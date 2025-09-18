Donald Trump și Regele Charles și-au oferit cadouri extravagante, iar Regina Camilla a primit un dar surprinzător

Ultima ora
18 sept. 2025 | 15:13
de Daoud Andra

Regele Charles și Donald Trump (FOTO: Profimedia Images)

Vizita de stat a președintelui american Donald Trump în Marea Britanie continuă să atragă atenția prin fast, dar și prin schimbul de daruri simbolice dintre cele două familii. După ce au ajuns la Windsor, unde au fost întâmpinați de Prințul William și Prințesa Kate, Trump și Prima Doamnă, Melania, au fost primiți cu o ceremonie de amploare de Regele Charles și Regina Camilla. În spiritul tradiției, momentul solemn a fost urmat de un schimb de cadouri, fiecare având o semnificație aparte în relația dintre SUA și Regatul Unit.

Darurile Regelui Charles pentru Donald și Melania Trump

Pentru a marca 250 de ani de la Declarația de Independență a Statelor Unite, adoptată la Philadelphia pe 4 iulie 1776, Charles i-a dăruit președintelui american un volum legat manual în piele, realizat în atelierele regale de la Windsor. Cartea, un obiect unicat, este menită să amintească atât de istoria comună, cât și de legăturile politice și culturale dintre cele două state.

Un alt cadou cu valoare simbolică a fost steagul Marii Britanii care a fluturat deasupra Palatului Buckingham pe 20 ianuarie 2025, ziua inaugurării lui Trump pentru cel de-al doilea mandat. Gestul a fost privit ca o recunoaștere a momentului istoric și o reafirmare a parteneriatului transatlantic.

Regina Camilla și Regele Charles au pregătit daruri speciale și pentru Melania Trump. Prima Doamnă a primit un bol din argint și email, realizat prin tehnici tradiționale de un artist din Irlanda de Nord, Cara Murphy, piesă care poartă cifrul regal al Majestății Sale. În plus, Melania a primit și o poșetă personalizată, semnată Anya Hindmarch, una dintre creatoarele britanice preferate de aristocrația londoneză.

Replica sabiei lui Eisenhower, darul lui Trump pentru rege

Nici Donald și Melania Trump nu au venit cu mâna goală. Ei i-au oferit Regelui Charles o replică a sabiei președintelui Eisenhower, un obiect încărcat de simbolism. Conform Palatului Buckingham, acest dar reprezintă un gest de „profund respect” și amintește de alianța dintre SUA și Marea Britanie, care a jucat un rol decisiv în victoria din cel de-al Doilea Război Mondial. Sabia este, totodată, un semn al valorilor și al spiritului de cooperare care continuă să definească relația celor două națiuni.

O alegere surprinzătoare a fost darul pregătit special pentru Regina Camilla: o broșă vintage Tiffany & Co., realizată din aur de 18K, împodobită cu diamante și rubine. Alegerea nu a fost întâmplătoare: rubinul este piatra asociată cu data de naștere a Reginei, iar diamantul este piatra asociată Melaniei, marcând astfel un detaliu simbolic de prietenie și legătură personală.

Nu este pentru prima dată când Charles primește cadouri extravagante de la liderii lumii. La încoronarea sa, Regele Bahrainului i-a oferit un Rolls-Royce Cullinan Series II, iar fostul președinte american Joe Biden i-a dăruit un dosar de piele cu scrisori istorice dintre Regina Elisabeta a II-a și Eisenhower, alături de fotografii rare ale vizitelor de stat.

