnificație simplă: să urmeze vehiculul autonom din față. Practic, mașinile autonome vor prelua temporar rolul de „ghid” în intersecție, asigurând o mișcare sincronizată și sigură a traficului. Dacă numărul de vehicule autonome scade, sistemul va reveni automat la funcționarea clasică, cu cele trei lumini obișnuite.

„Faza albă este un pas esențial spre adaptarea infrastructurii rutiere la era mașinilor autonome”, explică Dr. Ali Hajbabaie, profesor de inginerie civilă la NC State. „Această fază permite vehiculelor să colaboreze în timp real, reducând întârzierile și consumul de combustibil, fără a compromite siguranța șoferilor umani.”

Trafic mult mai fluid

Studiile arată că, în intersecțiile unde se aplică sistemul cu lumină albă, întârzierile pot fi reduse cu până la 94%, iar fluxul de trafic devine mult mai fluid. Pe termen lung, această inovație ar putea duce la o scădere semnificativă a blocajelor, la un consum mai mic de carburant și la un mediu mai curat.

Deși tehnologia se află încă în fază de testare, mai multe țări analizează posibilitatea implementării semafoarelor cu a patra culoare. Dacă rezultatele vor fi confirmate, lumina albă ar putea deveni, în anii următori, un element obișnuit în intersecțiile moderne, marcând o nouă etapă în evoluția mobilității urbane.