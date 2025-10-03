Ce sunt etichetele “semafor” pentru haine și ce culori trebuie să urmărești la cumpărături

Dacă până acum eram obișnuiți să vedem etichete de tip „semafor” în sectorul alimentar – acolo unde culorile verde, galben și roșu semnalau cât de sănătos sau nociv este un produs –, aceeași idee începe să fie aplicată și în domeniul vestimentar. De data aceasta, scopul nu este să aflăm câte calorii are un produs, ci să înțelegem cât de mult a poluat mediul tricoul sau cămașa pe care intenționăm să o cumpărăm.

Hainele vor avea scor de poluare

Conceptul funcționează simplu: fiecărui articol vestimentar i se acordă un scor de impact asupra mediului. Cu cât punctajul este mai mare, cu atât înseamnă că producerea lui a consumat mai multe resurse și a generat mai multă poluare. Practic, eticheta devine un fel de „radiografie ecologică” a produsului.

În prezent, sistemul este voluntar. Totuși, Comisia Europeană pregătește o directivă prin care toate statele membre vor fi obligate să afișeze, pe lângă preț, și costurile de mediu ale hainelor. Prima țară care a pus în practică acest tip de etichetare este Franța, unde un mare producător a început deja să afișeze scorurile ecologice la raft. Astfel, clienții dintr-un magazin parizian pot afla în timp real câtă apă, energie sau ce tip de transport au fost necesare pentru a aduce acea haină pe umeraș.

Deși încă nu există o clasificare exactă și unitară, primele exemple arată diferențele mari dintre produse. O cămașă realizată din bumbac organic, produs local, ar putea avea un scor de aproximativ 200-300 de puncte – semn că este relativ prietenoasă cu mediul. În schimb, o cămașă din poliester, fabricată într-o uzină uriașă din Asia și transportată mii de kilometri până în Europa, poate trece ușor de 3.000 de puncte. Cu alte cuvinte, aceeași piesă vestimentară poate însemna o amprentă de carbon incomparabil mai mare.

Între responsabilitate și preț

Scopul acestor etichete este să îi facă pe consumatori să reflecteze înainte de a cumpăra. Nu este vorba doar despre preț și material, ci și despre resursele ascunse în spatele unui obiect aparent banal: câți litri de apă s-au folosit, câtă energie a fost consumată, cât de poluant a fost transportul. Autoritățile speră astfel să reducă apetitul pentru hainele din zona „fast fashion”, care sunt ieftine, dar foarte costisitoare pentru planetă.

De altfel, mai multe branduri mari au început să evidențieze deja produsele realizate din materiale reciclate sau cu un consum redus de resurse, inclusiv în România.

Implementarea acestui sistem nu înseamnă că toți consumatorii vor lua decizia de cumpărare în funcție de scorul ecologic. Pentru mulți, prețul și aspectul materialului rămân prioritare. Totuși, la nivel european, tendința este clară: reducerea risipei din industria textilă și creșterea transparenței.