O mare bancă din România se închide după 30 octombrie. Clienţii au primit mesaj, vor fi mutaţi la Intesa Sanpaolo Bank

Fuziunea dintre First Bank și Intesa Sanpaolo Bank România se apropie de finalizare, iar clienții trebuie să se pregătească pentru tranziția completă a conturilor, cardurilor și serviciilor bancare. Procesul de integrare urmărește să asigure continuitatea serviciilor și protecția intereselor clienților.

Ce se întâmplă cu conturile și cardurile First Bank

Începând cu 31 octombrie 2025, toate conturile și produsele First Bank vor fi preluate de Intesa Sanpaolo Bank România. Cardurile de debit și de credit emise de First Bank pot fi utilizate până în această dată inclusiv, iar clienții care nu și-au ridicat încă noile carduri de la Intesa Sanpaolo Bank România sunt încurajați să o facă cât mai curând.

Noile carduri de debit vor deveni active de la 31 octombrie, iar cele de credit vor fi funcționale începând cu 3 noiembrie 2025. În această perioadă, utilizarea cardurilor First Bank la bancomatele Intesa Sanpaolo va rămâne posibilă, fără modificări de tarife sau condiții, anunță Profit.ro.

Când va fi încheiată fuziunea și ce înseamnă pentru clienți

Fuziunea este programată să fie finalizată pe 31 octombrie 2025, odată cu aprobarea Băncii Naționale a României și înregistrarea la Registrul Comerțului. Dacă înregistrarea nu va fi emisă la această dată, procesul se consideră finalizat în ultima zi a lunii calendaristice în care se obține aprobarea.

Tranziția vizează transferul integral al portofoliului de clienți, conturi, produse și servicii către Intesa Sanpaolo Bank România, asigurând astfel continuitatea operațiunilor bancare. Începând cu 30 octombrie 2025, sistemul First Bank va fi închis complet, iar toate operațiunile vor fi gestionate exclusiv de Intesa Sanpaolo.

Cum se vor adapta clienții la schimbările bancare

Clienții First Bank trebuie să verifice notificările primite și să ridice noile carduri pentru a evita întreruperile serviciilor. Operațiunile curente, plățile și retragerile de numerar vor fi posibile până la data de 30 octombrie, urmând ca de la 31 octombrie toate tranzacțiile să fie procesate prin sistemul Intesa Sanpaolo.

Această fuziune consolidează prezența Intesa Sanpaolo în România, extinzând rețeaua și oferind clienților acces la o gamă mai largă de produse și servicii bancare, cu accent pe continuitate și securitate.

În acest context, clienții trebuie să fie atenți la perioadele de activare a cardurilor și să urmărească comunicările băncii pentru a se asigura că toate operațiunile lor bancare se desfășoară fără probleme în perioada de tranziție.