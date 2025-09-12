O nouă atenționare ANM HARTĂ: cod galben de furtuni în 8 județe, cu vijelii și ploi torențiale

Ultima ora
România și Bulgaria rămân la finalul clasamentului UE privind speranța de viață. Cauzele decalajului țării noastre
12 sept. 2025 | 11:40
de Badea Violeta

Administrația Națională de Meteorologie a emis vineri, 12 septembrie 2025, o atenționare cod galben de averse însemnate cantitativ pentru opt județe din țară. Fenomenele meteorologice vor include ploi torențiale, descărcări electrice și cantități de apă importante, în special în Muntenia, Moldova și Transilvania.

Cod galben valabil vineri până la ora 22:00

Potrivit ANM, în nordul Munteniei, sudul Moldovei și sud-estul Transilvaniei se vor înregistra averse însemnate cantitativ, local însoțite de descărcări electrice. În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 25…30 l/mp și izolat peste 40 l/mp.

Sunt vizate județele Prahova, Buzău, Vrancea și Galați, integral, și parțial Covasna, Brașov, Argeș și Dâmbovița. Ploile se vor manifesta cu intensitate, iar în zonele afectate este recomandată prudență sporită, mai ales în trafic și în apropierea râurilor sau zonelor cu risc de inundații.

De asemenea, până sâmbătă, la ora 2:00, rămâne în vigoare o informare de ploi însemnate cantitativ pentru jumătatea de est a țării și zonele montane. În acest interval, cantitățile de apă vor fi de 15…20 l/mp și izolat de peste 30 l/mp, iar descărcările electrice vor fi posibile în mod izolat.

O noua atentionare ANM HARTA

Judetele vizate de cod galben. Sursa foto: ANM

Prognoza săptămânală: 15 – 21 septembrie 2025

Pentru săptămâna 15 – 21 septembrie, temperaturile vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă, în cea mai mare parte a țării. Cantitățile de precipitații vor fi ușor excedentare local în nordul țării, dar deficitare în regiunile sud-vestice. În restul teritoriului, regimul pluviometric va fi apropiat de normal.

Meteorologii atenționează că, în intervalele cu precipitații, ploile vor avea și caracter de aversă, fiind însoțite izolat de descărcări electrice. Astfel, populația este sfătuită să consulte prognoza locală și să evite zonele cu risc de inundații sau alunecări de teren.

Cum va fi vremea în următoarele săptămâni

Pentru perioada 22 – 28 septembrie, temperaturile medii se vor menține apropiate de normal, iar regimul ploilor va fi, în general, normal, cu posibil deficit în nordul, centrul și estul țării.

Săptămâna 29 septembrie – 5 octombrie va aduce temperaturi medii normale, iar cantitățile de precipitații vor fi în general apropiate de cele obișnuite pentru această perioadă, pe întreg teritoriul României.

În intervalul 6 – 12 octombrie, mediile valorilor termice vor fi apropiate de cele normale, iar precipitațiile estimate vor fi, de asemenea, apropiate de normal în majoritatea regiunilor.

Astfel, populația este avertizată să urmărească în continuare evoluția vremii și să respecte recomandările autorităților, mai ales în județele vizate de codul galben de furtuni.

