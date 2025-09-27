Ultima ora
Cod Rutier 2025. Amenzi mari pentru șoferii care trec intenționat pe galben la semafor
27 sept. 2025
de Iulia Kelt

Ce spune codul Rutier 2025

Codul Rutier actualizat în 2025 precizează clar obligațiile șoferilor în intersecții semaforizate. Deși mulți șoferi consideră că lumina galbenă le permite să accelereze, legea stabilește contrariul: intenția de a trece pe galben, atunci când există timp pentru oprire, se sancționează.

Care este rolul luminii galbene

Semafoarele sunt instalate pentru a asigura siguranța și fluidizarea traficului, iar fiecare culoare are o semnificație bine definită.

Verdele permite accesul în intersecție, roșul obligă la oprire, iar galbenul are un rol intermediar.

Concret, acesta se aprinde pentru câteva secunde după stingerea semnalului verde și înainte de roșu, pentru a le oferi șoferilor timp să reducă viteza și să se oprească în siguranță.

Legislația rutieră prevede că, la apariția galbenului, conducătorii auto trebuie să frâneze și să nu depășească marcajul de oprire, cu excepția cazului în care se află deja prea aproape de semafor și oprirea ar fi periculoasă.

Ce sancțiuni riscă șoferii care trec intenționat pe galben

Articolul 53 din regulamentul de aplicare al OUG 195/2002 stipulează că șoferii au obligația să oprească atunci când semnalul se schimbă din verde în galben.

Doar cei aflați într-o situație de imposibilitate obiectivă de a frâna (distanță foarte mică sau viteză mare) pot continua traversarea intersecției.

În caz contrar, trecerea intenționată pe galben constituie contravenție și se sancționează conform Art. 99 alin. (15) din Codul Rutier. În practică, amenda este cuprinsă între 405 lei și 607,5 lei, echivalentul a 2 sau 3 puncte de amendă.

Un polițist rutier poate aprecia de la caz la caz dacă șoferul avea posibilitatea să frâneze în siguranță sau a ales să accelereze pentru a evita oprirea. Prin urmare, decizia finală rămâne la latitudinea agentului constatator.

În 2025, regulile privind semnalele luminoase rămân stricte: galbenul nu este o invitație la viteză, ci un avertisment pentru oprire.

Șoferii care forțează trecerea riscă nu doar amenzi de câteva sute de lei, ci și posibile situații periculoase în trafic.

Respectarea semaforului nu este, așadar, doar o obligație legală, ci și o măsură de protecție pentru toți participanții la circulație.

